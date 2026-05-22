Dani Oțil a izbucnit în lacrimi. Prezentatorul, copleșit de emoții în direct la TV: „M-am gândit că nu voi fi suficient de bun ca tată”

Dani Oțil a trecut printr-un moment extrem de emoționant în timpul unei apariții recente în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1. Obișnuit să facă publicul să zâmbească și să trateze totul cu umor, de această dată prezentatorul TV și-a lăsat emoțiile să iasă la suprafață și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Dani Oțil, emoționat până la lacrimi

Una dintre cele mai cunoscute figuri de televiziune din România, Dani Oțil continuă să rămână în atenția publicului după ani buni petrecuți pe micul ecran. Cariera sa de la Antena 1 i-a adus notorietate, însă viața de familie este cea care îl sensibilizează cel mai mult.

Invitat în cadrul emisiunii prezentate de Denise Rifai, prezentatorul de la „Neatza” a avut parte de mai multe surprize pregătite special pentru el. Unul dintre momentele care l-au marcat profund a fost materialul video în care apărea fiul său, Tiago. Imaginile și amintirile legate de rolul de tată au fost suficiente pentru ca prezentatorul să cedeze emoțional chiar în timpul emisiunii.

De altfel, Dani Oțil a vorbit sincer despre experiența de părinte și despre temerile care îl însoțesc.

„Nu pot să spun că Tiago seamănă prea mult cu mine. Dansăm la fel de prost. Încă am răbdare cu el. El este cel mai important proiect al meu. Deocamdată, ne ajunge acest proiect, fiindcă ne copleșește și a depășit și bugetul inițial. Nu cred că am fost foarte bun la început, ca tată. (…) M-am emoționat, pentru că mi-am dat seama că și astăzi țin la treaba asta: să nu fie el o versiune mai bună a mea. Nu e corect față de copil! Și săptămâna trecută m-am gândit că nu voi fi suficient de bun ca tată”, a spus Dani Oțil, la Furnicuțele.

Pe lângă discuțiile despre fiul său, și familia în care a crescut a devenit un subiect sensibil în timpul interviului.

Prezentatorul a vorbit deschis despre relația cu părinții săi și despre tatăl lui, despre care spune că este extrem de sensibil și emotiv.

În stilul caracteristic, Dani Oțil a încercat să destindă atmosfera printr-o glumă, chiar în timp ce emoțiile îl copleșeau.

„În procesul meu de maturizare, problema e că eu am un tată foarte plângăcios. De câte ori particip la emisiuni din acestea, îmi dau seama că se uită tata. Tata este născut acum în aceeași zi cu mine, în august. Ca să îi explic și lui: ăștia nu au avut bani de o plasă de muște, tată, și este o muscă de la concurență care se plimbă pe aici”, a adăugat gazda de la „Neatza”.

Scrisoarea trimisă către fiul lui

Un alt moment care a amplificat încărcătura emoțională a ediției a fost atunci când Denise Rifai a citit un mesaj pe care Dani Oțil îl publicase în urmă cu doi ani, dedicat fiului său.

Textul, scris în 2022 pentru Tiago, vorbea despre relația dintre părinți și copii și despre felul în care timpul schimbă legăturile dintre generații.

„Las și eu asta, aici, tată, ca peste 20 de ani să fim siguri că mă mai suni. Nu e obligatoriu. Peste 20 de ani o să ai fix cât aveam eu acum 20. Exact când am început să îi sun pe ai mei mai rar. Și tot mai rar… Eu timpul nu îl mai pot da înapoi. Tu nu face ca mine, tată”, este mesajul postat de Dani Oțil, în august 2022.

Foto: Instagram

