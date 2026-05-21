Pepe, mărturisiri emoționante după ce a devenit tată pentru a patra oară: „Sunt foarte fericit”

Pepe trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa, după ce a devenit tată pentru a patra oară.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Fetița lui Pepe
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Pepe traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de familie. Artistul și soția lui, Yasmine Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi.

Pepe, dezvăluiri despre familie

Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil l-a făcut pe artist să își reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupă acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale, după ce micuța a venit acasă.

„E acasă cu mama. Sunt foarte fericit”, a declarat Pepe, la Știrile Antena Stars.

Artistul și Yasmine Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de patru copii.

Pepe mai are două fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Acum, familia s-a mărit odată cu apariția micuței care a fost așteptată cu multă bucurie.

În urmă cu puțin timp, artistul a făcut public și numele ales pentru fetiță. Pepe și Yasmine Pascu au decis să îi pună numele Jessica, un prenume de origine ebraică.

Imagine adorabilă cu fetița lui Pepe

Pepe a dezvăluit pe rețelele de socializare că a devenit tată pentru a patra oară, chiar în a doua zi de Paște. Artistul a dezvăluit atunci pe rețelele de socializare un videoclip emoționant din spitalul în care soția lui a născut o fetiță.

La două săptămâni de când a devenit din nou tată, Pepe a dezvăluit o imagine adorabilă cu fetița lui. Artistul și soția sa au decis să protejeze intimitatea copilului, astfel că i-au acoperit chipul cu o inimioară.

„Fără cuvinte”, a scris artistul.

Fotografia este însoțită și de o melodie, ale cărei versuri reflectă fericirea pe care o simt cei doi de când familia lor s-a mărit.

„Când mâinile ni se-ntâlnesc
Sufletele se privesc
Am o viață să îți povestesc
Cât de mult te iubesc
Când mâinile ni se-ntâlnesc
Sufletele se privesc
Am o viață să îți povestesc
Cât de mult te iubesc”, au fost versurile piesei.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: ‘Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!’ Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: ‘Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?’ A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”a declarat Pepe pentru cancan.ro.

Citește și:
Cu ce probleme s-a confruntat Lili Sandu când și-a început cariera în lumina reflectoarelor: „Am mai rămas așa cu câteva sechele”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Rareș Cojoc, adevărul despre veniturile din dans sportiv. Cât câștigă un campion mondial: "Există un minim pentru fiecare loc"
People
Rareș Cojoc, adevărul despre veniturile din dans sportiv. Cât câștigă un campion mondial: "Există un minim pentru fiecare loc"
Deborra-Lee Furness, gest neașteptat față de fostul său soț, Hugh Jackman, și iubita acestuia, Sutton Foster. Cum au reacționat cei doi actori
People
Deborra-Lee Furness, gest neașteptat față de fostul său soț, Hugh Jackman, și iubita acestuia, Sutton Foster. Cum au reacționat cei doi actori
Ce schimbare importantă a făcut Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea: "E o nouă etapă"
People
Ce schimbare importantă a făcut Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea: "E o nouă etapă"
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție elegantă în Los Angeles. Cum a fost surprins celebrul cuplu
People
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție elegantă în Los Angeles. Cum a fost surprins celebrul cuplu
Alexandra Căpitănescu, noi dezvăluiri despre presiunea din finala Eurovision 2026: "Și-au pus baza în noi"
People
Alexandra Căpitănescu, noi dezvăluiri despre presiunea din finala Eurovision 2026: "Și-au pus baza în noi"
Bella Hadid a încălcat restricțiile de la Cannes 2026 cu o rochie inspirată de Jane Birkin
People
Bella Hadid a încălcat restricțiile de la Cannes 2026 cu o rochie inspirată de Jane Birkin
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cabral Ibacka, mesaj emoționant pentru copiii lui, în contextul despărțirii de Andreea Ibacka: "Împreună"
Cabral Ibacka, mesaj emoționant pentru copiii lui, în contextul despărțirii de Andreea Ibacka: "Împreună"
People

Cabral Ibacka a publicat pe Instagram o imagine dedicată copiilor săi, Tiago și Namiko, în contextul în care el și Andreea Ibacka au confirmat divorțul.

+ Mai multe
Bee Shaffer, fiica Annei Wintour, ar avea o nouă relație după separarea de Francesco Carrozzini. Cine este presupusul partener
Bee Shaffer, fiica Annei Wintour, ar avea o nouă relație după separarea de Francesco Carrozzini. Cine este presupusul partener
People

Bee Shaffer, fiica celebrei Anna Wintour, pare că a început un nou capitol în viața personală. După despărțirea de Francesco Carrozzini, producătoarea de teatru ar avea o nouă relație.

+ Mai multe
Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul "Fjord" regizat de Cristian Mungiu: "E foarte deschis, generos, concentrat"
Cum a fost pentru Ana Bodea să joace alături de Sebastian Stan în filmul "Fjord" regizat de Cristian Mungiu: "E foarte deschis, generos, concentrat"
People

Ana Bodea este în distribuția filmului "Fjord" semnat de Cristian Mungiu. Cum a fost pentru actriță experiența de a juca cu Sebastian Stan?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC