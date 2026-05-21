Pepe, mărturisiri emoționante după ce a devenit tată pentru a patra oară: „Sunt foarte fericit”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pepe traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de familie. Artistul și soția lui, Yasmine Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi.

Pepe, dezvăluiri despre familie

Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil l-a făcut pe artist să își reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupă acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale, după ce micuța a venit acasă.

„E acasă cu mama. Sunt foarte fericit”, a declarat Pepe, la Știrile Antena Stars.

Artistul și Yasmine Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de patru copii.

Pepe mai are două fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Acum, familia s-a mărit odată cu apariția micuței care a fost așteptată cu multă bucurie.

În urmă cu puțin timp, artistul a făcut public și numele ales pentru fetiță. Pepe și Yasmine Pascu au decis să îi pună numele Jessica, un prenume de origine ebraică.

Imagine adorabilă cu fetița lui Pepe

Pepe a dezvăluit pe rețelele de socializare că a devenit tată pentru a patra oară, chiar în a doua zi de Paște. Artistul a dezvăluit atunci pe rețelele de socializare un videoclip emoționant din spitalul în care soția lui a născut o fetiță.

La două săptămâni de când a devenit din nou tată, Pepe a dezvăluit o imagine adorabilă cu fetița lui. Artistul și soția sa au decis să protejeze intimitatea copilului, astfel că i-au acoperit chipul cu o inimioară.

„Fără cuvinte”, a scris artistul.

Fotografia este însoțită și de o melodie, ale cărei versuri reflectă fericirea pe care o simt cei doi de când familia lor s-a mărit.

„Când mâinile ni se-ntâlnesc

Sufletele se privesc

Am o viață să îți povestesc

Cât de mult te iubesc

Când mâinile ni se-ntâlnesc

Sufletele se privesc

Am o viață să îți povestesc

Cât de mult te iubesc”, au fost versurile piesei.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: ‘Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!’ Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: ‘Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?’ A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

Citește și:

Cu ce probleme s-a confruntat Lili Sandu când și-a început cariera în lumina reflectoarelor: „Am mai rămas așa cu câteva sechele”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro