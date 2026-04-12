Cu ce probleme s-a confruntat Lili Sandu când și-a început cariera în lumina reflectoarelor: „Am mai rămas așa cu câteva sechele”

Lili Sandu a povestit despre presiunile ațintite asupra femeilor din perioada în care și-a început cariera.

Lili Sandu se bucură astăzi de o carieră înfloritoare pe micile ecrane, ca prezentatoare a emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV, însă nu mulți știu cu ce lupte s-a confruntat la începutul carierei ei în lumina reflectoarelor.

Lili Sandu, declarații sincere despre începutul carierei

Lili Sandu a făcut parte din faimosul show „Școala Vedetelor.” Ea a activat și în industria muzicală într-o trupă împreună cu Ileana Lazariuc. Lili Sandu a avut și un proiect solo în muzică. În 2009 a părăsit România și a mers în Statele Unite ale Americii pentru o carieră în actorie. Ea a fost în distribuția unor telenovele românești cunoscute, cum ar fi „Numai iubirea”, „Păcatele Evei” și „Doctori de mame.”

Invitată într-un podcast, Lili Sandu a făcut declarații sincere despre cum a resimțit standardele absurde de frumusețe care erau promovate atunci când s-a lansat în carieră. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” a recunoscut că presiunile de la vremea respectivă au lăsat urme adânci asupra ei și chiar i-a fost dificil să se descotorosească de acele așteptări nerealiste din partea industriei asupra femeilor de a arăta într-un anumit fel. 

„Femeia trebuia să fie slabă. Pe vremea aia chiar trebuia să fie slabă. Dacă nu erai țiplă, nici nu luai casting-ul, nu exista deschiderea asta către hai să ne acceptăm. Trebuia să tragi de tine și ușor-ușor, aici, la creierașul meu, s-a produs o schimbare, nu în bine în perioada respectivă. Am mai rămas așa cu câteva sechele, dar acum a intervenit și vârsta și spune că ești îndeajuns așa cum ești. Nu te corecta nimeni, nu te retușa nimeni. Când apăreai la televizor, trebuia să fii țiplă, nu aveai ce să zici. Îți dai seama ce tragedie? Că trebuie să te conformezi, nu să apari să zici: așa sunt eu. Nu, trebuie să fii. M-am apucat și de muzică după, am cântat și singură și am fost invitată la o casă de producții și mi-a zis: „Lili, ești un pic mai rotundă, trebuie să”.. Mi-a rămas chestia aia, mă înfometam, mâncam doar orez cu piept de pui la grătar, înainte să mă duc la sală. Mâncam un piept de pui, trăgeam la sală o oră și jumătate, două, peste câțiva ani am făcut un dezechilibru, pentru că puiul ăla era îmbibat în toți hormonii, în toate antibioticele, doar să fiu ok. Sunt bine, acum intru în tipar? Sunt convinsă că multe din showbiz, din perioada respectivă, îmi dau dreptate, că așa era”, a povestit Lili Sandu în podcast-ul moderat de Sore. 

Lili Sandu și Silviu Țolu, în lumea afacerilor

Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, au devenit antreprenori. Cei doi au decis să pășească în lumea afacerilor, iar de curând a avut loc deschiderea oficială a ceea ce au creat împreună.

Lili Sandu și Silviu Țolu au oferit mai multe detalii pe rețelele de socializarea despre afacerea lor. Prezentatoarea TV și creatorul de conținut au deschis un loc în centrul Bucureștiului, în Piața Amzei, specializat în matcha. Silviu Țolu a dezvăluit că Lili Sandu are o pasiune pentru această băutură care a devenit extrem de populară, pe care o consumă zilnic de mai mulți ani. Cei doi abia au deschis și așteaptă cu nerăbdare ca tot mai multe persoane să descopere băuturile propuse de ei în localul lor. 

„Unele proiecte pornesc dintr-un plan bine pus la punct.
Altele pornesc din pasiune și coincidențe fericite.
Pentru noi, MTCHA LAB a început exact așa: din pasiunea lui Lili pentru matcha (pe care o bea în fiecare dimineață de mai bine de câțiva ani), wellbeing și un stil de viață echilibrat și din dorința mea de a crea un brand cu poveste și cu o identitate vizuală bine definită. Plus cafea bună.
‘Ce fain ar fi să îmbinăm conceptele astea în jurul unei comunități ne-am zis.
După o idee, câteva momente de serendipity și mai multe luni de muncă, weekendul trecut am avut bucuria de a deschide ușile laboratorului nostru, în Str. Piața Amzei nr. 7-9.
Un spațiu mic, dar plin de energie bună, în care fiecare băutură este gândită ca o formulă și fiecare vizită ca un ritual. Ne dorim ca MTCHA LAB să fie mai mult decât o cafenea — să fie un loc în care oamenii revin pentru gust, pentru conversații, pentru experiență în sine, dar și pentru câteva momente de liniște în mijlocul orașului.
Le mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au trecut deja pragul în aceste prime zile. Entuziasmul vostru ne-a confirmat că acest laborator de ritualuri are deja începutul unei comunități.
Iar pentru cei care nu au ajuns încă: vă așteptăm, în fiecare zi.
Cu matcha ceremonial grade, organică, pregătită cu multă grijă, cu cafea de specialitate și, desigur, cu cel mai bun spumant românesc pentru momentele care merită sărbătorite.
Silviu & Lili.”

Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „E o formă de violență'

+ Mai multe
