De ce Aurelian Temișan și Monica Davidescu nu au fost nașii de cununie ai Andreei Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce promisiune i-au făcut artistei

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai în cadrul unei ceremonii fastuoase, urmată de o petrecere de vis.

De ce Aurelian Temișan și Monica Davidescu nu au fost nașii de cununie

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Aurelian Temișan a fost și nașul de botez la Clarei, fiica cea mică pe care Andreea Bălan o are din căsătoria cu George Burcea.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu s-au numărat printre invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, însă nu au mai fost nași, cuplul optând pentru o pereche de prieteni ai lui Victor.

Într-un interviu acordat imediat după nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea (vezi AICI imagini cu cele patru rochii de mireasă purtate de cântăreață), Aurelian Temișan a vorbit despre decizia de a nu fi naș la nunta Andreei.

„Nașul Temi, când a primit vestea pe care Andreea nu știa cum să o spună, să nu cumva să mă supăr, i-am zis așa… Bine, nu i-am zis ei, că nu mi-a spus mie direct, mi-a zis mie prin Monica, să nu mă supăr, eu am spus faptul că eu cred că fericirea ei nu constă în cine o duce la altar, constă în ce oameni frumoși are alături, în ce energie bună degajă acești oameni și în dorințele lor pentru că fiecare își trăiește povestea lui de viață, nimeni nu trăiește în locul nimănui”, a povestit Temișan pentru Click.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan i-au promis artistei că îi vor fi nași de cununie, peste 25 de ani, la nunta de argint cu Victor Cornea.

„Eu sunt fericit că sunt aici, sunt bucuros pentru ea, suntem bucuroși pentru ea! Eu îmi păstrez sacoul așa că peste 25 de ani o să mă îmbrac la fel!”, a mai precizat Aurelian Temișan pentru sursa citată.

Aurelian Temișan, marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea

Foarte mulți au remarcat faptul că Aurelian Temișan nu s-a numărat printre invitați și nici soția acestuia, Monica Davidescu. Actorul a vorbit într-un interviu despre motivul pentru care a absentat de la marele eveniment din viața Andreei Bălan.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut ‘Scrisoarea pierdută’. Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere.”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

Aurelian Temișan are însă numai cuvinte de laudă la adresa lui Victor Cornea și despre relația acestuia cu Andreea Bălan și cele două fetițe ale ei.

„Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea. E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie.”, a mai spus el pentru sursa citată.

Ce preparate au ales Andreea Bălan cu Victor Cornea pentru nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea au vrut să își impresioneze cu adevărat invitații. Aceștia au putut asista la recitaluri susținute de 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani și trupa The Colours.

În ceea ce privește meniul, mirii au optat pentru un mix între preparate tradiționale, combinate cu elemente sofisticate, variate.

La aperitiv, invitații au fost serviți cu Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline. Nu a lipsit nici peștele, mai exact, cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. De asemenea, sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au avut loc de cinste, scrie Click!.

