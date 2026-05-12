Radu Ștefan Bănică, gest tandru pentru partenera sa. Imaginea care i-a cucerit imediat pe fani

Radu Ștefan Bănică a atras atenția fanilor după ce a publicat o fotografie romantică alături de partenera sa.

Radu Ștefan Bănică, mesaj pentru partenera lui

Fiul lui Ștefan Bănică a demonstrat încă o dată cât de importantă este relația pentru el și cât de îndrăgostit este de Ioana, cea care îi este alături de doi ani.

Deși la început a ales să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, actorul nu mai ascunde acum sentimentele pe care le are pentru iubita sa.

Cei doi și-au oficializat relația în ianuarie 2024, iar pe 2 iunie 2025 au aniversat doi ani împreună. Cu ocazia zilei de naștere a iubitei sale, Radu Ștefan Bănică a postat pe rețelele de socializare o imagine plină de tandrețe, în care o sărută pe obraz, în timp ce tânăra zâmbește fericită. Fotografia a fost rapid apreciată de urmăritori și a adunat numeroase comentarii. În dreptul imaginii, actorul a transmis și un mesaj simplu, dar emoționant: „Birthday girl. Te iubesc.”

Motivul pentru care actorul și-a ținut relația ascunsă în primele luni

În urmă cu ceva timp, Radu Ștefan Bănică a vorbit sincer, într-un podcast, despre decizia de a păstra discreția în privința relației sale la început. Actorul a mărturisit că și-a dorit să își protejeze iubita și să nu o expună prea repede în lumea mondenă.

„Eu am fost crescut mai mult de mama. Pentru mine a fost portretizată altfel imaginea de relație, am fost o fire mai sinceră, mai romantică. Până să fac publică relația am ținut totul foarte privat, chiar dacă am fost prinși de paparazzii în prima lună. Au prins-o de la spate. Eu m-am gândit la ea. N-am vrut să o pun pe Ioana în lumea asta din start. În primul rând, nici n-am vrut să fac o relație publică până nu am fost sigur că e the one (aleasa), că o iubesc. N-am vrut să se zică despre mine că sunt player (fustangiu). N-am vrut imaginea asta, pentru că nu sunt. Am făcut-o publică după vreo șase luni. A fost cu lecții înainte”, a declarat artistul în podcastul „Sheets Talks”.

Radu Ștefan Bănică, despre partenera lui

Actorul a vorbit cu sinceritate despre relația lor de aproximativ trei ani pe care o are cu Ioana.

„Am un suflet pereche. Momentan, da. Este relația mea de trei ani de zile și este și prima mea relație”, a mărturisit Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!.

Întrebat ce îl atrage cel mai mult la partenera lui, actorul a dezvăluit cu emoție calitățile Ioanei:

„Este o persoană extrem de caldă, este o persoană extrem de optimistă, creativă. Și are o atenție nemaipomenită. Adică ține minte lucruri, se dedică omului și este… E un partener ideal. Ea este tot în domeniul artistic, pictură, desen, grafică. A ilustrat cărți, destul de multe. Încă o carte va mai urma acum de ilustrat. Și acum lucrăm împreună la un proiect pe care vrem să-l lansăm împreună, bazat pe ilustrațiile ei”.

În prezent, actorul poate fi urmărit în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, iar Radu Ștefan Bănică lucrează la ultimul sezon.

„Acum lucrez la ultimul sezon și anul acesta lucrez la mine și mă perfecționez pentru proiectele viitoare”, a adăugat tânărul.

Foto: Arhiva ELLE

