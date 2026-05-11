Când se difuzează marea finală a show-ului Desafio: Aventura. Anunțul OFICIAL făcut de PRO TV și Daniel Pavel: „Ei luptă cu oboseala, cu foamea…”

În curând, telespectatorii vor afla cine va câștiga trofeul competiției și marele premiu în valoare de 150.000 de euro.

  Andreea Ilie
După mai bine de patru luni de competiție sportivă intensă, provocări extreme și momente tensionate, primul sezon al emisiunii Desafio: Aventura se apropie de marele final.

Când se difuzează marea finală

Marți, pe 19 mai, telespectatorii vor afla cine va câștiga trofeul competiției și marele premiu în valoare de 150.000 de euro, în finala care va fi difuzată la PRO TV și pe VOYO.

24 de concurenți, împărțiți în trei echipe, au pornit la începutul sezonului în aventura vieții lor, într-o competiție bazată exclusiv pe performanță sportivă, rezistență și strategie. De-a lungul competiției, aceștia au trecut prin probe dificile, confruntări spectaculoase și eliminări dramatice, iar acum doar cei mai puternici au rămas în cursa pentru victorie.

În ediția din această seară, difuzată de la ora 21:30, la PRO TV, tensiunile ating un nou nivel. O nouă luptă pentru salvare îi pune față în față pe concurenți, iar conflictele și strategiile devin tot mai evidente. Lena îi răspunde lui Vladimir, Coco și Rafael, în timp ce Dumbo și Valentin încearcă să își securizeze locul în competiție. Seara va culmina cu votul decisiv și duelul eliminatoriu, la finalul căruia unul dintre concurenți va părăsi definitiv competiția. Săptămâna trecută, Delia Salchievici a părăsit emisiunea după o accidentare.

„Fie ca cel mai bun să meargă mai departe!”, spune Daniel Pavel înaintea uneia dintre cele mai importante confruntări ale sezonului.

Cu doar trei ediții înainte de finală, șase concurenți au mai rămas în lupta pentru marele premiu: Lena, Vladimir, Coco, Rafael, Dumbo și Valentin. Pentru ei, drumul spre victorie devine din ce în ce mai dificil. Obstacolele fizice sunt dublate de oboseală, foame și presiunea psihică acumulată după luni întregi de competiție. În această etapă, sacrificiul nu mai este o alegere, ci o condiție esențială pentru a merge mai departe.

„Pe lângă obstacole, ei luptă cu oboseala, cu foamea și își ard ultimele resurse pentru a merge mai departe către victoria finală. Desafio: Aventura a intrat în cea mai incendiară etapă a sa”, spune prezentatorul emisiunii.

Fiecare probă poate schimba complet clasamentul, iar fiecare decizie poate face diferența dintre victorie și eliminare. Concurenții își consumă ultimele resurse într-o cursă contracronometru pentru marele trofeu, demonstrând că limitele pot fi depășite atunci când miza este uriașă.

Desafio: Aventura a intrat în cea mai intensă și spectaculoasă etapă a sa, iar finala promite momente pline de adrenalină, emoție și confruntări decisive. Cine va reuși să își depășească limitele și să devină câștigătorul primului sezon? Răspunsul va veni pe 19 mai, la PRO TV și pe VOYO.

Au început înscrierile pentru sezonul 2 Desafio: Aventura!

Succesul primului sezon al reality show-ului Desafio: Aventura, difuzat în fiecare luni și marți, la PRO TV și în avans, pe VOYO, continuă să cucerească inimile a tot mai multor români, iar aventura merge mai departe!

În timp ce emisiunea este în plină desfășurare și cucerește publicul prin intensitate, emoție și provocări spectaculoase, PRO TV anunță oficial deschiderea castingului pentru sezonul al doilea.

Toți cei care își doresc să trăiască o experiență unică și să își testeze limitele fizice, psihice și emoționale pot avea șansa de a participa în cel de-al doilea sezon al emisiunii accesând link-ul inscrieri.protv.ro.

„Aventuroși, a sosit momentul mult așteptat de voi, să anunțăm castingul pentru noul sezon Desafio: Aventura, deschis. V-ați familiarizat deja, din fața micilor ecrane, cu ceea ce se mănâncă, se trăiește, se luptă și se câștigă în aventura provocărilor PRO TV din jungla Thailandei. Desafio: Aventura este reality show-ul în care visele voastre de aventură chiar prind realitate. Vă aștept să vă luptați pentru șansa voastră și ne vedem, pe traseu, în Thailanda”, spune Daniel Pavel.

Comunitățile de fani își susțin cu pasiune echipele și concurenții favoriți, iar pe rețelele sociale discuțiile sunt constante, strategiile sunt analizate în detaliu, iar fiecare probă generează reacții, dezbateri și valuri de susținere. Echipele și-au construit o bază solidă de fani, care trăiește intens fiecare moment. Toată această implicare transformă competiția într-o experiență colectivă și acum e momentul ca publicul să devină parte din poveste, prin înscrierea la casting.

Așadar, toți cei care se simt pregătiți pentru cea mai intensă provocare și vor să trăiască aventura vieții lor, acum este momentul. Înscrie-te pentru a avea șansa de a fi parte din sezonul 2 Desafio: Aventura!

Foto: PR

