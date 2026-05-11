Ella Maya și Clara Maria, fiicele Andreei Bălan, surprinse într-un moment adorabil la nunta artistei cu Victor Cornea

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Andreea Bălan și fiicele ei, Ella Maya și Clara Maria, au fost surprinse într-un moment adorabil, chiar cu puțin timp înainte de a avea loc cununia religioasă a artistei cu partenerul ei, Victor Cornea.

Andreea Bălan, moment emoționant cu fiicele ei la nuntă

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea.

Ella Maya și Clara Maria, fiicele pe care Andreea Bălan le are din căsnicia cu fostul ei soț, George Burcea, au fost în centrul atenției la nunta artistei cu Victor Cornea. Fetițele cântăreței au fost surprinse în timp ce o îmbrățișau pe vedetă înainte de a avea loc cununia religioasă. Ella Maya și Clara Maria au purtat rochii identice, roz din satin și cu flori supradimensionate în piept. Cele două au adăugat la ținutele lor și mănuși albe.

„Iubita mea, ce frumoasă ești! Ești superbă, iubita mea, ești cea mai frumoasă!”, i-a transmis Andreea Bălan fiicei sale, Ella Maya. „Iubita mea, ești frumoasă, te iubesc!”, i-a spus cântăreața și mezinei, Clara Maria.

Andreea Bălan, primele declarații după nuntă

Pe contul ei de Instagram, Andreea Bălan a oferit primele declarații după ce s-a căsătorit religios cu Victor Cornea. Artista a împărtășit cu fanii imagini realizate în cadrul unei ședințe foto, iar în acele fotografii se poate observa cum a arătat prima ei rochie de mireasă.

„Două suflete, o singură iubire.

O zi pe care o vom purta mereu în inimă.

Împreună, spre infinit.”

Unul dintre momentele emoționante a fost, fără îndoială, cel în care Andreea Bălan a pășit spre altar. Artista a fost copleșită de emoții și a fost surprinsă în lacrimi.

„Iubirea ne împlinește și ne face mai fericiți în fiecare zi.

Astăzi suntem mai fericiți ca niciodată, pentru că ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Drumul spre altar a fost unul plin de emoție și ne-a făcut să realizăm cât de binecuvântați suntem pentru tot ceea ce trăim. Am fost împreună profund recunoscători pentru iubirea noastră, pentru această zi și pentru toți cei dragi care ne sunt alături.

De acum înainte, drumul nostru va fi unul singur, parcurs împreună, cu iubire, încredere și recunoștință.

O zi pe care o vom purta în suflet pentru totdeauna”, a transmis Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nuntă

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă.

Citește și:

Zvonurile privind separarea cuplului Cabral & Andreea Ibacka au luat amploare. Ce au observat fanii în cele mai recente imagini cu cei doi

Foto: Instagram, Grabazei Photography

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro