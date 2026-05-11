Ella Maya și Clara Maria, fiicele Andreei Bălan, surprinse într-un moment adorabil la nunta artistei cu Victor Cornea

Ella Maya și Clara Maria, fiicele Andreei Bălan, au fost protagonistele unui moment adorabil la nunta cântăreței cu Victor Cornea.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Bălan și fiica ei, Ella Maya
VEZI FOTO
POZA 1 / 27

Andreea Bălan și fiicele ei, Ella Maya și Clara Maria, au fost surprinse într-un moment adorabil, chiar cu puțin timp înainte de a avea loc cununia religioasă a artistei cu partenerul ei, Victor Cornea. 

Andreea Bălan, moment emoționant cu fiicele ei la nuntă

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea. 

Ella Maya și Clara Maria, fiicele pe care Andreea Bălan le are din căsnicia cu fostul ei soț, George Burcea, au fost în centrul atenției la nunta artistei cu Victor Cornea. Fetițele cântăreței au fost surprinse în timp ce o îmbrățișau pe vedetă înainte de a avea loc cununia religioasă. Ella Maya și Clara Maria au purtat rochii identice, roz din satin și cu flori supradimensionate în piept. Cele două au adăugat la ținutele lor și mănuși albe. 

„Iubita mea, ce frumoasă ești! Ești superbă, iubita mea, ești cea mai frumoasă!”, i-a transmis Andreea Bălan fiicei sale, Ella Maya. „Iubita mea, ești frumoasă, te iubesc!”, i-a spus cântăreața și mezinei, Clara Maria. 

Andreea Bălan, primele declarații după nuntă

Pe contul ei de Instagram, Andreea Bălan a oferit primele declarații după ce s-a căsătorit religios cu Victor Cornea. Artista a împărtășit cu fanii imagini realizate în cadrul unei ședințe foto, iar în acele fotografii se poate observa cum a arătat prima ei rochie de mireasă. 

„Două suflete, o singură iubire.
O zi pe care o vom purta mereu în inimă.
Împreună, spre infinit.”

Unul dintre momentele emoționante a fost, fără îndoială, cel în care Andreea Bălan a pășit spre altar. Artista a fost copleșită de emoții și a fost surprinsă în lacrimi.

„Iubirea ne împlinește și ne face mai fericiți în fiecare zi.
Astăzi suntem mai fericiți ca niciodată, pentru că ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu.
Drumul spre altar a fost unul plin de emoție și ne-a făcut să realizăm cât de binecuvântați suntem pentru tot ceea ce trăim. Am fost împreună profund recunoscători pentru iubirea noastră, pentru această zi și pentru toți cei dragi care ne sunt alături.
De acum înainte, drumul nostru va fi unul singur, parcurs împreună, cu iubire, încredere și recunoștință.
O zi pe care o vom purta în suflet pentru totdeauna”, a transmis Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nuntă

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă.

Citește și:
Zvonurile privind separarea cuplului Cabral & Andreea Ibacka au luat amploare. Ce au observat fanii în cele mai recente imagini cu cei doi

Foto: Instagram, Grabazei Photography

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Stativ pentru Nava Mircea Stativ pentru Nava Mircea 0 RON Cumpără acum

Recomandari
Alexandra Căpitănescu, apariție electrizantă pe scena Eurovision Song pentru a doua repetiție oficială
People
Alexandra Căpitănescu, apariție electrizantă pe scena Eurovision Song pentru a doua repetiție oficială
Când se difuzează marea finală a show-ului Desafio: Aventura. Anunțul OFICIAL făcut de PRO TV și Daniel Pavel: "Ei luptă cu oboseala, cu foamea..."
People
Când se difuzează marea finală a show-ului Desafio: Aventura. Anunțul OFICIAL făcut de PRO TV și Daniel Pavel: "Ei luptă cu oboseala, cu foamea..."
Sandra Bullock, imagini rare alături de cei doi copii ai săi. Actrița a transmis un mesaj emoționant: "Ne este dor"
People
Sandra Bullock, imagini rare alături de cei doi copii ai săi. Actrița a transmis un mesaj emoționant: "Ne este dor"
Precizările făcute de Andreea Popescu după ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, a făcut declarații despre divorțul lor: "El a mers să vorbească despre..."
People
Precizările făcute de Andreea Popescu după ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, a făcut declarații despre divorțul lor: "El a mers să vorbească despre..."
Mesajul emoționant primit de Andreea Bălan și Victor Cornea înainte de nuntă. Ce le-au transmis părinții sportivului: "Iubire infinită"
People
Mesajul emoționant primit de Andreea Bălan și Victor Cornea înainte de nuntă. Ce le-au transmis părinții sportivului: "Iubire infinită"
Olivia Culpo este însărcinată cu al doilea copil. Modul superb în care fosta Miss Universe a anunțat marea veste
People
Olivia Culpo este însărcinată cu al doilea copil. Modul superb în care fosta Miss Universe a anunțat marea veste
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă de la Hollywood
Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă de la Hollywood
Cea mai joasă temperatură înregistrată vreodată. Cum au supraviețuit oamenii în condițiile extreme
Cea mai joasă temperatură înregistrată vreodată. Cum au supraviețuit oamenii în condițiile extreme
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură
O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură
Unica.ro
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cu ce se ocupă Andrada, sora lui Victor Cornea și proaspăta cumnată a Andreei Bălan. Toți vorbesc acum despre meseria ei!
Cu ce se ocupă Andrada, sora lui Victor Cornea și proaspăta cumnată a Andreei Bălan. Toți vorbesc acum despre meseria ei!
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum arată spectaculosul tort pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă și cu ce preparate sofisticate și-au servit invitații
Cum arată spectaculosul tort pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă și cu ce preparate sofisticate și-au servit invitații
People

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au asigurat că invitații la nuntă vor fi impresionați.

+ Mai multe
Justin Timberlake, mesaj emoționant pentru Jessica Biel pe fondul zvonurilor despre probleme în căsnicie
Justin Timberlake, mesaj emoționant pentru Jessica Biel pe fondul zvonurilor despre probleme în căsnicie
People

Justin Timberlake a transmis un mesaj emoționant soției sale, Jessica Biel.

+ Mai multe
Andreea Bălan și Victor Cornea, o nuntă fastuoasă. Artista a purtat 4 rochii de mireasă spectaculoase
Andreea Bălan și Victor Cornea, o nuntă fastuoasă. Artista a purtat 4 rochii de mireasă spectaculoase
People

Andreea Bălan a schimbat patru rochii de mireasă în ziua nunții cu Victor Cornea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC