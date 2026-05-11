Zvonurile privind separarea cuplului Cabral & Andreea Ibacka au luat amploare. Ce au observat fanii în cele mai recente imagini cu cei doi

De ceva timp, circulă zvonuri cu privire la faptul că Andreea și Cabral Ibacka ar avea probleme în căsnicie.

În ultima perioadă circulă mai multe zvonuri cu privire la îndrăgitul cuplu Cabral & Andreea Ibacka, zvonuri care susțin că cei doi s-ar fi despărțit sau ar fi pe punctul de a pune capăt căsătoriei lor.

Ce se observă în cele mai recente imagini cu cei doi

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Cei doi au vorbit mereu deschis despre viața lor de cuplu și despre cei doi copii pe care îi au împreună.

De ceva timp, circulă zvonuri cu privire la problemele pe care ei le-ar avea în căsnicie, zvonuri care au pornit de la faptul că ei nu au mai apărut de mult timp împreună pe rețelele de socializare sau la diverse evenimente.

În plus, Cabral a atras atenția recent cu un mesaj plin de tristețe, pe care l-au pus în seama problemelor din viața de cuplu.

Fanii au observat însă un alt lucru: lipsa verighetelor de pe degetele celor doi. Se pare că Andreea și Cabral au decis să renunțe la ele, după cum se observă în cele mai recente apariții ale lor pe social media, imagini pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

Până în acest moment, nici Cabral și nici Andreea Ibacka nu au făcut declarații oficiale despre zvonurile privind un posibil divorț și ce se întâmplă de fapt în căsnicia lor.

Andreea Ibacka, despre problemele din căsnicia cu Cabral

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko și Tiago, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Într-un interviu acordat la finalul lunii ianuarie, Andreea Ibacka a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, după 15 ani de căsătorie.

„Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele, și avem și noi momente când ne e greu, când ne prinde viața din urmă, știi cum e, și suntem copleșiți de atâtea sarcini și îndatoriri. Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei, uneori suntem în competiție, ca orice cuplu, că tu ai făcut mai multe, dar eu mai puține, dar ale mele contează mai nu știu cum. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui că reușim până la urmă să ne recalibrăm și să le așezăm așa pe toate, imperfecte cum sunt, la noi și în orice altă familie. Deci nu, n-avem un secret. Dar teoria o știm cu toții, că avem nevoie de momente de cuplu, că se întâmplă, dar se întâmplă rar recunosc”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Ea a mărturisit că se întâmplă să aibă păreri diferite în ceea ce privește creșterea și educația celor doi copii pe care îi au împreună.

„Se întâmplă și asta. Depinde cine are expertiză mai mare pe domeniul respectiv. Să zicem că la sport merg pe mâna lui, la școală, în general, mă implic eu mai mult, și atunci merg pe mâna mea. Deci cedăm cu rândul și, din fericire, nu sunt atât de divergente opiniile noastre și nici copiii noștri nu ne dau atât de multe motive să ne îngrijorăm, pentru că sunt conștiincioși. Cel puțin Namiko, care are șapte ani și este deja la școală, e foarte muncitoare și de multe ori trebuie să o temperăm noi, să o mai tragem un pic înapoi, să și copilărească, pentru că e conștiincioasă. Lucrurile astea ușurează foarte mult munca noastră de părinți”, a mai spus ea pentru sursa citată.

