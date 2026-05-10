Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Care a fost cel mai mare regret al lui

Lumea teatrului și a filmului românesc este în doliu după moartea neașteptată a actorului Ioan Isaiu, care s-a stins din viață la doar 56 de ani. În luna august, artistul ar fi urmat să împlinească 57 de ani.

Potrivit informațiilor publicate de Cluj24.ro, actorul se afla în București pentru filmările unui nou proiect atunci când i s-a făcut rău din senin. Primele informații indică faptul că Ioan Isaiu ar fi suferit un infarct. Din păcate, echipele medicale sosite la fața locului nu au mai reușit să îl resusciteze. Apropiații spun că nimeni nu știa ca actorul să fi avut probleme grave de sănătate.

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu și-a dedicat viața scenei și actoriei. A urmat cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, pe care le-a absolvit în 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

De-a lungul carierei sale, actorul a impresionat publicul prin numeroase roluri jucate pe scena teatrului. Printre cele mai recente producții în care a urcat pe scenă s-au numărat spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

În paralel cu activitatea teatrală, Ioan Isaiu a devenit cunoscut și publicului larg datorită rolurilor interpretate în seriale și telenovele românești de succes. Actorul a apărut în producții precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” și „Vocea Inimii’, proiecte care i-au adus aprecierea telespectatorilor din întreaga țară.

Vestea dispariției sale a fost confirmată de Dan Chiorean, coleg la Teatrul Național Cluj-Napoca și unul dintre prietenii apropiați ai actorului.

„Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumpli”, a spus acesta.

Moartea lui Ioan Isaiu lasă un gol uriaș în lumea artistică românească, iar colegii, prietenii și admiratorii săi îl plâng pe actorul care a marcat atât scena teatrului, cât și televiziunea din România.

De mai mulți ani, Ioan Isaiu trăia o relație discretă și frumoasă alături de soția sa, Nicoleta. Cei doi și-au construit împreună o viață liniștită, însă marele lor vis de a deveni părinți nu s-a împlinit niciodată.

În urmă cu ceva timp, actorul vorbea sincer despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale, faptul că nu a avut copii. Chiar și așa, Ioan Isaiu mărturisea că nu și-a pierdut niciodată speranța și credea că, într-o zi, viața le-ar putea aduce această bucurie.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel”, spunea Ioan Isaiu într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

foto: Facebook

