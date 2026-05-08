Katy Perry și Miranda Kerr, surprinse în aceeași fotografie. Ce au în comun fostele partenere ale lui Orlando Bloom

Katy Perry și Miranda Kerr s-au fotografiat împreună, semn că fostul partener pe care îl au în comun nu este un motiv pentru a se evita.

Katy Perry le-a oferit urmăritorilor săi din mediul online o nouă privire asupra relației cu Justin Trudeau. Sâmbătă, 2 mai, artista în vârstă de 41 de ani, cunoscută pentru piesa „Bandaids”, a publicat pe Instagram un carusel format din 17 fotografii și clipuri video, în care apare alături de Trudeau, în vârstă de 54 de ani, dar și într-o imagine cu supermodelul Miranda Kerr, alături de momente surprinse într-o lună aprilie foarte aglomerată.

Apriția alături de Miranda este cu atât mai neașteptată întrucât supermodelul este fosta soție a lui Orlando Bloom, bărbatul cu care Katy a fost logodită și alături de care are și o fetiță. Cele două au fost suprinse în imagine alături de alte prietenel comune, iar zâmbetele lor sunt dovada că au avut parte de momente fericite.

„Ploile de aprilie aduc flori în mai”, a scris Perry în descrierea postării. Printre imaginile publicate se află una în care cei doi sunt fotografiați din spate, privind spre ocean, dar și un selfie în care artista zâmbește, sprijinindu-și capul pe umărul lui Trudeau.

O altă imagine arată un borcan personalizat de murături, pe etichetă fiind o fotografie cu cei doi și mesajul „Katy & Justin’s Pop + Policy Pickles”. În postare mai apar un fluture din papier-mâché, un clip filmat în avion în care Perry vorbește, dar și imagini de la un curs de karate pentru copii organizat pe plajă.

Cei doi au alimentat pentru prima dată zvonurile despre o relație în iulie, când au fost surprinși împreună în Montreal, iar în decembrie și-au confirmat oficial relația pe Instagram.

De atunci, relația lor a continuat la distanță, ambii având programe foarte încărcate. O sursă declara în martie pentru PEOPLE că „prioritatea pentru amândoi este stabilitatea copiilor”.

„Katy și Justin au fost nevoiți să fie flexibili pentru ca relația să funcționeze. Călătoresc ori de câte ori pot pentru a petrece timp împreună. Relația la distanță nu a fost niciodată o surpriză pentru ei”.

Katy Perry este mama unei fetițe, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani, din relația cu fostul logodnic Orlando Bloom, în timp ce Justin Trudeau are trei copii, Xavier, de 18 ani, Hadrien, de 12 ani și Ella-Grace, de 17 ani, din căsătoria cu Sophie Grégoire Trudeau, de care este separat.

Potrivit aceleiași surse, cei doi „au înțeles de la început că viețile lor sunt complicate și că relația nu va fi ușor de gestionat din punct de vedere logistic”. Totuși, „și-au dorit cu adevărat să vadă unde poate duce această relație și au fost hotărâți să o facă să funcționeze”.

De la oficializarea relației, Perry și Trudeau au avut mai multe apariții publice împreună și apar frecvent în postările de pe rețelele sociale ale celuilalt. Cei doi au fost fotografiați împreună pe 10 aprilie, la evenimentul „Beef” sezonul 2 Montecito Tastemaker, desfășurat în California. În cadrul evenimentului, au apărut foarte apropiați în fotografii, pozând alături de Ted Sarandos, directorul Netflix, și soția acestuia, Nicole Avant.

Tot în aprilie, Katy Perry a postat pe Instagram o imagine în care se ține de mână cu Trudeau în timp ce se plimbau prin zona festivalului Coachella. Într-o altă fotografie, Trudeau mânca noodles, în timp ce artista ținea în mână un pahar roșu.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC