Katy Perry, tot mai îndrăgostită de Justin Trudeau. Cum s-au afișat cei doi

Katy Perry traversează o perioadă excelentă din punct de vedere amoros. Artista în vârstă de 41 de ani a publicat o serie de imagini pe Instagram în care apare vizibil îndrăgostită de noul său partener, Justin Trudeau.

În prima fotografie, Katy zâmbește larg în timp ce privește în dreapta, aparent către Trudeau. Postarea a inclus și o imagine cu un mesaj dintr-un biscuițel norocos pe care scria: „Totul este pregătit. În curând vei descoperi o lume cu totul nouă, plină de oportunități.” Totuși, cea mai comentată fotografie a fost cea în care artista apare alături de fostul premier canadian, părând complet cucerită.

„Nu știam că karma poate fi atât de satisfăcătoare”, a scris vedeta în descrierea colajului, care a mai inclus selfie-uri, meme-uri și o imagine cu fiica ei de 5 ani, Daisy, pe care o are din relația anterioară cu Orlando Bloom.

Zvonurile despre relația dintre interpreta piesei „Firework” și Trudeau, în vârstă de 54 de ani, au apărut încă din luna iulie a anului trecut, când cei doi au fost surprinși luând cina într-un cadru discret la Montreal. În aceeași perioadă, politicianul, alături de fiica sa, Ella-Grace, a fost văzut la concertul sold-out „Lifetimes” al artistei din Canada.

Speculațiile au fost alimentate și mai mult în octombrie, după ce au apărut imagini cu Katy Perry și Justin Trudeau îmbrățișându-se și sărutându-se pe un iaht, în largul coastei Santa Barbara, California.

„E nebun după ea și crede că e femeia perfectă,” a declarat o sursă pentru Page Six la momentul respectiv. „Se înțeleg de minune în toate privințele, inclusiv în ceea ce privește politica, copiii și bucătăria franceză.”

Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația pe Instagram în luna decembrie, când artista a publicat mai multe fotografii intime dintr-o vacanță în Japonia.

În trecut, artista a fost logodită cu Orlando Bloom, relația lor desfășurându-se cu pauze timp de aproximativ 10 ani. Cei doi au devenit părinți în 2020, iar despărțirea a avut loc cinci ani mai târziu.

De cealaltă parte, Justin Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie, în 2023, după 18 ani de căsnicie și trei copii.

Luna trecută, Katy Perry a publicat din nou imagini cu Trudeau, inclusiv una în care acesta apare jucându-se cu o baghetă în formă de stea realizată din sârmă colorată, semn că relația lor pare să devină din ce în ce mai serioasă.

Xavier, detalii despre relația tatălui său cu Katy Perry

Katy Perry a petrecut timp alături de copiii iubitului ei, Justin Trudeau. Fiul cel mare al acestuia, Xavier, în vârstă de 18 ani, a confirmat că a cunoscut-o pe artistă și a vorbit deschis despre întâlnirile lor.

Fostul prim-ministru al Canadei are trei copii cu fosta sa soție, Sophie Grégoire: pe Xavier, pe fiica Ella-Grace, de 17 ani, și pe Hadrien, în vârstă de 11 ani.

„Este cool, este drăguță. Am vorbit ore întregi despre muzica mea. Mi-a dat sfaturi și mi-a spus care ar putea fi următorii pași pentru mine și alte lucruri de genul acesta”, a spus Xavier într-un videoclip realizat alături de creatorul de conținut G Hobs.

Xavier a fost întrebat și dacă a discutat cu Katy despre „călătoria pe Lună”. El a răspuns: „Nu am vorbit despre asta. A mers ea măcar pe Lună?” În realitate, artista nu a ajuns pe Lună, ci a orbitat pentru scurt timp în spațiu.

