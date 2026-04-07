Kim Kardashian și Lewis Hamilton și-au oficializat relația pe Instagram. Cum au apărut împreună

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au trecut la următorul nivel în relația lor, cei doi au devenit oficiali și pe Instagram.

Pilotul de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, a publicat luni un Reel pe Instagram, în care apare conducând un Ferrari F40 în zona Daikoku Parking Area din Tokyo. După ce accelerează și execută mai multe „donuturi” spectaculoase cu mașina sport, fumul se risipește, iar în imagini apare Kim Kardashian, de 45 de ani, aflată pe locul din dreapta.

„Este incredibil”, spune ea către cameră, vizibil impresionată de experiență.

Apariția acestui videoclip vine după ce, luna trecută, presa internațională a relatat că cei doi au fost văzuți de mai multe ori împreună în capitala Japoniei. Hamilton a fost surprins inclusiv în compania lui Saint West, fiul cel mare al lui Kim Kardashian și Kanye West, în timpul unei ieșiri în Tokyo, pe 23 martie. Conform unui videoclip apărut online, pilotul și băiatul de 10 ani se aflau într-un magazin SNKRDUNK, specializat în sneakers, articole vestimentare și cărți Pokémon rare.

La câteva zile după aceea, vedeta de reality show a oferit propriile imagini din vacanță, postând videoclipuri selfie alături de Saint, dar și de ceilalți copii ai săi: Psalm, în vârstă de 6 ani, și Chicago, de 8 ani. Fiica cea mare, North, în vârstă de 12 ani, nu a fost prezentă în această călătorie. În schimb, li s-au alăturat Khloé Kardashian și fiul ei, Tatum, în vârstă de 3 ani.

Deși Lewis Hamilton nu apare în postările distribuite de fondatoarea Skims pe rețelele sociale, prezența lui în Tokyo a avut și un motiv profesional: participarea la Marele Premiu al Japoniei din 2026.

Relația dintre Hamilton și vedeta din „The Kardashians” a ajuns pentru prima dată în atenția publicului în februarie, când cei doi au plecat într-o escapadă „foarte romantică” în Marea Britanie. Ulterior, au fost văzuți împreună în Londra și Paris, în contexte discrete.

La finalul aceleiași luni, cei doi și-au asumat relația în mod public, apărând împreună într-o lojă VIP la Super Bowl 2026.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de mai mulți ani, relația lor pornind inițial ca o prietenie, înainte de a se transforma într-o poveste de dragoste.

Detalii despre relația lor

După ce și-au ținut relația departe de ochii publicului, cei doi au făcut-o oficială la Super Bowl 2026, pe 8 februarie. De atunci, Lewis nu s-a ferit să-și exprime admirația pentru femeia de afaceri pe rețelele sociale, iar surse citate de Us Weekly au declarat că relația lor este „de durată”.

O sursă a declarat pentru Us Weekly că cei doi sunt „făcuți unul pentru celălalt”, explicând: „Pentru că relația lor a început ca o prietenie, apropiații cred că ar putea fi ceva de durată pentru amândoi.”

Aceeași sursă a adăugat că ambii sunt foarte implicați în a face relația să funcționeze, în ciuda distanței și a programelor încărcate, menționând că sunt în contact constant, iar Kardashian este „incredibil de înțelegătoare”.

Chiar dacă programul lui Hamilton este extrem de solicitant, cei doi încearcă să mențină legătura constant. Potrivit US Weekly, pilotul vorbește cu Kardashian „în mod regulat pe FaceTime, chiar din paddock”, în timp ce aceasta s-a arătat „incredibil de susținătoare” în privința programului său încărcat.

