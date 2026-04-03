Blake Lively, prima reacție după ce un judecător i-a respins acuzațiilor de hărțuire sexuală împotriva lui Justin Baldoni

Blake Lively a reacționat public după ce un judecător a respins majoritatea acuzațiilor de hărțuire sexuală și „fat-shaming” formulate împotriva lui Justin Baldoni, în contextul disputei legale legate de filmul It Ends With Us.

Joi, judecătorul Lewis Liman a respins 10 din cele 13 capete de acuzare formulate de actrița în vârstă de 39 de ani împotriva regizorului și colegului său de platou, în vârstă de 42 de ani. Procesul, început în decembrie 2024, continuă însă pe trei direcții: încălcarea contractului, represalii și sprijinirea represaliilor.

Avocata lui Lively, Sigrid McCawley, a declarat că esența cazului rămâne neschimbată:

„Acest caz a fost și va rămâne concentrat pe represaliile devastatoare și pe pașii extraordinari pe care pârâții i-au făcut pentru a distruge reputația lui Blake Lively pentru că a susținut siguranța pe platou.”

Ea a subliniat că actrița „așteaptă să depună mărturie la proces” și să expună „această formă vicioasă de represalii online”. Totodată, echipa juridică a explicat că acuzațiile de hărțuire sexuală nu au fost respinse pentru că faptele nu ar fi existat, ci pentru că instanța a stabilit că Lively era „contractor independent, nu angajat”.

De cealaltă parte, avocații lui Baldoni au salutat decizia: „Suntem foarte mulțumiți că instanța a respins toate acuzațiile de hărțuire sexuală și toate acuzațiile împotriva pârâților individuali.” Aceștia au adăugat că rămâne un caz semnificativ redus și că sunt pregătiți să își prezinte apărarea.

Procesul este programat să înceapă pe 18 mai, la New York, însă cazul lui Lively este acum mult restrâns.

Motivele din spatele deciziei

Un element central a fost faptul că Lively nu a semnat un contract esențial (Actor Loanout Agreement – ALA), care ar fi reglementat inclusiv aspectele legate de hărțuirea sexuală. Judecătorul a stabilit că acest acord „nu a fost niciodată valid și obligatoriu”.

Mai mult, instanța a considerat că actrița nu poate invoca legislația muncii, deoarece nu era angajată, ci avea statut de colaborator independent. Judecătorul a subliniat nivelul ridicat de control pe care Lively îl avea asupra producției: alegerea muzicii, supravegherea montajului, rescrierea scenariului și implicarea în decizii creative majore.

Acuzațiile analizate

Lively l-a acuzat pe Baldoni că a depășit limitele profesionale, inclusiv că ar fi adăugat săruturi nescrise într-o scenă, că a intrat în rulota ei în timp ce alăpta și că ar fi existat comportamente nepotrivite pe platou.

Judecătorul a considerat însă că unele dintre aceste incidente „nu susțin o acuzație de mediu de lucru ostil” sau o fac doar marginal. De exemplu, scena dansului în care Baldoni ar fi improvizat săruturi a fost interpretată ca parte a actului artistic, nu ca hărțuire.

În ceea ce privește acuzațiile de „fat-shaming”, instanța a decis că acestea nu pot susține în mod rezonabil o plângere. Întrebările despre greutatea actriței sau recomandările legate de nutriție au fost considerate legate de cerințele estetice ale rolului, nu de discriminare de gen.

Totuși, judecătorul a admis că există suficiente elemente pentru ca un juriu să analizeze acuzațiile de represalii. Acesta a menționat că „un juriu rezonabil ar putea considera că Lively a perceput sincer comportamentul ca fiind hărțuire”.

Conflictul juridic, care durează de peste un an, a afectat imaginea filmului, deși acesta a avut succes financiar, cu încasări globale de aproximativ 350 de milioane de dolari.

