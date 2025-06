Blake Lively, primele declarații după ce procesul intentat de Justin Baldoni împotriva sa a fost respins: „Am simțit durerea”

După o victorie legală importantă, Blake Lively a transmis un mesaj emoționant despre durerea și nedreptatea resimțite în urma procesului intentat de Justin Baldoni. Într-o postare pe Instagram Stories, actrița în vârstă de 37 de ani a vorbit sincer despre presiunea psihologică prin care a trecut și despre cât de dificil este pentru multe persoane să se apere în fața unor astfel de acțiuni legale abuzive, care pot afecta nu doar reputația, ci și starea emoțională.

„La fel ca multe alte persoane, am simțit durerea unui proces intentat ca represalii, inclusiv rușinea fabricată care încearcă să ne doboare. Deși procesul împotriva mea a fost respins, mulți nu au resursele necesare pentru a se apăra”, a declarat Blake Lively

Actrița a adăugat că este „mai hotărâtă ca niciodată să continue să susțină dreptul fiecărei femei de a avea o voce în apărarea propriei persoane – fie că e vorba de siguranța ei, de integritate, demnitate sau propria poveste.”

„Cu dragoste și recunoștință pentru toți cei care mi-au fost alături – mulți dintre voi îmi sunteți cunoscuți, mulți nu. Dar nu voi înceta niciodată să vă prețuiesc sau să lupt pentru voi”, a mai scris Lively, mulțumind comunității care a susținut-o în toată această perioadă dificilă.

Potrivit publicației People, în cadrul aceleiași postări, Blake Lively a inclus o listă de organizații care oferă resurse și sprijin în cazuri de abuz, violență domestică sau trafic de persoane. Printre acestea se numără grupuri și experți care au depus recent memorii juridice în sprijinul ei, avertizând asupra a ceea ce au numit „încercarea lui Baldoni de a demonta o lege creată pentru a proteja femeile care aleg să vorbească”, conform unei declarații a purtătorului de cuvânt al actriței.

Conform aceleiași surse, judecătorul Lewis J. Liman a admis, pe 9 iunie, cererile de respingere a procesului de 400 de milioane de dolari intentat împotriva lui Blake Lively și a soțului ei, Ryan Reynolds, – proces care îi acuza de extorcare și defăimare – dar și a acțiunii separate, în valoare de 250 de milioane de dolari, deschise de Baldoni împotriva publicației The New York Times pentru defăimare.

Avocații lui Blake Lively au salutat hotărârea instanței, numind-o „o victorie totală și o reabilitare completă” pentru clienta lor. „Așa cum am spus din prima zi, acest proces de ‘400 de milioane de dolari a fost o farsă, iar instanța a văzut clar acest lucru”, au afirmat Esra Hudson și Mike Gottlieb.

Cei doi avocați au adăugat că urmează „o nouă etapă”, în care vor solicita recuperarea onorariilor legale, daune triple și punitive împotriva lui Baldoni și a grupului Wayfarer Parties, despre care spun că au orchestrat „un litigiu abuziv și nejustificat.” Această luptă continuă reflectă, spun ei, o dorință fermă de a pune capăt unor astfel de abuzuri judiciare care pot fi folosite pentru a intimida și a reduce la tăcere victimele.

În decembrie 2024, Blake Lively a deschis un proces împotriva lui Justin Baldoni – colegul ei de platou și regizorul filmului It Ends With Us – acuzându-l de hărțuire sexuală și represalii. Baldoni, în vârstă de 41 de ani, a negat acuzațiile. Recent, actrița a renunțat la două dintre capetele de acuzare – cele referitoare la provocarea intenționată și neglijentă a stresului emoțional – o decizie explicată de echipa sa legală ca fiind un pas strategic, obișnuit în astfel de cazuri, menit să clarifice și să concentreze direcția procesului pentru a-l face mai eficient și mai ușor de susținut.

Foto: Hepta

