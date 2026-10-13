Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix

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Conținut nou este adăugat în mod constant pe Netflix, de la comedii contemporane la fantezii întunecate. De asemenea, Netflix produce și distribuie propriile filme și seriale, care poartă marca Netflix Originals. Deși calitatea cu siguranță variază de la excepțională la de-a dreptul groaznică, există într-adevăr ceva pentru toată lumea, dar devine din ce în ce mai dificil să găsești ceva bun de vizionat tocmai din cauza unei diversități copleșitoare. De aceea, suntem aici pentru a-ți oferi un ghid care să te ajute să te orientezi către cele mai bune 15 seriale originale Netflix.

House of Cards

Cu acest serial a început totul. Deși s-ar putea să nu fie cu adevărat primul serial original Netflix, este cu siguranță cel care a atras atenția lumii întregi asupra Netflix. „House of Cards” a transformat serviciul de streaming într-un mare câștigător de premii, inclusiv 7 premii Primetime Emmy și strângând un număr considerabil de nominalizări pe parcurs. Serialul îl are în rolul principal pe controversatul Kevin Spacey în rolul lui Francis Underwood, un democrat numit secretar de stat. Puține personaje din istoria televiziunii sunt mai meschine și mai viclene decât el. Francis și soția sa, Claire (Robin Wright), pornesc într-o misiune de a distruge pe oricine le stă în cale și pe toți cei care le-au greșit vreodată, în timp ce acțiunile lor delicios de dramatice și nemiloase le prezintă ascensiunea spre vârful ierarhiei politice.

The Queen’s Gambit

Acest serial a transformat actrița în ascensiune Anya Taylor-Joy într-un superstar, iar despre „The Queen’s Gambit” putem spune că este o mini serie remarcabilă. Serialul spune povestea jucătoarei de șah Beth Harmon (Taylor-Joy), care își dorește cu orice preț să devină cea mai bună jucătoare de șah din lume, o realizare rară pentru o femeie la acea vreme. Seria a fost un succes enorm pentru Netflix și, deși nu va mai exista un alt sezon, a strâns laude și numeroase premii: a câștigat 11 premii Primetime Emmy, iar Taylor-Joy a câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea ei.

The Crown

Cel mai prestigios serial Netflix, „The Crown” prezintă viața reginei Elisabeta a II-a din anii 1940 până în vremurile contemporane. La fiecare două sezoane distribuția se schimbă pentru a reflecta schimbările în timp. Claire Foy și Olivia Colman au interpretat până acum rolul Reginei, iar Imelda Staunton a preluat ultimele sezoane. Serialul a dominat ceremoniile de premiere, câștigând la toate categoriile majore pentru seriale dramă la Primetime Emmy Awards. Se mândrește cu interpretări grozave, standarde de producție de clasă mondială (inclusiv costume uluitoare) și mai multe intrigi politice decât poți visa.

Stranger Things

Serialul Netflix „Stranger Things” este o desfășurare SF încântătoare, cu nuanțe de nostalgie, în orașul fictiv Hawkins, Indiana. Primul sezon analizează dispariția misterioasă a lui Will (Noah Schnapp) și unele întâmplări supranaturale bizare din oraș, inclusiv apariția bruscă a unei tinere fete cu puteri psihocinetice pe nume Eleven (Millie Bobby Brown). Serialul, creat de Frații Duffer, este plin de momente epice, iar fanii au urmărit cu fascinație următorul sezon al seriei. Înfricoșător, dramatic și hilar în egală măsură, „Stranger Things” este o experiență specială și o întoarcere încântătoare la ceea ce înseamnă SF clasic.

Black Mirror

Creat de Charlie Brooker, „Black Mirror” este o antologie britanică ce se concentrează pe povești despre pericolele cu care se confruntă societatea care se bazează foarte mult pe tehnologie. A fost difuzat inițial pe British Network Channel 4 înainte de a se muta pe Netflix, care a produs mai multe sezoane. Fiecare episod este complet diferit, iar serialul acoperă o gamă largă de genuri – de la o satiră SF clasică în „USS Callister” la o frumoasă poveste de dragoste în „San Junipero” și horror în „Black Museum”. Daniel Kaluuya, Andrea Riseborough, Miley Cyrus și Jesse Plemons sunt doar câțiva dintre actorii care apar în diverse episoade.

Orange Is the New Black

Creată de Jenji Kohan („Weeds”), seria dramatică Netflix „Orange Is the New Black” a făcut vedete din multe dintre actrițele din distribuție, inclusiv Laverne Cox, Taylor Schilling, Taryn Manning, Uzo Aduba și multe altele. Sigur, serialul e imprevizibil și impresionant în cele șapte sezoane ale sale, prezentând povești care de care mai interesante, dar distribuția sa este perfectă, pur și simplu una dintre cele mai bune din istoria televiziunii. Pentru ceea ce prezintă greșit despre ce se întâmplă în închisoare, compensează din plin prin povești convingătoare, dinamica genială a personajelor și divertisment de nota zece.

Ozark

Unul dintre cele mai de succes seriale dramă Netflix, „Ozark” îl are în rolurile principale pe Jason Bateman în rolul lui Marty, un investitor financiar care își mută familia din Chicago în Ozark, deoarece fuge după ce o schemă de spălare de bani a mers prost. Pentru a-și proteja viața și a familiei sale, inclusiv pe cea a soției sale Wendy (Laura Linney) și a celor doi copii, Marty trebuie să spele 500 de milioane de dolari în cinci ani. Serialul a reprezentat o ocazie grozavă pentru Bateman pentru a dovedi că poate mai mult decât rolurile de comedie cu care și-a obișnuit fanii și a făcut o vedetă din Julia Garner, care a câștigat de mai multe ori Premiul Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Money Heist

Acest serial spaniol este unul dintre cele mai bune producții Netflix, iar intrigile sale întortocheate sunt o încântare de privit. Având câteva personaje cu adevărat fascinante, „Money Heist” este – așa cum spune și numele – despre jafuri. Există un personaj cheie, cunoscut sub numele de „Profesorul”, și există o schemă de a realiza cel mai mare furt din istorie prin tipărirea de miliarde de euro chiar în Monetăria Regală a Spaniei. Pentru a-și pune în aplicare planul, Profesorul recrutează opt oameni, fiecare cu anumite abilități pentru a-l ajuta la finalizarea infracțiunii și toți sunt legați de un singur lucru: nu au nimic de pierdut.

Hellbound

La scurt timp de la succesul „Squid Game” a apărut un alt thriller coreean pe Netflix, dar „Hellbound” este o experiență complet diferită. Serialul se concentrează pe creșterea numărului de incidente misterioase în care îngerii le apar celor care se presupune că au păcătuit, spunându-le că vor ajunge în iad. Când le vine vremea, monștrii vicioși îi distrug cu violență și îi duc pe lumea cealaltă, direct în iad. Serialul are câteva personaje cu adevărat convingătoare și oferă o critică usturătoare asupra modului în care sunt organizate cultele religioase și a modului în care oamenii urmează orbește moduri dominante de gândire.

The Baby-Sitters Club

Bazat pe romanele clasice pentru tineri adulți de Ann M. Martin, „The Baby-Sitters Club” este o actualizare modernă a acestora, în care câteva eleve de gimnaziu pun pe roate o afacere de babysitting în fermecătorul oraș Stoneybrook, Connecticut. Deși ai putea respinge serialul considerându-l ca fiind pentru copii, ai pierde unul dintre cele mai surprinzătoare și fermecătoare show-uri Netflix. Toate fetele provin din medii diferite și fiecare are un set unic de aptitudini și probleme. Este fermecător de la început până la final să le vezi pe aceste fete tinere trecând prin încercările și necazurile vieții, iar această serie este ca o îmbrățișare caldă de care lumea are nevoie cu disperare.

Grace and Frankie

Unul dintre cele mai longevive seriale Netflix este o surpriză extrem de plăcută, deoarece poveștile despre femeile mai în vârstă nu primesc de obicei atenția pe care o merită. Din fericire, „Grace and Frankie” este un serial extrem de popular. Le are în rolurile principale pe actrițele cu adevărat legendare Jane Fonda și Lily Tomlin, în rolurile titulare Grace și Frankie, rivale pe termen lung care devin prietene apropiate după ce soții lor, Sol (Sam Waterston) și Robert (Martin Sheen), le-au părăsit și au început o relație unul cu celălalt.

Squid Game

Puține seriale au avut o influență colectivă asupra societății precum ca drama coreeană „Squid Game”. Serialul nu pare să se oprească să doboare recorduri, deoarece a fost vizionat peste 1,65 miliarde (da, așa e, miliarde) de ore în primele 28 de zile de difuzare. Acest lucru nu vă va mira atunci când îl veți viziona, dacă nu ați făcut-o deja. „Squid Game” spune povestea unui grup de oameni cu mari datorii care sunt invitați să participe la o competiție ce implică jocuri pentru copii, cu un premiu uriaș în numerar, care le va schimba viața. Dar aceste jocuri au consecințe incredibil de mortale.

Santa Clarita Diet

„Santa Clarita Diet” a îndrăznit să prezinte mitul zombi exact așa cum este: absurd și hilar. Acest sitcom ușor diabolic o urmărește pe Sheila Hammond, o soție, mamă și agent imobiliar de lux, care se îmbolnăvește cumplit, moare și apoi revine la viață. Ea este aproape la fel, după acest moment traumatizant – cu excepția faptului că tânjește constant carne și sânge. Soțul ei iubitor, Joel, este extrem de susținător, ajutându-o să își procure mesele prin tot felul de tactici ilegale. Între timp, fiica lor adolescentă perspicace își dă seama de secretele situației dificile în care se află Sheila.

Bridgerton

Bazat pe romanele best-seller ale Juliei Quinn, „Bridgerton” este setat în lumea atrăgătoare, opulentă și competitivă a înaltei societăți din perioada Regency în Londra. De la sălile de bal strălucitoare din Mayfair, la palatele aristocratice din Park Lane, seria dezvăluie o lume seducătoare, somptuoasă, plină de reguli complicate și lupte dramatice pentru putere, în care nimeni nu este cu adevărat vreodată pe un teren stabil. În centrul spectacolului se află puternica familie Bridgerton. Alcătuită din opt frați uniți, acest grup amuzant, plin de îndrăzneală și inteligență, trebuie să navigheze piața matrimonială de top în căutarea romantismului, aventurii și iubirii.

BEEF

Serialul „BEEF” spune povestea consecințelor unui incident în trafic dintre doi necunoscuți. Danny Cho (Steven Yeun), un tip morocănos fără noroc în afaceri, se răfuiește cu Amy Lau (Ali Wong), o antreprenoare de succes cu o viață pitorească. Mizele tot mai mari ale conflictului le dau peste cap viețile și relațiile în acest serial de comedie neagră extrem de emoționant. Recent a avut premiera și al doilea sezon.

Foto: PR

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