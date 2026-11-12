Cele mai comune afecțiuni ale pielii cu care te poți confrunta și cele mai bune soluții pentru ele

Tenul nostru este precum o carte de vizită de care trebuie să avem în permanență grijă ca să arate cât mai bine.

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  de  ELLE.ro
Cele mai comune afecțiuni ale pielii cu care te poți confrunta și cele mai bune soluții pentru ele

După vârsta de 20 de ani, semnele unei rutine de îngrijire nu atât de riguoase se văd mult mai mult, astfel că ar trebui să acorzi o mai mare importanță. Din acest motiv, atât dimineața, cât și seara, trebuie să ai grijă să urmezi anumiți pași pentru a avea un ten lipsit de imperfecțiuni, precum o demachiere corectă, o curățare a tenului cu un produs specific tenului tău, aplicarea unei loțiuni tonice, și nu în ultimul rând, probabil cel mai important pas, și anume hidratarea. De asemenea, nu uita să îți exfoliezi tenul, măcar o dată pe săptămână.

Anumite afecțiuni ale pielii se datorează și stilului de viață pe care îl avem, lipsei somnului, unei demachieri superficiale ale tenului, alimentației necorespunzătoare, bogate în grăsimi, fast-food și nu în alimente potrivite, precum fructe și legume. Cel mai probabil, acum nu ești atât de conștientă de toate consecințele care pot apărea, însă ar trebui încă de la o vârstă fragedă să îți formezi o rutină și să o respecți cu rigurozitate. Majoritatea femeilor asociază aceste afecțiuni cu o rutină necorespunzătoare la exterior, însă ar trebui să ai în vedere că un organism sănătos pe interior va fi la fel și pe exterior.

Avem tendința de a da mereu vina pe faptul că nu avem timp să ne preocupăm de tenul nostru așa cum trebuie și de a apela la tratamente doar în cazurile extreme. Acordă-ți mereu timp și alocă-ți măcar zece minute pe zi în care să te preocupi de tine, implicit de tenul tău. Important este să nu îți pierzi încrederea în tine doar pentru că ai anumite imperfecțiuni pe ten. Fii încrezătoare în tine, indiferent de cum arată tenul tău și nu acorda atenție comentariilor negative care pot apărea.

Iată care sunt cele mai comune afecțiuni ale pielii cu care te confrunți după 20 de ani:

1. Acnee

De cele mai multe ori, acneea este asociată cu perioada adolescenței, însă realitatea este cu totul alta. Și la 20 de ani te poți confrunta cu acnee, chiar dacă în adolescență te-ai confruntat sau nu. Cele mai multe femei au parte de câteva coșuri din cauza stresului, hormonilor, produselor de îngrijire care încarcă porii, excesului de sebum sau obiceiurilor nepotrivite.

În același timp, există și femei care se confruntă cu forme ale acneei destul de severe chiar și după 20 de ani. Dacă porii tăi sunt destul de încărcați, șansele să îți apară coșuri sunt destul de mari. Astfel că, dacă te confrunți cu acnee și ai încercat toate tratamentele și tot nu și-au făcut efectul, cel mai bine este să consulți un dermatolog care îți va prescrie tratamentul de care tenul tău are nevoie.

2. Deshidratare

De câte ori nu te-ai confruntat cu un ten extrem de deshidratat, deși ai folosit produse specifice hidratării? Deshidratarea este una dintre cele mai comune afecțiuni cu care te poți confrunta după vârsta de 20 de ani. Soluția? Ei bine, hidratează-ți tenul pe cât de mult poți și nu cu orice produs, ci doar cu acele produse specifice tipului tău de ten.

Ar trebui să îți hidratezi tenul de fiecare dată după ce îți cureți tenul cu un gel de curățare, de preferat de două ori pe zi. Dacă vei continua să nu îți hidratezi tenul corespunzător, cresc șansele să îți apară riduri. Din acest motiv, dacă observi că tenul tău este tot mai uscat, hidratează-l de mai multe ori pe zi dacă este nevoie.

3. Inflamații

Semnele care arată o inflamație la nivelul pielii includ acnee, chisturi, și nu numai. Inflamația este o afecțiune cu care cele mai multe femei după vârsta de 20 de ani se confruntă.

Ce poți să faci dacă te confrunți cu această afecțiune? Ce ar trebui să faci este să ai o rutină de îngrijire specifică tipului tău de ten și să nu sari niciodată peste pașii esențiali, și anume demachiere, curățare și hidratare. Dacă folosești mai multe produse pentru protejarea pielii împotriva razelor ultraviolete, trebuie să îți cureți tenul de îndată ce ai ocazia. Ba mai mult, alți factori care contribuie la creșterea riscului de a avea inflamații sunt medicamentele, uleiurile, serumurile, dar și hormonii.

4. Pete pigmentare

Petele pigmentare care nu sunt tratate la timp pot deveni tot mai evidente și mai greu de tratat. O primă cauză care duce la aceste pete pigmentare este nefolosirea unei creme cu protecție solară. În cazul în care petele sunt destul de mici și nu atât de pronunțate, ele se datorează expunerii la soare îndelungate.

Melasma, o altă afecțiune ale pielii care constă în mici pete pigmentare, de culoare maronie, este cauzată de cele mai multe ori de administrărea de anticoncepționale, dar și de un dezechilibru hormonal. Femeile sunt mult mai predispuse decât bărbații la aceste afecțiuni. Ai în vedere să folosești în fiecare zi cremă cu protecție solară și încearcă să te protejezi cât mai mult de razele ultraviolete.

5. Cearcăne

Nopțile pierdute în club își pun cu siguranță la un moment dat amprenta asupra aspectului cearcănelor tale. Efectul de ochi obosiți, pe care cu siguranță nu ți-l dorești, este cauzat și de lipsa hidratării. Atunci când aplici crema hidratantă, nu uita și de aplicarea unei creme special formulate și pentru zona ochilor, care este o zonă extrem de sensibilă și uitată de cele mai multe dintre femei în ritualul de îngrijire. Înainte de a face asta, ai grijă să îți cureți foarte bine tenul. Un lucru pe care îl poți face și este la îndemâna oricui este să dormi suficient în fiecare noapte. În cazul în care ai cearcăne tot mai pronunțate, apelează la un tratament special pentru acea zonă.

6. Textură diferită a pielii

Cu siguranță te-ai confruntat de mai multe ori cu pori dilatați, roșeață sau semne ale acneii. O textură diferită a pielii este o altă problemă cu care femeile după 20 de ani se pot confrunta. Textura pielii este puternic influențată de produsele pe care le aplici pe ten și de felul în care ai grijă de tenul tău. Din acest motiv, trebuie să ai în permanență grijă ca tenul tău să fie curățaț și hidratat corespunzător.

De asemenea, ai grijă și de cât de mult te expui la soare deoarece efectele se pot vedea mai devreme decât crezi. Răspunsul la toate aceste afecțiuni este rutina de îngrijire specifică tipului tău de ten pe care ar trebui să o ai. Dacă observi că aceste afecțiuni nu trec, ia în vedere și o vizită la dermatolog deoarece el îți va spune cu exactitate de ce anume are nevoie tenul tău.

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Foto: Arhiva ELLE

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