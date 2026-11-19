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Următoarele sfaturi te vor ajuta să combați acneea în măsura în care ea nu se află într-un stadiu grav, caz în care cel mai bine este să mergi la un medic dermatolog.

1. Spală-ți fața de două ori pe zi

Folosește o soluție delicată, specială pentru tenul gras cu tendință acneică, și clătește tenul cu apă călduță. Ar trebui să eviți să exagerezi cu acest obicei, pentru că poate să îți usuce prea tare pielea și să provoace apariția mai multor coșuri. De asemenea, alegerea produsului de îngrijire trebuie să fie una atentă, eventual îndrumată de un specialist.

Fie că este vorba de fața de pernă, prosopul, telefonul mobil, pensulele de machiaj, toate trebuie spălate în mod regulat pentru a nu cauza probleme. Pensulele de machiaj ar trebui spălate cu o soluție specială, iar telefonul îl poți curăța zilnic cu ajutorul servețelelor antibacteriene.

3. Evită soluțiile și bureții abrazivi

Chiar dacă ai fi tentat să crezi că soluțiile exfoliante cu particule abrazive și bureții te ajută să îți cureți în profunzime porii, de fapt ele pot agrava și mai rău situația pentru că sunt foarte agresive cu tenul. Este recomandat să folosești produse de exfoliere, însă asta nu înseamnă că trebuie să agresezi pielea.

4. Păstrează-ți părul curat și departe de față

Este necesar să îți speli părul îndeajuns de des pentru a scăpa de uleiul în exces. Din nou, sunt importante produsele pe care le folosești pentru că și ele pot cauza acnee. Balsamul, măștile de păr, spray-urile pot avea substanțe nocive pentru tenul tău, așa că nu ar trebui ca ele să intre în contact cu fața.

5. Folosește zilnic o cremă cu SPF care să nu încarce tenul

Soarele poate fi dăunător pentru pielea ta, dacă nu te protejezi în mod corespunzător. Prin urmare, aplică zilnic o cremă de soare potrivită pentru tenul gras, care să nu îți blocheze porii, provocând astfel coșuri.

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Foto: Arhiva ELLE

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