Lucruri pe care le faci zilnic și care îți distrug pielea

Foarte mulți factori pot să influențeze starea pielii tale iar noi îți dezvăluim care sunt aceștia:

Produsele de păr folosite îți pot închide porii

Dacă vezi mici umflături de-a lungul liniei părului, de vină pot fi produsele de styling pe care le folosești. Unele dintre produsele de styling conțin uleiuri ce pot închide porii și pot cauza erupții. Acest lucru se poate manifesta sub forma unor pori închiși și a unor coșuri pe linia părului.

Produsele vechi de beauty conțin bacterii care generează acnee

Ar trebui să arunci o privire la dulapul tău de machiaj și la produsele aliniate pe raftul de la baie.

Folosirea produselor vechi de makeup și de îngrijire a pielii sau a periilor și bureților, care s-au contaminat cu bacterii, pot cauza iritații ale pielii sau infecții. Acestea se pot manifesta prin porțiuni roșii, uscate și prin mici umflături.

Pielea ta poate reacționa la anumite alimente

Specialiștii în probleme dermatologice susțin că traumele pielii pot să fie declanșate de o mulțime de factori, între care și dieta. Conform unui studiu din 2017 publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, oamenii care mănâncă mai mulți carbohidrați rafinați au mai multe șanse să dezvolte acnee. Consumul de lactate este, de asemenea, pe lista neagră.

Laptele conține IGF-1, care este un hormon de creștere. O cantitate prea mare cauzează inflamații și creșteri ale nivelului de insulină, care fac ficatul să producă și mai mult din hormonul de creștere. Lactatele fac și ca pielea ta să producă mai mult sebum sau ulei în exces, ducând la congestionarea porilor și la acnee.

Nu uita de crema de soare

Crema cu protecție solară ar trebui aplicată ca parte a rutinei tale de îngrijire a pielii, indiferent de sezon. Dacă nu folosești crema cu protecție solară, poți avea probleme precum ridurile, decolorarea pielii și alte semne ale îmbătrânirii premature a pielii. Pălăriile, hainele care te protejează de soare și crema sunt foarte importante.

Dacă bei cu paiul îți pot apărea riduri în jurul gurii

Problema nu este doar că plasticul e dăunător pentru mediul înconjurător. Atunci când bei cu paiul poți să accelerezi procesul de apariție a ridurilor în jurul gurii.

Ai grijă la ingredientele din produsele de îngrijire a pielii pe care le folosești

Este important să ai grijă atât la ingrediente, cât și la data de expirare a produselor pe care le utilizezi. Multe persoane folosesc primere pe bază de silicon, fără să știe. Când siliconul se întâlnește cu uleiul din piele, se formează un fel de dop. Pielea congestionată poate duce la scăderea nivelului de colagen, îmbătrânire accelerată, roșeață, iritații, erupții și multe alte probleme.

Îți exfoliezi prea mult pielea

Exfolierea excesivă face ca uleiurile esențiale din pielea ta să dispară. Exfolierea zilnică poate să înlăture toate uleiurile esențiale din tenul tău, ceea ce poate cauza erupții și acnee. Acest lucru poate genera iritații, deoarece îți elimină primul strat al pielii înainte ca acesta să se vindece. Nu doar că ar trebui să te limitezi la un anumit număr de exfolieri săptămânale, dar trebuie să fii atentă și la ce tip de exfolianți folosești.

Te bazezi doar pe șervețele pentru curățarea pielii

Chiar dacă programul tău încărcat nu îți oferă timp suficient pentru o rutină de curățare, asigură-te că nu substitui spălarea feței cu șervețelele. În timp ce șervețelele pot fi bune pentru o demachiere rapidă, acestea nu curăță în profunzime și nu exfoliază, așa că toate chimicalele rămân pe piele. Unele dintre șervețele sunt făcute din chimicale care irită și usucă pielea, iar componentele din care este făcut pachetul poate declanșa reacții alergice.

Dacă tu ești deshidratată, și pielea ta este la fel

Dacă ai mai multe probleme cu acneea decât în mod normal, poate că ar trebui să fii mai atentă la cantitatea de apă pe care o bei. Hidratarea este esențială pentru sănătatea optimă a pielii. Produce bazele pentru menținerea transpirației și a glandelor sebacee care mențin funcția de reglare a temperaturii corpului. Conform National Academies of Sciences, Engeneering and Medicine, femeile ar trebui să consume 2.7 litri de apă pe zi, iar bărbații 3.7 litri.

Ai obiceiul să îți atingi pielea

Să zicem că ai obiceiul să îți atingi pielea în mod compulsiv, sau că îți înlături mereu firele de păr de pe frunte. Specialiștii spun că aceste momente de contact sunt foarte dăunătoare pielii, mai ales dacă nu te-ai spălat pe mâini sau dacă pielea ta are deja probleme cu acneea.

Dușurile prea dese înlătură uleiurile naturale de pe pielea ta

Frecvența cu care faci duș depinde de stilul tău de viață, de gradul de activitate pe care îl faci și de tipul de piele pe care îl ai. Ei bine, deși pare incredibil, există și problema dușurilor excesive. Dușurile excesive conduc la scăderea nivelului de uleiuri vitale de care are nevoie pielea ta pentru a-și menține bariera protectivă.

Dușurile în exces duc la pierderea uleiurilor vitale necesare pentru a menține bariera protectivă. Dacă faci două sau trei dușuri pe zi pentru că faci sport și apoi ieși în oraș, ar trebui să ai grijă să nu mai faci și alte dușuri, deoarece pielea ta va deveni uscată, crăpată și sensibilă la atingere. Pe lângă frecvența dușurilor, ar trebui să fii atentă la temperatură. Folosește apă călduță, pentru a nu-ți usca fața și pentru a menține nivelul pH-ului.

Parfumul îți strică pH-ul pielii

Aplicarea parfumului sau a cremelor parfumate în exces alterează pH-ul epidermei – stratul protectiv al pielii – fapt ce duce la distrugerea funcției sale de apărare.

Modul în care dormi îți poate afecta pielea

Există două lucruri care pot duce la apariția acneei atunci când dormi: cât de curată este perna și poziția în care dormi. Dermatologii susțin că persoanele cu ten acneic ar trebui să își spele perna o dată la câteva zile, deoarece bacteriile, murdăria și machiajul care nu a fost curățat se adună pe fața de pernă. În plus, dacă dormi cu fața în jos, acest lucru poate afecta ridurile și cutele de pe fața ta.

Temperatura din camera în care stai

Temperatura foarte ridicată a aerului usucă pielea, lăsând-o iritată. Totuși, dacă temperatura este prea scăzută, vor apărea mici crăpături ce vor permite bacteriilor să intre în straturile mai adânci ale pielii, cauzând infecții.

Nu îți cureți suficient telefonul

Gândește-te doar: iei telefonul cu tine peste tot. Chiar și la toaletă. Nu este o surpriză faptul că telefonul este extrem de murdar, dar este surprinzător cât de des permiți bacteriilor care trăiesc pe el să îți atingă pielea.

Unul dintre cele mai comune declanșatoare ale problemelor pielii este un telefon murdar. Telefoanele noastre merg cu noi peste tot, astfel că bacteriile pe care le ai în geantă, cele de pe birou și multe altele se adună pe telefonul tău, urmând ca toate acele bacterii să îți atingă fața. Dezinfectează-ți telefonul cu șervețele speciale zilnic, pentru a evita ca bacteriile de pe acesta să intre în contact cu pielea ta.

