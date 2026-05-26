9 moduri prin care poți combate căderea părului

În timp ce căderea unei anumite cantități de păr este perfect normală, adunarea unor mănunchiuri considerabile poate reprezenta o situația ceva mai dificilă. În acest caz, ar trebui să identifici care este principala cauză a căderii părului în mod neașteptat și mult prea frecvent.

Care sunt factorii care influențează căderea părului?

Cauzele căderii părului diferă de la persoană la persoană. În timp ce în unele cazuri factorii externi pot fi responsabili, probleme precum situații medicale serioase, lipsa unei nutriții corespunzătoare și factori de natură ereditară, sunt, de asemenea, cauze importante care duc la căderea părului în cantități mari la majoritatea pacienților. Iată care sunt câțiva dintre factorii care ar putea cauza căderea prematură a părului la femei:

Factori ereditari

Dacă părinții tăi au avut probleme cu căderea părului, este destul de posibil să ți se întâmple și ție. Deși acest lucru este mult mai evident în cazul bărbaților, se întâmplă să afecteze și femeile.

Schimbări hormonale

Schimbările hormonale în corp cresc sensibilitatea foliculilor părului, slăbește rădăcinile și cauzează căderea părului în exces. Menopauza, chistul ovarian, hipotiroida, hipertiroida etc., aduc modificări în echilibrul hormonal din organism, provocând, în final, căderea părului.

Sarcina

Majoritatea femeilor însărcinate experimentează deshidratarea frecventă, oboseală și dezechilibru hormonal. Acest lucru crește sensibilitatea foliculilor părului, creând și condiții nefavorabile pentru scalp. Căderea părului poate continua o perioadă chiar și după sarcină.

Stresul

Pierderea excesivă în greutate, depunerea efortului fizic și stresul constant determină deshidratarea corpului. Acest lucru duce la hrănirea insuficientă și necorespunzătoare a foliculilor părului, cauzând căderea lui.

Infecții ale scalpului

Infecțiile de natură bacteriană, virală sau fungică, precum seborrhea dermatitis sau psoriasis, pe suprafața scalpului pot slăbi rădăcinile și distruge foliculii părului, cauzând subțierea firului de păr, rupere și căderea lui.

Alopecia Areata

Aceasta este o boală autoimună în care sistemul imunitar confundă părul cu un contaminant străin și începe să atace foliculii părului, provocând căderea lui. Din păcate, nu există tratament pentru această boală, iar 10% dintre persoanele care o au, suferă de cădere permanentă a părului.

Medicamente și tratamente

Anumite medicamente pot avea efecte secundare, iar de cele mai multe ori, afectează foliculii părului, provocându-i căderea. Tratamente precum chimioterapia pentru tratarea cancerului, steroizii și medicamentele pentru tiroidă, probleme ale inimii, depresie etc., sunt cunoscute ca fiind responsabile pentru căderea extremă a părului.

Afecțiuni ale tiroidei

Problemele tiroidei și medicamentele anti-tiroidă duc aproape întotdeauna la căderea părului. Anumite tratamente pot face ca părul să crească la loc, însă, în unele cazuri, pierderea părului este permanentă.

Folosirea frecventă a produselor și ustensilelor de styling

Deși cu toatele vrem ca părul nostru să arate mereu aranjat, exagerarea cu tratamentele chimice pentru păr și stilizarea lui cu ustensile care emit căldură pot duce la căderea frecventă a părului.

Deficiența de fier, anemia și pierderea sângelui

Deficiența celulelor roșii în corp, pierderea sângelui și insuficiența fierului în organism cauzează atât oboseală și dureri de cap, cât și căderea părului.

Dieta

Consumul insuficient de nutrienți și urmarea unei diete nesănătoase afectează considerabil corpul. Acest lucru duce la deshidratarea scalpului, și poate cauza căderea excesivă a părului.

Cum să reduci căderea părului

Află care este cauza problemei

Pentru început, trebuie să fii atentă și să observi ce cantitate de păr rămâne în urma pieptănării și a spălatului cu șampon. Cel mai bun mod prin care poți rezolva această problemă este să identifici cauza care o provoacă. Poți apela chiar și la un specialist pentru a fi sigură că diagnosticul este corect.

Folosește un pieptăn potrivit

Dacă te confrunți cu căderea excesivă a părului, etapa pieptănării lui poate fi un adevărat coșmar . De aceea, folosește un pieptăn din lemn cu dinți lați pentru a-ți descurca părul, după care îți poți folosi peria obișnuită. Lemnul va reduce ruperea firului de păr și căderea lui. De asemenea, nu-l pieptăna cât este încă ud, pentru că atunci este cel mai vulnerabil.

Usucă-l în mod corect în prosop

Deși poate părea cel mai simplu lucru să-ți usuci părul frecându-l, este cel mai mult rău pe care i-l poți face părului tău. Această tehnică va rupe firele de păr și îl va încurca. Stoarce ușor excesul de apă din păr cu un prosop, apoi lasă-l să se usuce în mod natural.

Alege-ți cu grijă produsele pentru păr

Încearcă să alegi acele produse care conțin sulf, silicon și nu au parabeni, pentru a evita încărcarea scalpului și a părului cu chimicale agresive care pot cauza ruperea firelor de păr.

Spală-ți părul de două-trei ori pe săptămână

Spală-ți părul cel puțin o dată la trei zile cu un șampon potrivit, pentru a elimina praful, uleiul sau bacteria acumulată în scalp. Este important, totuși, să nu îl speli mai mult de trei ori pe săptămână, pentru a evita căderea părului.

Stilizează-l în mod corect

Nu îți supune părul la tratamente chimice, uscare excesivă cu foehn-ul sau vopsirea lui, deoarece toate acestea vor duce la căderea părului. Evită cozile de cal mult prea strânse sau cozile împletite frecvent; folosirea elasticelor pentru prinderea părului este o altă cauză care duce la ruperea firelor.

Tratamente naturale

Ingredientele din bucătărie pot fi foarte utile dacă ești în căutarea unor remedii pentru căderea părului. Uleiul de cocos, ceapa, ghimbirul, au proprietăți uimitoare care ajută părul să crească.

Yoga și exerciții fizice

Vei fi surprinsă cât de mult contribuie stresul la căderea părului, iar cel mai bun remediu pentru stres este activitatea fizică. Exercițiile regulate precum yoga pot reduce căderea părului.

Suplimente

Există o mulțime de suplimente pe piață care ajută la îngroșarea firului de păr și stoparea căderii lui. Deși sunt benefice, nu începe să le consumi înainte de a te consulta cu un specialist.

