9 moduri prin care poți combate căderea părului

Fiecare dintre noi, la un moment dat, ne-am confruntat cu această problemă și am încercat diverse tratamente prin care să o combatem, cele mai multe dintre ele neavând rezultatele dorite.

Homepage  / Beauty / Beauty Tips
  . Actualizat 26.05.2026, 07:58,  de  ELLE
9 moduri prin care poți combate căderea părului

În timp ce căderea unei anumite cantități de păr este perfect normală, adunarea unor mănunchiuri considerabile poate reprezenta o situația ceva mai dificilă. În acest caz, ar trebui să identifici care este principala cauză a căderii părului în mod neașteptat și mult prea frecvent.

Care sunt factorii care influențează căderea părului?

Cauzele căderii părului diferă de la persoană la persoană. În timp ce în unele cazuri factorii externi pot fi responsabili, probleme precum situații medicale serioase, lipsa unei nutriții corespunzătoare și factori de natură ereditară, sunt, de asemenea, cauze importante care duc la căderea părului în cantități mari la majoritatea pacienților. Iată care sunt câțiva dintre factorii care ar putea cauza căderea prematură a părului la femei:

Factori ereditari

Dacă părinții tăi au avut probleme cu căderea părului, este destul de posibil să ți se întâmple și ție. Deși acest lucru este mult mai evident în cazul bărbaților, se întâmplă să afecteze și femeile.

Schimbări hormonale

Schimbările hormonale în corp cresc sensibilitatea foliculilor părului, slăbește rădăcinile și cauzează căderea părului în exces. Menopauza, chistul ovarian, hipotiroida, hipertiroida etc., aduc modificări în echilibrul hormonal din organism, provocând, în final, căderea părului.

Sarcina

Majoritatea femeilor însărcinate experimentează deshidratarea frecventă, oboseală și dezechilibru hormonal. Acest lucru crește sensibilitatea foliculilor părului, creând și condiții nefavorabile pentru scalp. Căderea părului poate continua o perioadă chiar și după sarcină.

Stresul

Pierderea excesivă în greutate, depunerea efortului fizic și stresul constant determină deshidratarea corpului. Acest lucru duce la hrănirea insuficientă și necorespunzătoare a foliculilor părului, cauzând căderea lui.

Infecții ale scalpului

Infecțiile de natură bacteriană, virală sau fungică, precum seborrhea dermatitis sau psoriasis, pe suprafața scalpului pot slăbi rădăcinile și distruge foliculii părului, cauzând subțierea firului de păr, rupere și căderea lui.

Alopecia Areata

Aceasta este o boală autoimună în care sistemul imunitar confundă părul cu un contaminant străin și începe să atace foliculii părului, provocând căderea lui. Din păcate, nu există tratament pentru această boală, iar 10% dintre persoanele care o au, suferă de cădere permanentă a părului.

Medicamente și tratamente

Anumite medicamente pot avea efecte secundare, iar de cele mai multe ori, afectează foliculii părului, provocându-i căderea. Tratamente precum chimioterapia pentru tratarea cancerului, steroizii și medicamentele pentru tiroidă, probleme ale inimii, depresie etc., sunt cunoscute ca fiind responsabile pentru căderea extremă a părului.

Afecțiuni ale tiroidei

Problemele tiroidei și medicamentele anti-tiroidă duc aproape întotdeauna la căderea părului. Anumite tratamente pot face ca părul să crească la loc, însă, în unele cazuri, pierderea părului este permanentă.

Folosirea frecventă a produselor și ustensilelor de styling

Deși cu toatele vrem ca părul nostru să arate mereu aranjat, exagerarea cu tratamentele chimice pentru păr și stilizarea lui cu ustensile care emit căldură pot duce la căderea frecventă a părului.

Deficiența de fier, anemia și pierderea sângelui

Deficiența celulelor roșii în corp, pierderea sângelui și insuficiența fierului în organism cauzează atât oboseală și dureri de cap, cât și căderea părului.

Dieta

Consumul insuficient de nutrienți și urmarea unei diete nesănătoase afectează considerabil corpul. Acest lucru duce la deshidratarea scalpului, și poate cauza căderea excesivă a părului.

Cum să reduci căderea părului

Află care este cauza problemei

Pentru început, trebuie să fii atentă și să observi ce cantitate de păr rămâne în urma pieptănării și a spălatului cu șampon. Cel mai bun mod prin care poți rezolva această problemă este să identifici cauza care o provoacă. Poți apela chiar și la un specialist pentru a fi sigură că diagnosticul este corect.

Folosește un pieptăn potrivit

Dacă te confrunți cu căderea excesivă a părului, etapa pieptănării lui poate fi un adevărat coșmar . De aceea, folosește un pieptăn din lemn cu dinți lați pentru a-ți descurca părul, după care îți poți folosi peria obișnuită. Lemnul va reduce ruperea firului de păr și căderea lui. De asemenea, nu-l pieptăna cât este încă ud, pentru că atunci este cel mai vulnerabil.

Usucă-l în mod corect în prosop

Deși poate părea cel mai simplu lucru să-ți usuci părul frecându-l, este cel mai mult rău pe care i-l poți face părului tău. Această tehnică va rupe firele de păr și îl va încurca. Stoarce ușor excesul de apă din păr cu un prosop, apoi lasă-l să se usuce în mod natural.

Alege-ți cu grijă produsele pentru păr

Încearcă să alegi acele produse care conțin sulf, silicon și nu au parabeni, pentru a evita încărcarea scalpului și a părului cu chimicale agresive care pot cauza ruperea firelor de păr.

Spală-ți părul de două-trei ori pe săptămână

Spală-ți părul cel puțin o dată la trei zile cu un șampon potrivit, pentru a elimina praful, uleiul sau bacteria acumulată în scalp. Este important, totuși, să nu îl speli mai mult de trei ori pe săptămână, pentru a evita căderea părului.

Stilizează-l în mod corect

Nu îți supune părul la tratamente chimice, uscare excesivă cu foehn-ul sau vopsirea lui, deoarece toate acestea vor duce la căderea părului. Evită cozile de cal mult prea strânse sau cozile împletite frecvent; folosirea elasticelor pentru prinderea părului este o altă cauză care duce la ruperea firelor.

Tratamente naturale

Ingredientele din bucătărie pot fi foarte utile dacă ești în căutarea unor remedii pentru căderea părului. Uleiul de cocos, ceapa, ghimbirul, au proprietăți uimitoare care ajută părul să crească.

Yoga și exerciții fizice

Vei fi surprinsă cât de mult contribuie stresul la căderea părului, iar cel mai bun remediu pentru stres este activitatea fizică. Exercițiile regulate precum yoga pot reduce căderea părului.

Suplimente

Există o mulțime de suplimente pe piață care ajută la îngroșarea firului de păr și stoparea căderii lui. Deși sunt benefice, nu începe să le consumi înainte de a te consulta cu un specialist.

Citește și:
9 trucuri ciudate pentru a face ca părul tău să crească mai repede

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum știi dacă ai tenul uscat sau deshidratat
Beauty
Cum știi dacă ai tenul uscat sau deshidratat
7 obiceiuri care ne distrug părul
Beauty
7 obiceiuri care ne distrug părul
Trucurile femeilor care au întotdeauna un machiaj perfect
Beauty
Trucurile femeilor care au întotdeauna un machiaj perfect
5 reguli de îngrijire a pielii pe care trebuie să le respecți odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani
Beauty
5 reguli de îngrijire a pielii pe care trebuie să le respecți odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani
Ispitele cosmetice ale lunii mai 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Beauty
Ispitele cosmetice ale lunii mai 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Met Gala 2026: cele mai cool și inedite look-uri de beauty
Beauty
Met Gala 2026: cele mai cool și inedite look-uri de beauty
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Mesajul dureros de emoționant al lui Cristian Mungiu, după ce a câștigat al doilea trofeu Palme d'Or la Cannes pentru „Fjord”
Mesajul dureros de emoționant al lui Cristian Mungiu, după ce a câștigat al doilea trofeu Palme d'Or la Cannes pentru „Fjord”
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din beauty
6 sfaturi eficiente de îngrijire a pielii, pe care să le pui în aplicare de acum
6 sfaturi eficiente de îngrijire a pielii, pe care să le pui în aplicare de acum
Beauty

O piele lipsită de imperfecțiuni pare a fi visul oricăreia dintre noi, însă înainte de toate trebuie să îți stabilești o rutină corectă de îngrijire.

+ Mai multe
5 pași eficienți pentru a repara părul degradat
5 pași eficienți pentru a repara părul degradat
Beauty

Folosirea uscătorul de păr, a ondulatorului, expunerea la soare, perierea zilnică, toate aceste lucruri duc la deteriorarea părului. Dacă răul a fost deja făcut, nu te îngrijora, fiindcă printr-o rutină strictă de îngrijire, părul tău își poate recăpăta strălucirea și sănătatea!

+ Mai multe
Retinolul, ingredientul care face minuni pentru tenul tău
Retinolul, ingredientul care face minuni pentru tenul tău
Beauty

În cazul în care mai aveai vreo urmă de îndoială, răspunsul este DA! Pielea ta are nevoie de un produs de îngrijire pe bază de retinol!

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC