Dieta hipocalorică – tot ce trebuie să știi despre beneficiile ei și rezultatele de necontestat

Dieta hipocalorică este una în care consumi mai puține calorii decât arzi. Aceasta este o strategie recomandată de mulți experți în sănătate, inclusiv National Heart, Lung and Blood Institute for healthy, long-term weight loss. Dieta hipocalorică poate fi obținută fie prin consumarea unui număr mai mic de calorii, fie prin activitate fizică, ce te poate ajuta să arzi mai multe calorii.



Dieta hipocalorică presupune reducerea caloriilor zilnice sau a mâncărurilor cu multe calorii și variază în funcție de cerințele fiecărei persoane, deoarece fiecare persoană are un metabolism diferit: un copil în creștere, un atlet, o persoană în vârstă sau o persoană gravidă. O dietă hipocalorică ar trebui să folosească întotdeauna un echilibru între cantitatea de energie folosită și caloriile consumate.

Această dietă este bazată pe reducerea caloriilor zilnice pentru a crea un deficit care va genera scăderea în greutate. Numărul de calorii pe care îl poți consuma depinde de metabolism, vârstă, sex și nivelul de activitate fizică.

Durata dietei hipocalorice

Într-o dietă hipocalorică ar trebui setată o greutate țintă care să țină cont de construcția corpului și de factori precum înălțimea persoanei. Nu există o durată standard pentru o dietă hipocalorică. În schimb, sunt setate repere. Dacă o persoană care trebuie să slăbească 15 kilograme își setează ca obiectiv pe termen scurt să slăbească 10 kilograme, atunci trebuie să introducă în dieta sa anumite alimente, în cantități limitate. Cel care ține dieta va trebui să învețe să combine diverse tipuri de mâncare, controlul porțiilor și consumul diferitor tipuri de mâncare. Această fază durează în general 5-6 luni.

În această dietă este fundamental nu doar să scazi în greutate, ci să te și menții. Pentru asta va trebui să urmărești o dietă controlată. Persoanelor care țin dietă le este recomandat să facă activitate fizică. O dietă trebuie acompaniată de exerciții. Specialiștii te pot învăța ce să mănânci.

Dieta hipocalorică: rezultate

Scăderea medie în greutate este în general de 2-2.5 kilograme pe lună. În prima lună, scăderea în greutate este lichidă/fluidă, având în vedere efectul de detoxifiere la nivel renal ce cauzează eliminarea lichidelor reținute.

Trebuie să ținem cont că pentru a scăpa de 0.5 kilograme de grăsime avem nevoie de un deficit de 7000 kcal (la fiecare 10-12 zile). Când pierzi mai mult în greutate, mai rapid, nu este avantajos deoarece nu dobândești obiceiurile corecte de mâncat și corpul nu se obișnuiește cu schimbarea de metabolism, astfel că poți lua în greutate după ce nu mai ții dietă.

Pierderea în greutate ar trebui să fie progresivă și controlată, astfel încât să nu suferi, pentru că astfel rata de abandon a dietei va fi mai mare și apetitul tău va crește ulterior.

Care sunt caracteristicile dietei hipocalorice?

Ideale sunt 5 mese pe zi. S-a dovedit că, de fiecare dată când mâncăm, crește nivelul de glucoză și scade nivelul de insulină pentru a compensa deficitul de glucoză. Scăderea creează foame, așa că atunci când mâncăm trei mese într-o zi, când mâncăm compulsiv sau când pur și simplu ne este foame, scăderea nivelului de insulină este mult mai mare, astfel că ne este foame mai repede.

Totuși, dacă reușim să impărțim în cinci numărul meselor, vom elibera nivelul de insulină, dar nu într-o cantitate foarte mare, iar acest lucru ne va permite să ne menținem, fără treceri bruște de la foame la sațietate.

Planurile de masă pentru dieta hipocalorică iau în calcul următoarele aspecte:

Ar trebui să consumi un mic dejun consistent și variat (fructe, cereale, unele lactate, etc.). Ulterior, introdu în dieta ta o porție de fructe sau niște produse lactate făcute din lapte degresat.

Carbohidrații (pastele, orezul, cartofii și legumele) care eliberează mai multă energie mai încet trebuie introduse la prânz, astfel că energia lor este valabilă pentru consum de-a lungul zilei. Gustarea ideală ar consta într-o porție mică de fructe sezoniere. Astfel, nivelurile de glucoză și insulină sunt supravegheate.

