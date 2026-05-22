Anne Hathaway, primele declarații despre presupusele sale operații estetice: „Sunt decizii medicale importante”

Anne Hathaway a vorbit pentru prima dată despre zvonurile legate de presupusele sale operații estetice și despre presiunea comentariilor din online.

La câteva săptămâni după ce aspectul ei fizic a fost intens discutat în mediul online, Anne Hathaway a decis să răspundă public zvonurilor legate de presupusele sale intervenții estetice. Într-un interviu acordat revistei ELLE, actrița a vorbit deschis despre presiunea generată de comentariile online.

Totul a pornit după apariția unui videoclip în care Hathaway explica modul în care o anumită coafură poate crea un efect vizual de lifting. Clipul a alimentat rapid speculațiile din social media, unde numeroși utilizatori au sugerat că actrița ar fi apelat recent la un facelift.

Deși spune că, în general, preferă să nu răspundă zvonurilor și să nu atragă atenția asupra vieții sale personale, Anne Hathaway a explicat pentru ELLE că amploarea discuțiilor a făcut-o să simtă nevoia să clarifice situația.

„Trăim într-o perioadă în care oamenii se simt foarte siguri pe ei atunci când presupun că ceea ce cred este adevărat, iar uneori au dreptate și alteori nu”, a declarat actrița.

Ea a mărturisit că s-a întrebat de mai multe ori dacă ar fi trebuit sau nu să reacționeze public:

„Speculațiile au devenit atât de zgomotoase încât simți nevoia să spui adevărul. Și probabil că mereu mă voi întreba: „Ar fi trebuit să postez asta sau nu? Ar fi trebuit pur și simplu să îmi văd de viață și să fac acel lucru care mă face fericită și mă face să mă simt mai încrezătoare pe covorul roșu?” Dar simțeam că discuția devenea o distragere”.

Actrița din The Devil Wears Prada a subliniat și faptul că astfel de presupuneri banalizează decizii medicale importante.

„În plus, apropo, acestea sunt decizii medicale importante pe care oamenii presupun că le-ai luat. Am vrut să arăt că nu, nu am luat o decizie medicală majoră. Sunt doar două împletituri”, a spus ea.

În același interviu, Hathaway a recunoscut însă că nu exclude complet posibilitatea unei intervenții estetice în viitor.

„Apropo, adevărul este că poate, într-o zi, o să îmi fac totuși un facelift”, a declarat ea.

Discuția despre imagine și percepția publică a dus și către începuturile carierei sale, perioadă despre care actrița spune că a fost marcată de anxietate și autocritică.

„Unul dintre lucrurile legate de versiunea mea mai tânără este că era foarte speriată, iar cred că frica aceea mă făcea să fiu foarte dură cu mine însămi”, a spus Hathaway. „Mă cutremur la gândul că este posibil să fi fost, fără să vreau, dură și cu ceilalți în timp ce eram atât de dură cu mine. Chiar mi se face rău când mă gândesc la asta”.

Reflecțiile actriței vin la scurt timp după ce aceasta a vorbit și despre relația ei cu ideea de frumusețe în ediția „World’s Most Beautiful” realizată de People în 2026. Acolo, Hathaway a spus că autenticitatea rămâne pentru ea cea mai importantă formă de frumusețe.

„Un regizor mi-a spus odată asta: frumusețea poate conține și urâțenie, atât timp cât conține adevăr. Așa că, pentru mine, frumusețea se află întotdeauna undeva pe această linie”.

În urmă cu câțiva ani, Anne Hathaway a dezvăluit pentru Allure că i s-a spus să slăbească pentru un rol, la vârsta de 16 ani. În 1999, actrița a obținut primul său rol în serialul „Get Real”, însă experiența a venit încă de atunci la pachet cu presiuni legate de aspectul fizic.

„La 16 ani, mi s-a spus: «Felicitări, ai obținut rolul. Nu spun că ar trebui să slăbești. Spun doar să nu iei în greutate.» Ceea ce, bineînțeles, înseamnă că trebuie să slăbești”, le-a spus Anne celor de la Allure.

