Secretul care o ajută pe Amalia Enache să fie mereu în formă. La ce anume a renunțat: „Am mese mult mai puține ca înainte”

Amalia Enache a făcut schimbări importante în planul ei alimentar.

Amalia Enache a vorbit recent despre felul în care reușește să se mențină în formă și principiile aplicate în stilul de viață.

Amalia Enache obișnuiește să aibă un stil de viață sănătos, bazat pe principii și alegeri echilibrate. Prezentatoarea TV a dezvăluit o parte dintre secretele care contribuie la felul în care se menține în formă. 

„Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile, acolo. Dar, important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină”, a spus Amalia Enache pentru VIVA!

Amalia Enache a dezvăluit că schimbarea făcută în stilul ei de viață a avut rezultate pozitive. 

„De fapt, în primul rând, în cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat.”

Având în vedere programul ei de la știri, Amalia Enache nu poate renunța la masa de seară, însă are grijă ca aceasta să conțină preparate care sunt ușor de digerat.

„La mine asta cu să nu mănânci seara… Eu sunt în direct la 23.30 și e absolut imposibil ca ultima masă a mea să fie până în ora 20.00, pentru că, după ora 12, după adrenalina cu știrile mi se face foame. Mănânc și acolo, cu colegii mei la serviciu, dar ușurel, am o colegă care face salata aproape în fiecare zi, dar o salată bună, de pătrunjel, sos de rodie, năut și cu foarte multe verdețuri și, cumva, noi mâncăm mai târziu dar ușor. Noi, tura de noapte.”

Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei

Amalia Enache, care are și o fiică, pe nume Alma, are o carieră impresionantă și demnă de admirat în televiziune. Din 2000, vedeta lucrează la postul de televiziune PRO TV, acolo unde prezintă știrile.

La vârsta de 19 ani, Amalia Enache s-a angajat într-o televiziune locală din Timișoara. Vedeta a fost nevoită să își găsească de lucru, pentru că părinții ei nu aveau posibilitățile financiare de a-i plăti chiria. Cu toate că a fost dificil, mai ales că abia terminase primul an de facultate, pasiunea a făcut-o să treacă peste obstacolele întâmpinate. Iar în 2000 a început să lucreze în redacția știrilor PRO TV.

Amalia Enache a fost surprinsă de echipa emisiunii „La Măruță”, care i-a oferit acesteia o scurtă trecere în revistă a carierei ei de 25 de ani la PRO TV. Prezentatoarea TV a fost cuprinsă de emoții și a împărtășit aceste cadre și cu urmăritorii de pe Instagram.

„Eu n-am căutat prin arhivă niciodată să mă uit la mine cea din trecut, pur și simplu am trăit ultimii 25 de ani în direct, dar le mulțumesc mult colegilor de @lamaruta_protv și pentru această rememorare a istoriei mele! Mi-a făcut o imensă plăcere să mă revăd așa!”, a transmis Amalia Enache. 

