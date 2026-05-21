Deborra-Lee Furness, gest neașteptat față de fostul său soț, Hugh Jackman, și iubita acestuia, Sutton Foster. Cum au reacționat cei doi actori

Hugh Jackman și Sutton Foster ar fi fost luați prin surprindere de o cerere neașteptată venită din partea fostei soții a actorului, Deborra-Lee Furness. Potrivit revistei New Idea, Deborra-Lee își dorește acum să o cunoască pe actuala parteneră a lui Hugh Jackman, după luni întregi în care ar fi evitat ideea unei întâlniri.

Hugh Jackman și Sutton Foster și-au confirmat relația în ianuarie 2025, la aproximativ un an după ce actorul a anunțat despărțirea de Deborra-Lee Furness. Deși informația despre noua relație a actorului a devenit rapid publică, surse apropiate susțin că fosta sa soție încearcă acum să pună capăt situației tensionate.

„Nu este vorba despre faptul că Deb ar fi furioasă sau că ar vrea să o pună la punct pe Sutton. Este vorba despre încheiere și clarificare”, a declarat o sursă pentru New Idea.

Aceeași sursă a explicat că Deborra-Lee ar fi fost, inițial, complet împotriva ideii de a se afla în aceeași încăpere cu Sutton Foster, însă între timp și-ar fi schimbat perspectiva.

„Mult timp, Deb nici nu voia să audă de ideea de a fi în aceeași încăpere cu Sutton. Dar acum simte că este ceva ce trebuie să facă, fie și doar pentru a pune capăt situației stânjenitoare… și pentru a-și spune punctul de vedere”, a mai declarat sursa.

Potrivit publicației, relația foarte vizibilă dintre Hugh Jackman și Sutton Foster ar fi reprezentat un moment dificil pentru Deborra-Lee Furness, mai ales pentru că cei doi continuă să frecventeze aceleași locuri și cercuri sociale pe care actorul le împărțea în trecut cu fosta sa soție.

„Să îi vadă pe Hugh și Sutton afișându-și relația prin oraș și socializând cu aceiași oameni cu care ieșeau cândva ca un cuplu este incredibil de dureros și umilitor”, a declarat sursa. „Poate că ar fi fost mai ușor de acceptat dacă nu ar fi atât de afectuoși unul cu celălalt în public”.

Conform aceleiași surse, atât Hugh Jackman, cât și Sutton Foster ar fi fost surprinși de această dorință exprimată de Deborra-Lee, însă ar fi deschiși unei întâlniri pentru a elimina tensiunile existente.

Hugh Jackman, pas decisiv în procesul de separare de fosta sa soție

Cu puțin timp înainte de apariția oficială alături de noua sa parteneră la Met Gala, Hugh Jackman a luat o decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness.

Potrivit Daily Mail, actorul a scos din nou la vânzare, discret, una dintre proprietățile deținute împreună, în contextul împărțirii bunurilor după divorț.

Deși Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au finalizat oficial divorțul în iunie 2025, separarea bunurilor comune este încă în desfășurare. Una dintre cele mai valoroase proprietăți ale fostului cuplu, un apartament de lux situat în West Village, New York, a fost repus pe piață pe 31 martie, cu doar câteva săptămâni înainte ca actorul să apară pe covorul roșu alături de Sutton Foster.

Locuința, achiziționată în 2008 pentru 21,1 milioane de dolari, a fost inițial listată în 2022 la prețul de 57,5 milioane de dolari australieni. Ulterior, suma a fost redusă cu 16 milioane, noul preț ajungând la 41,5 milioane de dolari australieni, conform Daily Mail.

Publicația notează că această tranzacție face parte din acordul de divorț dintre Jackman și Furness. În paralel, Deborra-Lee Furness ar fi preluat cota actorului într-o altă proprietate de lux din New York, un penthouse cu trei dormitoare, evaluat la 35 de milioane de dolari australieni. Imobilul, cumpărat de cei doi în 2022 pentru 31,6 milioane de dolari australieni, nu a fost scos la vânzare, dar a făcut obiectul unui transfer de proprietate.

Deborra-Lee Furness a depus actele de divorț în 2025, la aproape doi ani după ce au anunțat despărțirea. Aceasta a făcut o declarație despre fostul său soț, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Hugh Jackman ar fi înșelat-o cu Sutton Foster.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat această călătorie traumatică a trădării”, a spus într-un comunicat exclusiv pentru DailyMail.com. „Este o rană profundă care taie adânc, însă cred într-o putere superioară și că Dumnezeu sau universul, oricare ar fi ghidul tău, lucrează întotdeauna pentru noi”.

Ea a continuat:

„Această credință m-a ajutat să trec peste destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am câștigat multă cunoaștere și înțelepciune prin această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, aceasta ne conduce către binele nostru cel mai mare, către adevăratul nostru scop”.

Hugh Jackman și Sutton Foster și-au oficializat relația pe Instagram

În luna noiembrie a anului trecut, Hugh Jackman și Sutton Foster și-au oficializat relația pe Instagram, la un an după ce au început să se întâlnească. Actorul a publicat o fotografie și un videoclip în care o surprinde pe Foster pe scenă, lăudând prestația acesteia din cadrul unui concert susținut la New York.

„@suttonlenore cântând în perioada sărbătorilor la @cafecarlyle… asta da seară iconică în New York! Și cu adevărat magică”, a scris Hugh Jackman în dreptul postării.

În videoclip, actrița poartă o rochie verde smarald strălucitoare și se emoționează când își dă seama că iubitul ei o filmează din public.

Potrivit unor informații citate de publicația National Enquirer, starul de la Hollywood ar fi cerut-o în căsătorie pe Foster. Cu toate acestea, surse apropiate susțin că planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu iubita sa, Sutton Foster, ar fi întâmpinat o problemă majoră, în timp ce actorul încearcă să-și convingă copiii, pe care îi are cu fosta soție, Deborra-Lee Furness, să accepte noua relație.

„Chiar dacă Hugh este entuziasmat să înceapă acest nou capitol alături de Sutton, trebuie să fie atent la sentimentele copiilor. Ei sunt incredibil de protectori cu mama lor… iar el vrea să respecte acest lucru”, a declarat sursa.

Această situație ar sta, se pare, în spatele întârzierii planurilor de nuntă. Actorul ar vrea ca fiii săi să nu se simtă presați să susțină public o relație pe care poate încă nu sunt pregătiți să o accepte.

Foto: Profimedia, Arhiva ELLE

