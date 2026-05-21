Cabral Ibacka, mesaj emoționant pentru copiii lui, în contextul despărțirii de Andreea Ibacka: „Împreună”

Cabral Ibacka a publicat pe Instagram o imagine dedicată copiilor săi, Tiago și Namiko, în contextul în care el și Andreea Ibacka au confirmat divorțul.

Cabral Ibacka a transmis un mesaj cu puternică încărcătură emoțională în mediul online, printr-o imagine dedicată copiilor săi, Tiago și Namiko. Prezentatorul TV a publicat pe Instagram o fotografie simbolică, gest care vine după ce el și Andreea Ibacka au confirmat oficial că divorțează.

Imaginea distribuită de Cabral surprinde un desen ce îi reprezintă pe cei doi copii ai săi, Tiago și Namiko, în timp ce se plimbă cu bicicleta. În jurul lor apar mai multe elemente inspirate din natură, iar compoziția este completată de citate scrise într-o limbă asiatică, ceea ce a atras atenția celor care îl urmăresc în mediul online.

Deși prezentatorul nu a oferit explicații suplimentare în dreptul fotografiei, el a scris simplu: „Împreună.” mulți dintre urmăritorii săi au interpretat postarea drept un mesaj despre familie, legătura cu cei mici și importanța relației dintre părinte și copii.

Postarea vine într-un moment delicat din viața personală a lui Cabral Ibacka, în contextul informațiilor privind despărțirea de Andreea Ibacka.

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord. 

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. 

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

Andreea și Cabral Ibacka au luat decizia de a divorța după o perioadă în care, conform spuselor lor, au ajuns să se piardă unul pe celălalt. 

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.”

Andreea și Cabral Ibacka, apel la respectarea intimității în această perioadă

În mesajul lor, Andreea și Cabral Ibacka au punctat că vor ca în această perioadă foarte dificilă să le fie respectată dorința de a fi discreți. Cei doi vor continua să se ocupe împreună de creșterea copiilor pe care îi au împreună, Namiko și Tiago, și își doresc să le protejeze intimitatea.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea.

Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.”

Foto: Instagram

