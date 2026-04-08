Cu ce se ocupă acum Luana Mitran. Anunțul făcut de fosta soție a lui Cabral: „Am învățat și am practicat luni de zile”

Luana Mitran a dezvăluit schimbarea profesională prin care trece și beneficiile ei.

Luana Mitran arată că schimbările profesionale pot apărea oricând, indiferent de etapă. Fosta soție a lui Cabral Ibacka și-a surprins recent urmăritorii din mediul online, anunțând că a ales un nou drum în domeniul frumuseții, orientându-se către activitatea de specialistă în domeniul frumuseții.

Luana Mitran, schimbare profesională

După o perioadă îndelungată de pregătire și exercițiu, Luana Mitran a publicat o fotografie din propriul cabinet, însoțită de un mesaj motivațional despre noua direcție profesională. Deși este admirată pentru felul în care arată, aceasta a explicat că nu a apelat la proceduri agresive pentru a-și menține aspectul, ci a preferat metodele blânde și o rutină disciplinată.

„Am învățat și am practicat luni de zile pentru această nouă activitate a mea… De peste 10 ani am fost invitată (ca pacient) și tentată (de marketing) să folosesc fillere sau lasere cu riscuri semnificative pentru pielea și stilul meu de abordare a frumuseții și tinereții. Am depășit cu bine. Sunt o femeie normală care arată bine pentru vârsta ei. Doar cu tratament NONINVAZIV! Și dacă par mai tânără este pentru că am un corp agil, pentru că fac sport și dansez, pentru că sunt cu frâna de mână trasă la dulciuri și prostii..”, a explicat Luana Mitran pe Facebook.

Prin noua sa activitate, Luana Mitran își propune să le ofere femeilor alternative eficiente la procedurile invazive, punând accent pe tratamente de regenerare facială fără ace sau intervenții chirurgicale. Protocolul pe care îl promovează este destinat în special persoanelor cu ten lipsit de strălucire, deshidratat sau afectat de semnele îmbătrânirii.

În același timp, aceasta subliniază că rezultatele nu țin doar de tratamentele estetice, ci și de stilul de viață. Sportul, dansul și o alimentație atent controlată joacă un rol esențial în menținerea unui aspect sănătos. Luana Mitran recunoaște că evită pe cât posibil dulciurile și produsele procesate, preferând un regim echilibrat.

Obiectivul noii sale cariere este de a promova o frumusețe naturală și conștientă, în care accentul cade pe îngrijire și echilibru, nu pe intervenții radicale.

Detalii despre relația cu Cabral

În plan personal, Luana Mitran și Cabral au încheiat relația în 2006, după șase ani petrecuți împreună. Diferența de vârstă dintre ei, de 11 ani, a fost adesea comentată, însă nu a fost factorul decisiv al despărțirii. După divorț, Luana Mitran și-a continuat activitatea în media pentru o perioadă, ulterior concentrându-se pe propriile proiecte online.

„Erau 11 ani diferență între noi. Când am avut o relație cu el nimeni nu privea persoanele de culoare, nu era focus pe ele. Toată trăirile noastre nu erau în văzul lumii. Am avut și am o preferință pentru bărbații mai tineri, îmi place să lucrez cu tineri și nu mă gândesc la partea erotică, pentru că sunt mult mai multe părți interesante. (…) L-am întâlnit pe Cabral cu ocazia unui casting, iar primul impact a fost că e deosebit. Am fost foarte dornică să-i acord o șansă, am intrat într-o relație destul de rapid, drept urmare am încheiat socotelile cu vechea căsătorie. Vâsleam în același sens amândoi. Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura, și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”, mărturisea aceasta, potrivit cancan.

