Andreea Bălan și Victor Cornea, pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă: „Am 4 rochii de mireasă”

Andreea Bălan și Victor Cornea au pus la punct pregătirile de nuntă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Bălan, cununie (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 20

Andreea Bălan se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Artista va ajunge în fața altarului duminică, 10 mai, când va avea loc cununia religioasă cu Victor Cornea, iar pregătirile pentru marele eveniment sunt deja pe ultima sută de metri.

Andreea Bălan, pregătiri de nuntă

Petrecerea de nuntă va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul Lacului Buftea, aleasă în trecut și de alte vedete pentru evenimente speciale. Andreea Bălan și-a dorit o atmosferă spectaculoasă, astfel că decorul floral va fi unul impresionant: peste 30.000 de flori vor transforma spațiul într-un decor de poveste.

Artista a dezvăluit că ceremonia religioasă va avea loc pe ponton, unde invitații vor fi întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori. Apoi, cu tot decorul cu toate florile din interior, de la mese, vor mai fi încă 20.000 de flori. Vom avea foarte-foarte multe flori și decoruri, panoul de poze, foarte multe surprize pentru invitați”, a declarat Andreea Bălan pentru Click!

Nunta va reuni aproximativ 250 de invitați, iar mirii au pregătit mai multe momente speciale pentru cei prezenți. Artista a mărturisit că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și că relația cu Victor Cornea i-a adus echilibrul pe care îl căuta.

„Sunt foarte fericită pentru ceea ce mi se întâmplă. Împreună cu Victor trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. El a venit în viețile noastre oferindu-ne multă bucurie, empatie, răbdare, are grijă de noi, de toate trei, de mine și de fetițe. Și asta este cel mai important, că el are trei suflete pe care le protejează”, a mai spus artista.

Andreea Bălan a pregătit cu atenție și partea vestimentară a evenimentului. Cântăreața va purta nu mai puțin de patru rochii de mireasă, fiecare creată pentru un moment diferit al serii.

„Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții. Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri.”

Schimbările rapide de ținute nu reprezintă însă o provocare pentru artistă, obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale.

„Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva super normal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a mai povestit Andreea Bălan.

Cei doi s-au căsătorit civil

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil la finalul lunii aprilie, în cadrul unei ceremonii restrânse.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, alături de familie și cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la Primăria Voluntari din Ilfov, iar cei doi au dezvăluit și primele imagini de la cununia civilă, fotografii pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

„DA, din tot sufletul, cu iubire pentru totdeauna”, a scris Andreea Bălan în descrierea imaginilor surprinse în ziua cununiei civile.

Citește și:
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum

Recomandari
Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului
People
Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului
Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami
People
Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami
Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: "Am gestionat-o ca părinții responsabili"
People
Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: "Am gestionat-o ca părinții responsabili"
Andrei Aradits, declarații sincere despre viața lui amoroasă după divorț. Ce a dezvăluit actorul: "Sunt foarte bine"
People
Andrei Aradits, declarații sincere despre viața lui amoroasă după divorț. Ce a dezvăluit actorul: "Sunt foarte bine"
Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: "Viața îți afectează performanța"
People
Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: "Viața îți afectează performanța"
Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness
People
Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Unica.ro
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: "Regele inimii mele"
Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: "Regele inimii mele"
People

Lora i-a transmis soțului ei, Ionuț Ghenu, o declarație publică de dragoste.

+ Mai multe
Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani
Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani
People

Sharon Stone demonstrează, încă o dată, că vârsta este doar un număr.

+ Mai multe
Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
People

Andreea Marin a transmis un mesaj puternic despre naturalețe și frumusețea femeilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC