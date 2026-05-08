Andreea Bălan și Victor Cornea, pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă: „Am 4 rochii de mireasă”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Andreea Bălan se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Artista va ajunge în fața altarului duminică, 10 mai, când va avea loc cununia religioasă cu Victor Cornea, iar pregătirile pentru marele eveniment sunt deja pe ultima sută de metri.

Andreea Bălan, pregătiri de nuntă

Petrecerea de nuntă va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul Lacului Buftea, aleasă în trecut și de alte vedete pentru evenimente speciale. Andreea Bălan și-a dorit o atmosferă spectaculoasă, astfel că decorul floral va fi unul impresionant: peste 30.000 de flori vor transforma spațiul într-un decor de poveste.

Artista a dezvăluit că ceremonia religioasă va avea loc pe ponton, unde invitații vor fi întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori. Apoi, cu tot decorul cu toate florile din interior, de la mese, vor mai fi încă 20.000 de flori. Vom avea foarte-foarte multe flori și decoruri, panoul de poze, foarte multe surprize pentru invitați”, a declarat Andreea Bălan pentru Click!

Nunta va reuni aproximativ 250 de invitați, iar mirii au pregătit mai multe momente speciale pentru cei prezenți. Artista a mărturisit că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și că relația cu Victor Cornea i-a adus echilibrul pe care îl căuta.

„Sunt foarte fericită pentru ceea ce mi se întâmplă. Împreună cu Victor trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. El a venit în viețile noastre oferindu-ne multă bucurie, empatie, răbdare, are grijă de noi, de toate trei, de mine și de fetițe. Și asta este cel mai important, că el are trei suflete pe care le protejează”, a mai spus artista.

Andreea Bălan a pregătit cu atenție și partea vestimentară a evenimentului. Cântăreața va purta nu mai puțin de patru rochii de mireasă, fiecare creată pentru un moment diferit al serii.

„Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții. Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri.”

Schimbările rapide de ținute nu reprezintă însă o provocare pentru artistă, obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale.

„Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva super normal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a mai povestit Andreea Bălan.

Cei doi s-au căsătorit civil

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil la finalul lunii aprilie, în cadrul unei ceremonii restrânse.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, alături de familie și cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la Primăria Voluntari din Ilfov, iar cei doi au dezvăluit și primele imagini de la cununia civilă, fotografii pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

„DA, din tot sufletul, cu iubire pentru totdeauna”, a scris Andreea Bălan în descrierea imaginilor surprinse în ziua cununiei civile.

Citește și:

Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro