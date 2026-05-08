Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness

Cu câteva săptămâni înainte de apariția alături de Sutton Foster la Met Gala, Hugh Jackman a făcut un nou pas în procesul de separare de fosta soție.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness

Cu puțin timp înainte de apariția oficială alături de noua sa parteneră la Met Gala, Hugh Jackman a făcut un pas semnificativ în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness. Potrivit Daily Mail, actorul a scos din nou la vânzare, discret, una dintre proprietățile deținute împreună, în contextul împărțirii bunurilor după divorț.

Deși Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au finalizat oficial divorțul în iunie 2025, separarea bunurilor comune este încă în desfășurare. Una dintre cele mai valoroase proprietăți ale fostului cuplu, un apartament de lux situat în West Village, New York, a fost repus pe piață pe 31 martie, cu doar câteva săptămâni înainte ca actorul să apară pe covorul roșu alături de Sutton Foster.

Locuința, achiziționată în 2008 pentru 21,1 milioane de dolari, a fost inițial listată în 2022 la prețul de 57,5 milioane de dolari australieni. Ulterior, suma a fost redusă cu 16 milioane, noul preț ajungând la 41,5 milioane de dolari australieni, conform Daily Mail.

Apartamentul se întinde pe etajele 8, 9 și 10 ale unei clădiri cu 15 niveluri și are o suprafață de 1.021 de metri pătrați. Proprietatea include cinci dormitoare și șase băi. Ultimul etaj este dedicat dormitorului principal, cu studio, baie tip spa, saună și dressinguri, în timp ce restul nivelurilor includ zone de living, o bibliotecă și un dormitor pentru oaspeți.

Clădirea beneficiază de servicii premium, inclusiv centru de fitness, portar permanent și concierge, potrivit aceleiași surse.

Publicația notează că această tranzacție face parte din acordul de divorț dintre Jackman și Furness. În paralel, Deborra-Lee Furness ar fi preluat cota actorului într-o altă proprietate de lux din New York, un penthouse cu trei dormitoare, evaluat la 35 de milioane de dolari australieni. Imobilul, cumpărat de cei doi în 2022 pentru 31,6 milioane de dolari australieni, nu a fost scos la vânzare, dar a făcut obiectul unui transfer de proprietate.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness și-au oficializat divorțul

Deborra-Lee Furness a depus actele de divorț în 2025, la aproape doi ani după ce au anunțat despărțirea. Aceasta a făcut o declarație despre fostul său soț, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Hugh Jackman ar fi înșelat-o cu Sutton Foster.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat această călătorie traumatică a trădării”, a spus într-un comunicat exclusiv pentru DailyMail.com. „Este o rană profundă care taie adânc, însă cred într-o putere superioară și că Dumnezeu sau universul, oricare ar fi ghidul tău, lucrează întotdeauna pentru noi”.

Ea a continuat:

„Această credință m-a ajutat să trec peste destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am câștigat multă cunoaștere și înțelepciune prin această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, aceasta ne conduce către binele nostru cel mai mare, către adevăratul nostru scop”.

Deborra-Lee Furness și-a încheiat declarația subliniind că „nimic din toate acestea nu este personal”, adăugând:

„Suntem cu toții într-o călătorie individuală și cred că relațiile din viețile noastre nu sunt întâmplătoare. Suntem atrași de anumite persoane și le permitem să intre în viața noastră pentru a învăța lecțiile care ne sunt destinate și pentru a recunoaște și vindeca acele părți din noi care au fost rănite… Rămân recunoscătoare”.

Hugh Jackman și Sutton Foster și-au oficializat relația pe Instagram

În luna noiembrie a anului trecut, Hugh Jackman și Sutton Foster și-au oficializat relația pe Instagram, la un an după ce au început să se întâlnească. Actorul a publicat o fotografie și un videoclip în care o surprinde pe Foster pe scenă, lăudând prestația acesteia din cadrul unui concert susținut la New York.

„@suttonlenore cântând în perioada sărbătorilor la @cafecarlyle… asta da seară iconică în New York! Și cu adevărat magică”, a scris Hugh Jackman în dreptul postării.

În videoclip, actrița poartă o rochie verde smarald strălucitoare și se emoționează când își dă seama că iubitul ei o filmează din public.

Gestul starului din The Greatest Showman a venit la o lună după ce cei doi au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, la premiera filmului „Song Sung Blue”. Jackman și Foster au părut extrem de îndrăgostiți și nu s-au ferit de gesturi afectuoase în fața fotografilor. Page Six dezvăluise încă de anul trecut că cei doi sunt într-o relație și că „sunt îndrăgostiți”, preferând însă să își păstreze povestea departe de ochii publicului.

Potrivit unor informații citate de publicația National Enquirer, starul de la Hollywood ar fi cerut-o în căsătorie pe Foster. Cu toate acestea, surse apropiate susțin că planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu iubita sa, Sutton Foster, ar fi întâmpinat o problemă majoră, în timp ce actorul încearcă să-și convingă copiii, pe care îi are cu fosta soție, Deborra-Lee Furness, să accepte noua relație.

„Chiar dacă Hugh este entuziasmat să înceapă acest nou capitol alături de Sutton, trebuie să fie atent la sentimentele copiilor. Ei sunt incredibil de protectori cu mama lor… iar el vrea să respecte acest lucru”, a declarat sursa.

Această situație ar sta, se pare, în spatele întârzierii planurilor de nuntă. Actorul ar vrea ca fiii săi să nu se simtă presați să susțină public o relație pe care poate încă nu sunt pregătiți să o accepte.

Potrivit aceleiași surse, prezența copiilor la ceremonie este foarte importantă pentru Jackman, care nu și-ar dori să sărbătorească fără ei.

„Hugh își dorește foarte mult ca cei doi copii ai săi să fie la nuntă. Amândoi își doresc ca oamenii dragi să fie alături de ei pentru a celebra momentul”, a mai spus sursa.

Citește și:
Victoria Beckham, noi dezvăluiri despre familie și acuzațiile aduse de fiul ei, Brooklyn: „Nu ne-am propus niciodată să construim un brand”

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum

Recomandari
Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului
People
Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului
Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami
People
Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami
Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: "Am gestionat-o ca părinții responsabili"
People
Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: "Am gestionat-o ca părinții responsabili"
Andrei Aradits, declarații sincere despre viața lui amoroasă după divorț. Ce a dezvăluit actorul: "Sunt foarte bine"
People
Andrei Aradits, declarații sincere despre viața lui amoroasă după divorț. Ce a dezvăluit actorul: "Sunt foarte bine"
Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: "Viața îți afectează performanța"
People
Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: "Viața îți afectează performanța"
Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: "Regele inimii mele"
People
Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: "Regele inimii mele"
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Unica.ro
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani
Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani
People

Sharon Stone demonstrează, încă o dată, că vârsta este doar un număr.

+ Mai multe
Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
People

Andreea Marin a transmis un mesaj puternic despre naturalețe și frumusețea femeilor.

+ Mai multe
Barron Trump, în mijlocul unei noi teorii a conspirației. Ce ipoteze au apărut în mediul online despre fiul lui Donald Trump
Barron Trump, în mijlocul unei noi teorii a conspirației. Ce ipoteze au apărut în mediul online despre fiul lui Donald Trump
People

Un roman publicat în 1893 a alimentat o teorie virală potrivit căreia Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Donald Trump, ar fi un călător în timp.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC