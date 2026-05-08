Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness

Cu puțin timp înainte de apariția oficială alături de noua sa parteneră la Met Gala, Hugh Jackman a făcut un pas semnificativ în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness. Potrivit Daily Mail, actorul a scos din nou la vânzare, discret, una dintre proprietățile deținute împreună, în contextul împărțirii bunurilor după divorț.

Deși Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au finalizat oficial divorțul în iunie 2025, separarea bunurilor comune este încă în desfășurare. Una dintre cele mai valoroase proprietăți ale fostului cuplu, un apartament de lux situat în West Village, New York, a fost repus pe piață pe 31 martie, cu doar câteva săptămâni înainte ca actorul să apară pe covorul roșu alături de Sutton Foster.

Locuința, achiziționată în 2008 pentru 21,1 milioane de dolari, a fost inițial listată în 2022 la prețul de 57,5 milioane de dolari australieni. Ulterior, suma a fost redusă cu 16 milioane, noul preț ajungând la 41,5 milioane de dolari australieni, conform Daily Mail.

Apartamentul se întinde pe etajele 8, 9 și 10 ale unei clădiri cu 15 niveluri și are o suprafață de 1.021 de metri pătrați. Proprietatea include cinci dormitoare și șase băi. Ultimul etaj este dedicat dormitorului principal, cu studio, baie tip spa, saună și dressinguri, în timp ce restul nivelurilor includ zone de living, o bibliotecă și un dormitor pentru oaspeți.

Clădirea beneficiază de servicii premium, inclusiv centru de fitness, portar permanent și concierge, potrivit aceleiași surse.

Publicația notează că această tranzacție face parte din acordul de divorț dintre Jackman și Furness. În paralel, Deborra-Lee Furness ar fi preluat cota actorului într-o altă proprietate de lux din New York, un penthouse cu trei dormitoare, evaluat la 35 de milioane de dolari australieni. Imobilul, cumpărat de cei doi în 2022 pentru 31,6 milioane de dolari australieni, nu a fost scos la vânzare, dar a făcut obiectul unui transfer de proprietate.

Deborra-Lee Furness a depus actele de divorț în 2025, la aproape doi ani după ce au anunțat despărțirea. Aceasta a făcut o declarație despre fostul său soț, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Hugh Jackman ar fi înșelat-o cu Sutton Foster.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat această călătorie traumatică a trădării”, a spus într-un comunicat exclusiv pentru DailyMail.com. „Este o rană profundă care taie adânc, însă cred într-o putere superioară și că Dumnezeu sau universul, oricare ar fi ghidul tău, lucrează întotdeauna pentru noi”.

Ea a continuat:

„Această credință m-a ajutat să trec peste destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am câștigat multă cunoaștere și înțelepciune prin această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, aceasta ne conduce către binele nostru cel mai mare, către adevăratul nostru scop”.

Deborra-Lee Furness și-a încheiat declarația subliniind că „nimic din toate acestea nu este personal”, adăugând:

„Suntem cu toții într-o călătorie individuală și cred că relațiile din viețile noastre nu sunt întâmplătoare. Suntem atrași de anumite persoane și le permitem să intre în viața noastră pentru a învăța lecțiile care ne sunt destinate și pentru a recunoaște și vindeca acele părți din noi care au fost rănite… Rămân recunoscătoare”.

În luna noiembrie a anului trecut, Hugh Jackman și Sutton Foster și-au oficializat relația pe Instagram, la un an după ce au început să se întâlnească. Actorul a publicat o fotografie și un videoclip în care o surprinde pe Foster pe scenă, lăudând prestația acesteia din cadrul unui concert susținut la New York.

„@suttonlenore cântând în perioada sărbătorilor la @cafecarlyle… asta da seară iconică în New York! Și cu adevărat magică”, a scris Hugh Jackman în dreptul postării.

În videoclip, actrița poartă o rochie verde smarald strălucitoare și se emoționează când își dă seama că iubitul ei o filmează din public.

Gestul starului din The Greatest Showman a venit la o lună după ce cei doi au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, la premiera filmului „Song Sung Blue”. Jackman și Foster au părut extrem de îndrăgostiți și nu s-au ferit de gesturi afectuoase în fața fotografilor. Page Six dezvăluise încă de anul trecut că cei doi sunt într-o relație și că „sunt îndrăgostiți”, preferând însă să își păstreze povestea departe de ochii publicului.

Potrivit unor informații citate de publicația National Enquirer, starul de la Hollywood ar fi cerut-o în căsătorie pe Foster. Cu toate acestea, surse apropiate susțin că planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu iubita sa, Sutton Foster, ar fi întâmpinat o problemă majoră, în timp ce actorul încearcă să-și convingă copiii, pe care îi are cu fosta soție, Deborra-Lee Furness, să accepte noua relație.

„Chiar dacă Hugh este entuziasmat să înceapă acest nou capitol alături de Sutton, trebuie să fie atent la sentimentele copiilor. Ei sunt incredibil de protectori cu mama lor… iar el vrea să respecte acest lucru”, a declarat sursa.

Această situație ar sta, se pare, în spatele întârzierii planurilor de nuntă. Actorul ar vrea ca fiii săi să nu se simtă presați să susțină public o relație pe care poate încă nu sunt pregătiți să o accepte.

Potrivit aceleiași surse, prezența copiilor la ceremonie este foarte importantă pentru Jackman, care nu și-ar dori să sărbătorească fără ei.

„Hugh își dorește foarte mult ca cei doi copii ai săi să fie la nuntă. Amândoi își doresc ca oamenii dragi să fie alături de ei pentru a celebra momentul”, a mai spus sursa.

