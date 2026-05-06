Victoria Beckham, noi dezvăluiri despre familie și acuzațiile aduse de fiul ei, Brooklyn: „Nu ne-am propus niciodată să construim un brand”

Victoria Beckham a vorbit despre dinamica familiei lor și acuzațiile potrivit cărora a tranformat viața lor într-un brand.

La începutul anului, Brooklyn, în vârstă de 27 de ani, a anunțat că se distanțează de familia sa celebră, afirmând că nu mai face parte din „Brand Beckham” și susținând că părinții și frații săi, Romeo Beckham, Cruz Beckham și Harper Beckham, ar fi „performativi”.

Invitată în podcastul „Aspire”, moderat de antreprenoarea Emma Grede, Victoria Beckham a respins ideea că imperiul lor, estimat la 500 de milioane de lire, ar fi fost construit intenționat ca un brand.

„Când eu și David ne-am cunoscut, nu ne-am propus niciodată să construim un brand. Oamenii vorbesc despre ‘Brand Beckham’, dar totul a venit foarte natural”, a explicat ea, făcând referire și la începuturile lor în industrie, David Beckham ca imagine pentru mari campanii, iar ea ca membră a trupei Spice Girls.

Designerul a subliniat că, de-a lungul anilor, fiecare și-a urmat propriul drum profesional.

„Nu avem proiecte comune. David face ceea ce face el, eu mă ocup de ce fac eu. Așa a fost mereu”, a spus Victoria, adăugând că ideea de „Brand Beckham” a fost mai degrabă creată de percepția publică.

Declarațiile ei vin în contextul afirmațiilor dure făcute de Brooklyn, care a susținut într-un mesaj amplu că a crescut într-un mediu dominat de imagine și promovare publică, acuzând relații „neautentice” și o presiune constantă.

Victoria a recunoscut că viața în lumina reflectoarelor poate fi dificilă pentru copii, dar a insistat că a încercat mereu să-i protejeze.

„Copiii noștri au crescut într-o lume foarte diferită. Am încercat întotdeauna să-i protejăm cât am putut și să rămânem o familie unită”, a declarat ea.

În același timp, fosta membră Spice Girls a respins ideea că ar fi fost un părinte autoritar.

„Nu a fost niciodată vorba despre a forța lucrurile, ci despre a-i susține. Vrem ca ai noștri copii să fie muncitori și buni”, a spus ea.

Relațiile din familie par însă tensionate. Potrivit informațiilor apărute în presă, Victoria și David nu ar mai fi vorbit cu Brooklyn din luna mai a anului trecut, după ce acesta și soția sa, Nicola Peltz, nu au participat la aniversarea de 50 de ani a fostului fotbalist. Mai mult, avocații cuplului ar fi solicitat ca orice comunicare cu familia Beckham să se facă exclusiv prin intermediul lor.

În declarațiile sale, Brooklyn a mers și mai departe, susținând că mama sa l-ar fi numit „rău” în contextul nunții sale și că ar fi „acaparat” primul dans al mirilor, acuzații la care Victoria nu a răspuns direct.

În interviu, designerul a vorbit și despre provocările de a crește copii adulți: „Este foarte diferit față de perioada în care erau mici. Eu încerc doar să fac tot ce pot mai bine. Rolul meu este să mă asigur că devin cea mai bună versiune a lor.”

Victoria a oferit și detalii despre proiectele copiilor săi. Cruz își dezvoltă cariera muzicală, după ani în care a studiat mai multe instrumente și a cântat în concerte mici, iar Harper pregătește lansarea unui brand de beauty destinat generațiilor tinere.

Ideea a pornit după ce adolescenta s-a confruntat cu probleme severe ale pielii. „A venit la mine și mi-a spus că vrea să creeze un brand pentru că știe exact de ce are nevoie și nu vrea ca alții să treacă prin ce a trecut ea”, a povestit Victoria.

Familia Beckham este cunoscută și pentru strategia atentă de protejare a imaginii, inclusiv prin înregistrarea numelor copiilor ca mărci încă de la vârste fragede, o practică rar întâlnită la nivel global.

