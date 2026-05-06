Claudia Iosif, reacție dură după ce s-a spus că Dorian Popa nu a vrut să se căsătorească cu ea: „De ce oare?”

Claudia Iosif, cunoscută publicului drept Babs, a reacționat dur după ce în mediul online au circulat speculații potrivit cărora Dorian Popa nu ar fi avut intenția de a o cere în căsătorie în perioada în care formau un cuplu. Discuțiile s-au amplificat rapid, iar fosta parteneră a artistului a decis să intervină public.

Relația dintre cei doi, care a durat aproximativ un deceniu și a fost intens urmărită de fani, s-a încheiat în urmă cu aproximativ doi ani. Între timp, Dorian Popa și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu actuala lui parteneră, Andreea, într-un ritm care a atras atenția internauților, mai ales în comparație cu relația anterioară.

După apariția unor comentarii care sugerau că influencerul ar fi evitat ideea de căsătorie în trecut, Babs a reacționat ferm. Un mesaj devenit viral în online susținea că artistul ar fi refuzat ani la rând să facă pasul cel mare, iar ulterior ar fi făcut totul rapid într-o altă relație:

„Dorian Popa a făcut, în sfârșit, nunta. În maxim un an a avut relație, cerere, căsătorie, nuntă. Foarte bine. Dar știi ce e foarte interesant? În relația anterioară spunea ani de zile că el nu vrea căsătorie, nu vrea familie, că este bine și așa. Când un bărbat spune asta, draga mea, te rog să îl crezi. El nu vrea căsătorie, el nu vrea familie, cel puțin nu cu tine. Nu sta, nu aștepta, și nu îți irosi timpul sperând că el se va schimba. În timp ce tu stai lângă el, îl susții, îl iubești, iar el nu vrea să se căsătorească cu tine, vine altă femeie și în câteva luni de zile face tot ce nu voia cu tine. Nu pentru că s-a schimbat, ci pentru că a vrut. Un bărbat care vrea cu adevărat acționează fără scuze, fără întrebări, doar acționează pentru că te vrea.” a comentat cineva.

În fața acestor afirmații, Claudia Iosif a respins categoric ideea și a oferit propria versiune.

„Vorbești fără să ai habar. Cea care nu a vrut căsătorit și copii am fost eu! De ce oare???”, a transmis aceasta, punctând clar că decizia de a nu face pasul către căsătorie nu i-a aparținut lui Dorian Popa.

@bbiancadragan Stii ce e foarte interesant? #relatie #femeie #casatori #cuplu #dorianpopa ♬ original sound – Bianca Drăgan

Ce spunea Dorian Popa despre relația lor

Deși despărțirea lor a fost intens discutată la momentul respectiv, cei doi au reușit să păstreze o relație civilizată. În trecut, artistul declara că, în ciuda finalului relației, respectul acumulat de-a lungul anilor nu dispare peste noapte.

„Eu cred că poate să existe prietenie. Poate nu e prietenia aia la cataramă, dar un soi de amiciție, bazată pe respect și pe anii ăia mulți care s-au consumat între două entități trebuie să existe. Ar fi penibil acum să vin să spun că lucrurile s-au terminat ca-n basme, nu s-au terminat ca în basme, dar asta nu înseamnă că după ce am realizat că s-au terminat nu putem să nu ne scuturăm un pic, să ne dăm două palme și să spunem dacă s-au terminat, de ce să continuăm?”, a declarat Dorian Popa, în podcastul moderat de Radu Țibulcă.

