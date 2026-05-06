Motivul dramatic pentru care Delia Salchievici a părăsit emisiunea Desafio, cu puțin timp înainte de marea finală. Ce sumă fabuloasă ar fi obținut pentru participare

Emoțiile au atins cote maxime aseară, într-un nou episod incendiar al reality show-ului Desafio: Aventura. Competiția a intrat într-o etapă decisivă, în care strategia, forța și rezistența mentală vor face diferența între cei care merg mai departe și cei care părăsesc aventura.

De ce Delia Salchievi a părăsit emisiunea Desafio

După săptămâni intense de provocări și confruntări spectaculoase, doar șapte concurenți au rămas în cursa pentru marele premiu. Patru băieți și trei fete au cotinuat lupta, însă doar șase dintre ei vor avea șansa de a-și demonstra abilitățile în probele de salvare individuală. Această etapă marchează un moment crucial în competiție, în care fiecare decizie poate schimba radical traseul către finală.

Traseele au fost pregătite să testeze limitele fizice și psihice ale concurenților. De la obstacole solicitante până la probe care cer concentrare și viteză de reacție, fiecare secundă contează. Unul dintre concurenți deține mult râvnita „brățară de aur”, simbol al protecției și al puterii în competiție. În această ediție, Dumbo a fost cel care beneficiază de acest privilegiu. Statutul său îi garantează salvarea automată, dar vine și cu o responsabilitate importantă: aceea de a face primul vot decisiv.

Delia Salchievici a ajuns la duelul pentru eliminare alături de Lena, însă starea de sănătate i-a pus mari probleme. Ea a intrat pe traseu cu mâna bandajată, însă, după ce a căzut, durerile au fost cumplite și a fost nevoie de intervenția medicilor.

„Mă doare foarte rău. Deci după ce am căzut am văzut în ceață tot traseul”, a spus Delia printre lacrimi.

Decizia medicului a fost categorică, încercând astfel să evite o agravare a problemei de sănătate cu care se confruntă Delia.

„Recomandarea mea este fix asta. N-o mai putem lăsa să continue. Am văzut cum a căzut. Am văzut ce s-a întâmplat… Nu e nimic grav, dar nu vrem să se întâmple ceva mai grav!. A încercat să tragă cât a putut de mult! Într-adevăr, a fost ok! Dar decizia e să o oprim din a continua”, a hotărât medicul emisiunii.

Întristată la auzul recomandărilor medicale, Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a hotărât să se retragă din emisiune.

„Da, mă opresc aici. Aia e, am încercat!”, a spus ea. „Eu nu mă așteptam să ajung până aici, mai ales că am plecat o dată. Sunt extraordinar de recunoscătoare pentru că am fost unicul concurent de aici care a avut dovezi și mă bucur că am profitat de cea de a doua viață și am putut să mă întorc aici. Sper că am făcut echipa Norocoșilor mândră că i-am adus până în punctul acesta. Mă bucur să fiu aici și norocoasă și visătoare și luptătoare. Mă bucur că am putut să gust câte puțin din fiecare echipă, a fost extraordinar de frumos”, a spus Delia Salchievici după eliminare.

Delia, care în trecut a fost eliminată din Desafio, pentru ca apoi să primească o a doua șansă, a avut și un mesaj de susținere la adresa colegilor săi care au rămas în competiție.

„Aș putea să le las mai multe emoții. Să vă permiteți toți să fiți voi înșivă și din etapa aceasta a jocurilor, să vă permiteți să vă bucurați, să vă distrați pentru că jocurile sunt extraordinare. Toți cei care ați rămas sunteți foarte buni. Sunt mândră de voi toți și mă bucur că am putut să fiu în etapa asta alături de voi și aș vrea să aveți fiecare dintre voi încredere în puterile voastre”.

Câți bani ar fi primit Delia Salchievici pentru participarea la Desafio

Înainte de plecare, ea a primit de la Daniel Pavel un cadou simbolic, o bucată de mătase thailandeză autentică, pictată manual cu sigla Desafío.

„Pentru că ați ajuns în cei șapte magnifici. ea primește o bucată de mătase pictată, mătase thailandeza autentică, pictată de mână, o amintire formidabilă și un omagiu pe care îl aducem pentru cei șapte. Delia, să nu uiți niciodată că ai fot aici, să te bucuri de această experiență, să te mândrești cu ea”, a spus Daniel Pavel.

PRO TV a anunțat recent că au început înscrierile pentru cel de-al doilea sezon al emisiunii Desafio.

Participarea Deliei la Desafio a venit și cu o recompensă materială pe măsură. Ea a fost plătită cu 2.000 de euro pentru fiecare etapă, astfel, după ce a rezistat în 18 stage-uri, suma totală acumulată de ea se ridică la 36.000 de euro, conform celor de la Cancan.

