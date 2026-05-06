Motivul dramatic pentru care Delia Salchievici a părăsit emisiunea Desafio, cu puțin timp înainte de marea finală. Ce sumă fabuloasă ar fi obținut pentru participare

Delia Salchievici a ajuns la duelul pentru eliminare alături de Lena, însă un alt aspect a fost cel care a determinat-o să părăsească show-ul.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Motivul dramatic pentru care Delia Salchievici a părăsit emisiunea Desafio, cu puțin timp înainte de marea finală. Ce sumă fabuloasă ar fi obținut pentru participare

Emoțiile au atins cote maxime aseară, într-un nou episod incendiar al reality show-ului Desafio: Aventura. Competiția a intrat într-o etapă decisivă, în care strategia, forța și rezistența mentală vor face diferența între cei care merg mai departe și cei care părăsesc aventura.

De ce Delia Salchievi a părăsit emisiunea Desafio

După săptămâni intense de provocări și confruntări spectaculoase, doar șapte concurenți au rămas în cursa pentru marele premiu. Patru băieți și trei fete au cotinuat lupta, însă doar șase dintre ei vor avea șansa de a-și demonstra abilitățile în probele de salvare individuală. Această etapă marchează un moment crucial în competiție, în care fiecare decizie poate schimba radical traseul către finală.

Traseele au fost pregătite să testeze limitele fizice și psihice ale concurenților. De la obstacole solicitante până la probe care cer concentrare și viteză de reacție, fiecare secundă contează. Unul dintre concurenți deține mult râvnita „brățară de aur”, simbol al protecției și al puterii în competiție. În această ediție, Dumbo a fost cel care beneficiază de acest privilegiu. Statutul său îi garantează salvarea automată, dar vine și cu o responsabilitate importantă: aceea de a face primul vot decisiv.

Delia Salchievici a ajuns la duelul pentru eliminare alături de Lena, însă starea de sănătate i-a pus mari probleme. Ea a intrat pe traseu cu mâna bandajată, însă, după ce a căzut, durerile au fost cumplite și a fost nevoie de intervenția medicilor.

„Mă doare foarte rău. Deci după ce am căzut am văzut în ceață tot traseul”, a spus Delia printre lacrimi.

Decizia medicului a fost categorică, încercând astfel să evite o agravare a problemei de sănătate cu care se confruntă Delia.

„Recomandarea mea este fix asta. N-o mai putem lăsa să continue. Am văzut cum a căzut. Am văzut ce s-a întâmplat… Nu e nimic grav, dar nu vrem să se întâmple ceva mai grav!. A încercat să tragă cât a putut de mult! Într-adevăr, a fost ok! Dar decizia e să o oprim din a continua”, a hotărât medicul emisiunii.

Întristată la auzul recomandărilor medicale, Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a hotărât să se retragă din emisiune.

„Da, mă opresc aici. Aia e, am încercat!”, a spus ea. „Eu nu mă așteptam să ajung până aici, mai ales că am plecat o dată. Sunt extraordinar de recunoscătoare pentru că am fost unicul concurent de aici care a avut dovezi și mă bucur că am profitat de cea de a doua viață și am putut să mă întorc aici. Sper că am făcut echipa Norocoșilor mândră că i-am adus până în punctul acesta. Mă bucur să fiu aici și norocoasă și visătoare și luptătoare. Mă bucur că am putut să gust câte puțin din fiecare echipă, a fost extraordinar de frumos”, a spus Delia Salchievici după eliminare.

Delia, care în trecut a fost eliminată din Desafio, pentru ca apoi să primească o a doua șansă, a avut și un mesaj de susținere la adresa colegilor săi care au rămas în competiție.

„Aș putea să le las mai multe emoții. Să vă permiteți toți să fiți voi înșivă și din etapa aceasta a jocurilor, să vă permiteți să vă bucurați, să vă distrați pentru că jocurile sunt extraordinare. Toți cei care ați rămas sunteți foarte buni. Sunt mândră de voi toți și mă bucur că am putut să fiu în etapa asta alături de voi și aș vrea să aveți fiecare dintre voi încredere în puterile voastre”.

Câți bani ar fi primit Delia Salchievici pentru participarea la Desafio

Înainte de plecare, ea a primit de la Daniel Pavel un cadou simbolic, o bucată de mătase thailandeză autentică, pictată manual cu sigla Desafío.

„Pentru că ați ajuns în cei șapte magnifici. ea primește o bucată de mătase pictată, mătase thailandeza autentică, pictată de mână, o amintire formidabilă și un omagiu pe care îl aducem pentru cei șapte. Delia, să nu uiți niciodată că ai fot aici, să te bucuri de această experiență, să te mândrești cu ea”, a spus Daniel Pavel.

PRO TV a anunțat recent că au început înscrierile pentru cel de-al doilea sezon al emisiunii Desafio.

Participarea Deliei la Desafio a venit și cu o recompensă materială pe măsură. Ea a fost plătită cu 2.000 de euro pentru fiecare etapă, astfel, după ce a rezistat în 18 stage-uri, suma totală acumulată de ea se ridică la 36.000 de euro, conform celor de la Cancan.

Citește și:
Gala Premiilor Gopo 2026: vedetele care au dominat covorul roșu

Foto: Arhiva ELLE, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o "înțelegere de ultim moment" pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate
People
Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o "înțelegere de ultim moment" pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate
Andrei Aradits, despre revenirea în juriul emisiunii Te Cunosc de Undeva, după discuțiile din ultima perioadă: "Oferte dintre care eu voi alege..."
People
Andrei Aradits, despre revenirea în juriul emisiunii Te Cunosc de Undeva, după discuțiile din ultima perioadă: "Oferte dintre care eu voi alege..."
Rebel Wilson și Ramona Agruma au devenit mame pentru a doua oară. Prima imagine cu fetița lor
People
Rebel Wilson și Ramona Agruma au devenit mame pentru a doua oară. Prima imagine cu fetița lor
Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă: "Totul a fost făcut într-un cadru intim"
People
Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă: "Totul a fost făcut într-un cadru intim"
Discursul lui Tudor Giurgiu despre critica de film și ura din social media pe scena Premiilor Gopo 2026 stârnește dezbateri
People
Discursul lui Tudor Giurgiu despre critica de film și ura din social media pe scena Premiilor Gopo 2026 stârnește dezbateri
Relația dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț. Gestul făcut de vedetă: "Uităm tot"
People
Relația dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț. Gestul făcut de vedetă: "Uităm tot"
Libertatea
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Dani Oțil, ironii la adresa Ramonei Olaru după despărțirea de Steve Ant: "Ați eliminat stresul?"
Dani Oțil, ironii la adresa Ramonei Olaru după despărțirea de Steve Ant: "Ați eliminat stresul?"
People

Dani Oțil a făcut o remarcă ironică după despărțirea dintre Ramona Olaru și Steve Ant.

+ Mai multe
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, vacanță de familie la Roma. Imagini adorabile cu fiicele lor
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, vacanță de familie la Roma. Imagini adorabile cu fiicele lor
People

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru se bucură de o vacanță de familie cu fiicele lor la Roma.

+ Mai multe
Andreea Bănică, revoltată din cauza românilor care aleg vacanțele în Bulgaria în locul litoralului de la noi: "S-a schimbat enorm"
Andreea Bănică, revoltată din cauza românilor care aleg vacanțele în Bulgaria în locul litoralului de la noi: "S-a schimbat enorm"
People

Andreea Bănică s-a arătat revoltată de criticile românilor în ceea ce privește prețurile și serviciile de pe litoral.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC