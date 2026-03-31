PRO TV, anunț neașteptat privind viitorul emisiunii Desafio: Aventura. Ce precizări a făcut și Daniel Pavel, prezentatorul show-ului: „Momentul mult așteptat de voi”

Desafio: Aventura este noul reality show de la PRO TV, care aduce adrenalină, emoție, strategie și lupte intense pentru supraviețuire.

Au început înscrierile pentru sezonul 2 Desafio: Aventura!

Succesul primului sezon al reality show-ului Desafio: Aventura, difuzat în fiecare luni și marți, la PRO TV și în avans, pe VOYO, continuă să cucerească inimile a tot mai multor români, iar aventura merge mai departe!

În timp ce emisiunea este în plină desfășurare și cucerește publicul prin intensitate, emoție și provocări spectaculoase, PRO TV anunță oficial deschiderea castingului pentru sezonul al doilea.

Toți cei care își doresc să trăiască o experiență unică și să își testeze limitele fizice, psihice și emoționale pot avea șansa de a participa în cel de-al doilea sezon al emisiunii accesând link-ul inscrieri.protv.ro.

„Aventuroși, a sosit momentul mult așteptat de voi, să anunțăm castingul pentru noul sezon Desafio: Aventura, deschis. V-ați familiarizat deja, din fața micilor ecrane, cu ceea ce se mănâncă, se trăiește, se luptă și se câștigă în aventura provocărilor PRO TV din jungla Thailandei. Desafio: Aventura este reality show-ul în care visele voastre de aventură chiar prind realitate. Vă aștept să vă luptați pentru șansa voastră și ne vedem, pe traseu, în Thailanda”, spune Daniel Pavel.

Comunitățile de fani își susțin cu pasiune echipele și concurenții favoriți, iar pe rețelele sociale discuțiile sunt constante, strategiile sunt analizate în detaliu, iar fiecare probă generează reacții, dezbateri și valuri de susținere. Echipele și-au construit o bază solidă de fani, care trăiește intens fiecare moment. Toată această implicare transformă competiția într-o experiență colectivă și acum e momentul ca publicul să devină parte din poveste, prin înscrierea la casting.

Așadar, toți cei care se simt pregătiți pentru cea mai intensă provocare și vor să trăiască aventura vieții lor, acum este momentul. Înscrie-te pentru a avea șansa de a fi parte din sezonul 2 Desafio: Aventura!

Desafio: Aventura, un succes la PRO TV

Desafio: Aventura este reality show-ul care îi pune la încercare pe cei mai curajoși participanți într-un decor spectaculos, dar extrem de dur: jungla din Thailanda. Emisiunea se bucură de mare succes în rândul fanilor, multe dintre ediții fiind lider de audiență.

Prezentat de Daniel Pavel, Desafio: Aventura aduce pe ecran peisaje exotice spectaculoase, trasee sportive pline de adrenalină, confruntări dure între cele trei echipe, intrigi puternice și povești de viață care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură, cu fiecare ediție difuzată.

„Desafio: Aventura este atât un super game show, cât și un reality al depășirii de obstacole, o confruntare reală cu limitele umane, în călătoria inițiatică spre marele premiu de 150.000 de euro. În decorurile spectaculoase ale junglei și mării din Thailanda, o producție PRO TV de anvergură, unică ca dimensiune și competențe – peste 100 de oameni, la 10.000 km de casă, transmit iubitorilor de adrenalină o experiență care îi va transforma pe cei care au avut curajul să intre în această competiție”, declară Daniel Pavel.

Într-un cadru exotic, dar deloc ușor de cucerit, fiecare pas va conta. Concurenții vor trece prin provocări fizice și mentale extreme, iar prima lor probă – cea a teritoriului – le va decide soarta pentru următoarea săptămână. Vor avea parte fie de confort deplin, fie de viața autentică alături de localnici, fie de supraviețuire în cele mai dure condiții.

