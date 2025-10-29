Vladimir Drăghia face parte din echipa Luptătorii de la Desafio: Aventura, reality show-ul de la PRO TV

Iată ce nume cunoscute fac parte din echipa Luptătorii de la Desafio: Aventura, reality show-ul de la PRO TV.

Vladimir Drăghia
A venit momentul ca echipa Luptătorii din show-ul Desafio: Aventura, de la PRO TV  să facă un pas în față și să se prezinte publicului, înainte de startul filmărilor care vor avea loc în Thailanda. Miza este uriașă: doar unul dintre cei 24 de concurenți care formează cele trei echipe – Visătorii, Norocoșii și Luptătorii – va câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro.

Numele din echipa Luptătorii de la Desafio: Aventura

Echipa Luptătorii reunește opt concurenți cu povești puternice, personalități complexe și curaj autentic – oameni care nu fug de provocări, ci le caută pentru a-și depăși limitele.

Vladimir Drăghia – Un luptător al vieții, mereu în căutare de sens și de provocări noi. A venit să rupă rutina și să se redescopere. Vladimir simte oamenii, acționează cu instinct și nu fuge de necunoscut – chiar dacă uneori îl sperie. Un luptător adevărat, cu inima deschisă și curaj autentic. „Motivațiile mele sunt date de ieșirea din rutină, nevoia de nou și speranța că o să se uite familia mea și o să îi placă ceea ce vede. Recunosc că îmi era dor de acestă adrenalină.”

Dumbo (Alexandru) – Un bărbat al naturii, 100% authentic, gătește singur în pădure și vânează din pasiune. A venit în show să arate ce înseamnă să fii bărbat cu voință și putere. Simplu, direct, fără fițe, Dumbo trăiește după propriile reguli și vine să ne învețe lecția masculinității adevărate. „Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la Desafio: Aventura, așa că îmi voi ține promisiunea față de ea.”

Meila Codruța (Coco) – Luptătoare din Oradea, crescută în sală încă de la 10 ani. Mică de statură, mare de caracter, Meila e forță pură și vrea să dovedească tuturor că determinarea nu are vârstă, nici gen. Vine să distrugă' jungla, nu să-și facă prieteni. „Mi-aș dori să îmi deschid sala mea de MMA, dacă aș câstiga marele premiu.”

Iuliana Dup – Artista pălăriilor, femeia care a învins viața cu eleganță și forță. Sub ambalajul rafinat se ascunde un Hercule care a refuzat mereu rolul de victimă. Creativă, ambițioasă și adaptabilă, Iuliana vine să demonstreze că feminitatea poate fi o armă a curajului. „Confecționez pălării, pot spune că îmi va fi dor de munca mea, cât voi fi plecată.”

Alina Oprea – Explozie de energie și curaj, Alina a învins moartea după un accident grav și s-a ridicat mai puternică. Vulcanică, directă și sinceră, e femeia care dă gust oricărei provocări. Pentru ea, viața e o cursă cu adrenalină – și e pregătită să câștige din nou. „Așteptări am doar de la mine, vreau să văd cât de departe pot ajunge în această competiție. Am destule șanse să câștig, sunt o luptătoare.”

Babasha – Cântărețul care a transformat prejudecățile în motivație. A crescut prin muncă, nu prin noroc, și a devenit o voce pentru o generație întreagă. Cu suflet mare și credință în oameni, Babasha vine să arate că un luptător adevărat nu are nevoie de etichete. Doar de inimă. „Motivația mea este familia, băiatul meu, oamenii care mă susțin cu adevărat, mă iubesc și pot vedea în mine mai mult decât un băiat care cântă. Pentru cei care se regăsesc în mine și în muzica mea.”

Dr. Cezar Amititeloaie – Ex-cardiolog, acum terapeut holistic și explorator al sufletului. Vrea să fie simplu: Cezar, omul, nu doctorul. Înțelept, calm și profund, își asumă rolul de ascultător și ghid. În emisiune va fi Tarzanul echipei – un luptător care își manifestă echilibrul și autenticitatea. „Toată viața am căutat aventura, provocarea, să fiu pus în situații inconfortabile. Iubesc disconfortul, mă ajuta să evoluez.”

Condrea Luiza – „Prințesa cu volănașe” care nu se teme să se murdărească de noroi. Mamă, soție și antreprenor, Luiza vine să arate că feminitatea poate fi o forță. Sub zâmbetul ei elegant se ascunde o luptătoare care vrea să inspire femeile să creadă că se poate – cu grație, curaj și determinare. „Îmi doresc foarte mult să fiu văzută, apreciată și cunoscută, adică să apar la TV. Pentru că este jobul în care eu m-am regăsit de mică, deși în prezent activez în alt domeniu, cumva sufletul meu se indreaptă spre acest domeniu, al televiziunii.”

Despre Desafio: Aventura

Desafio: Aventura este cel mai intens reality show al momentului – o confruntare între echipe de oameni cu povești diferite, uniți de același scop: depășirea limitelor. Concurenții vor trăi experiența vieții lor într-un peisaj exotic, unde forța, strategia și spiritul de echipă vor face diferența între glorie și eșec.

Trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – vor porni într-o experiență unică, unde doar unul dintre cei 24 de concurenți (8 în fiecare echipă) va avea șansa de a câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro.

Cei 24 de concurenți pornesc de la egal si vor trebui să lupte pentru toate privilegiile pe care le vor primi, inclusiv să-și câștige teritoriile în care vor locui. În Desafio: Aventura nu conteaza cine ești, ce ai realizat sau nu în viață, acolo toți au șanse egale. Însă, dinamica show-ului poate schimba totul: prin jocurile dintre cele trei echipe, își pot pierde privilegiile și pot ajunge să trăiască la limită, nevoiți să muncească pentru fiecare resursă. În Desafio: Aventura, norocul poate fi aliat sau dușman – totul depinde de forța, strategia și unitatea fiecărei echipe.

Foto: PR, Instagram

