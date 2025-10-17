Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară

Cine va produce și va difuza emisiunea Survivor din primăvara lui 2026.

  de  Andreea Ilie
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară

Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii – Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume.

Emisiunea Survivor va fi putea urmărită la Antena 1

Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!

Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată, și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor.

Începând din primăvara anului 2026, Survivor va prinde o nouă dimensiune în România, la Antena 1. Astăzi, Antena a anunțat startul castingului pentru reality show-ul în care concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie, și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj.

„Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Antena 1 pregăteşte un sezon impresionant al reality show-ului Survivor, care va îmbina forța brandului internațional cu expertiza locală în realizarea formatelor de mare anvergură.

Daniel Pavel rămăne la PRO TV și va prezenta o nouă emisiune

PRO TV pregătește un nou reality-show cu ambiții uriașe, menit să prindă publicul în fața ecranelor și să concureze cu succesul „Insula Iubirii”. Noua producție se va numi „Desafio – Sfidarea sau Provocarea” și va fi filmată în Thailanda, într-un decor spectaculos și plin de provocări.

Inspirat din celebrul format american The Challenge, emisiunea promite să fie un mix între Survivor și Big Brother: concurenții vor trece prin probe fizice dificile, exerciții de supraviețuire și vor fi supravegheați non-stop, fiind analizați și din punct de vedere psihologic. Dinamicile dintre participanți – alianțe, conflicte sau povești de dragoste – vor fi atent urmărite și vor influența evoluția fiecăruia.

Competiția se va desfășura în trei locații diferite: una extrem de sărăcăcioasă, una cu condiții medii și alta de lux. Echipele vor fi mutate periodic dintr-un spațiu în altul, în funcție de performanțele din concurs, trecând astfel de la lipsuri la opulență și invers, potrivit Cancan.

Prezentatorul show-ului va fi Daniel Pavel, care revine pe ecran după succesul de la Survivor România, semn că producătorii au mare încredere în experiența lui.

Filmările sunt programate între 7 noiembrie și 21 decembrie, iar marele premiu îi va motiva pe concurenți: 150.000 de euro pentru câștigător, la care se adaugă și onorarii săptămânale pentru fiecare participant. Lista completă a vedetelor înscrise și detalii despre contractele lor vor fi dezvăluite în curând, însă producătorii promit o distribuție spectaculoasă și momente pline de adrenalină.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

