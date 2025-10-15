Ce salarii au cameramanii show-ului Asia Express. Suma primită pentru 44 de zile de filmare

Cameramanii show-ului Asia Express depun o muncă extrem de dificilă pe parcursul emisiunii de la Antena 1.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ce salarii au cameramanii show-ului Asia Express. Suma primită pentru 44 de zile de filmare

Fără îndoială, Asia Express este cel mai dur realityshow al momentului și aduce în fața telespectatorilor imagini spectaculoase, dar și provocări inedite, determinându-i pe concurenți să își testeze limitele la tot pasul prin intermediul misiunilor. Echipa de producție din spatele emisiunii de la Antena 1 face o muncă remarcabilă, iar foarte mulți sunt curioși să afle cu cât sunt plătiți, de fapt, cameramanii. 

Ce sumă primesc cameramanii de la Asia Express pentru zilele de filmare

Telespectatorii urmăresc cu sufletul la gură fiecare emisiune Asia Express pentru a vedea evoluția concurenților pe parcursulor probelor deloc simple, dar și pentru a descoperi destinații uluitoare și culturi pe care încă le credeau necunoscute. Imaginile surprinse de cameramani sunt spectaculoase, iar aceștia depun o muncă titanică și în condiții de lucru foarte grele, fie cu temperaturi scăzute, zile caniculare și cu situații limită și chiar periculoase. Și pentru aceștia, Asia Express reprezintă un permanent test al rezistenței și răbdării, mai ales că echipamentelor lor cântăresc foarte mult. 

Cameramanii ar primi între 5.500 și 6.500 euro pentru întregul sezon, fiind plata pentru 44 de zile de filmări propriu-zise, după cum transmite publicația Gândul. Cele 44 de zile se împart în 11 etape, de obicei: prima etapă durează 5 zile, iar celelalte 10 etape câte 4 zile fiecare.

Unul dintre cameramanii de la Asia Express, detalii despre provocările show-ului

Acum ceva timp, unul dintre cameramanii show-ului Asia Express a vorbit experiența trăită în cadrul emisiunii de la Antena 1 pe Drumul Zeilor, despre ce provocări aduce un astfel de proiect și condițiile de lucru dificile.

„Dacă anul trecut am înghețat de frig, în America, anul ăsta e grav. Deci, căldură de la 37-38 de grade, atât îmi arată termometrul, dar cred că sunt mai multe grade. Pur și simplu am băut minimum 10 litri de apă pe zi. Ne-am dat cu creme de soare, deja ne-am ars pe față, pe membre, pe unde am fost descoperiți, cu toate că ne-au dat o cremă de protecție care are factor de protecție 110%. N-am mai văzut niciodată până acum, dar tot ne-am ars. (…) Cel mai des mijloc de transport găsit, aici, în Thailanda, de concurenți, sunt pick-up-urile acestea. Vreau să vă spun că 90% din transportul pe care l-am avut până acum a fost în pick-up, în bena din spate. (…) Aceste mijloace de transport au amortizoarele pe spate foarte dure. La orice dâmb, eu care stau în spate, sar câte jumătate de metru”, a spus în trecut unul dintre cameramani la Jurnal de călătorie – Asia Expess.

Despre Asia Express 2025

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi din Asia Express vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Citește și:
Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: „Nu știu voi, dar eu…'

Foto: Facebook Asia Express

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum a apărut pe internet Ilona Brezoianu, însărcinată în 8 luni. Imaginea cu care și-a surprins fanii: "Fără filtru cum ar veni..."
People
Cum a apărut pe internet Ilona Brezoianu, însărcinată în 8 luni. Imaginea cu care și-a surprins fanii: "Fără filtru cum ar veni..."
Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: "Nu știu voi, dar eu..."
People
Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: "Nu știu voi, dar eu..."
Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil al ei: "Mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, exact ca în filme"
People
Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil al ei: "Mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, exact ca în filme"
Radu Ștefan Bănică, despre presiunea numelui celebru pe care îl poartă și lecțiile învățate de la tatăl lui, Ștefan Bănică: "Este un privilegiu"
People
Radu Ștefan Bănică, despre presiunea numelui celebru pe care îl poartă și lecțiile învățate de la tatăl lui, Ștefan Bănică: "Este un privilegiu"
Keith Urban, confesiuni rare despre viața sa "singuratică și mizerabilă", în pragul despărțirii de Nicole Kidman
People
Keith Urban, confesiuni rare despre viața sa "singuratică și mizerabilă", în pragul despărțirii de Nicole Kidman
Mihai Morar a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua lui de naștere: "Viața mi-a dat atâtea lecții..."
People
Mihai Morar a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua lui de naștere: "Viața mi-a dat atâtea lecții..."
Libertatea
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Iubirea și adevărul nu se sting”. Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce s-a aflat acum, la 5 ani de la divorț
„Iubirea și adevărul nu se sting”. Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce s-a aflat acum, la 5 ani de la divorț
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
catine.ro
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Mai multe din people
Kylie Jenner s-a întors la brand-ul propriu, însoțită de o noua controversă legată de alter ego-ul ei, King Kylie
Kylie Jenner s-a întors la brand-ul propriu, însoțită de o noua controversă legată de alter ego-ul ei, King Kylie
People

Kylie Jenner a fost dur criticată pentru videoclipul de promovare a zece ani de Kylie Cosmetics, în care întruchipează din nou personajul King Kylie.

+ Mai multe
Larisa Iordache, într-o ipostază adorabilă cu fetița ei. Unde a fotografiat-o fosta gimnastă pe micuță: "Se pare că și Amirei îi place..."
Larisa Iordache, într-o ipostază adorabilă cu fetița ei. Unde a fotografiat-o fosta gimnastă pe micuță: "Se pare că și Amirei îi place..."
People

Fosta gimnastă împărtășește adesea cu fanii de pe rețelele de socializare imagini cu fiica ei, Amira.

+ Mai multe
Decizia neașteptată luată de Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness la doi ani de la anunțul divorțului. Ce au dezvăluit apropiații fostului cuplu
Decizia neașteptată luată de Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness la doi ani de la anunțul divorțului. Ce au dezvăluit apropiații fostului cuplu
People

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au anunțat că se despart în septembrie 2023.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC