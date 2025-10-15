Ce salarii au cameramanii show-ului Asia Express. Suma primită pentru 44 de zile de filmare

Fără îndoială, Asia Express este cel mai dur realityshow al momentului și aduce în fața telespectatorilor imagini spectaculoase, dar și provocări inedite, determinându-i pe concurenți să își testeze limitele la tot pasul prin intermediul misiunilor. Echipa de producție din spatele emisiunii de la Antena 1 face o muncă remarcabilă, iar foarte mulți sunt curioși să afle cu cât sunt plătiți, de fapt, cameramanii.

Ce sumă primesc cameramanii de la Asia Express pentru zilele de filmare

Telespectatorii urmăresc cu sufletul la gură fiecare emisiune Asia Express pentru a vedea evoluția concurenților pe parcursulor probelor deloc simple, dar și pentru a descoperi destinații uluitoare și culturi pe care încă le credeau necunoscute. Imaginile surprinse de cameramani sunt spectaculoase, iar aceștia depun o muncă titanică și în condiții de lucru foarte grele, fie cu temperaturi scăzute, zile caniculare și cu situații limită și chiar periculoase. Și pentru aceștia, Asia Express reprezintă un permanent test al rezistenței și răbdării, mai ales că echipamentelor lor cântăresc foarte mult.

Cameramanii ar primi între 5.500 și 6.500 euro pentru întregul sezon, fiind plata pentru 44 de zile de filmări propriu-zise, după cum transmite publicația Gândul. Cele 44 de zile se împart în 11 etape, de obicei: prima etapă durează 5 zile, iar celelalte 10 etape câte 4 zile fiecare.

Unul dintre cameramanii de la Asia Express, detalii despre provocările show-ului

Acum ceva timp, unul dintre cameramanii show-ului Asia Express a vorbit experiența trăită în cadrul emisiunii de la Antena 1 pe Drumul Zeilor, despre ce provocări aduce un astfel de proiect și condițiile de lucru dificile.

„Dacă anul trecut am înghețat de frig, în America, anul ăsta e grav. Deci, căldură de la 37-38 de grade, atât îmi arată termometrul, dar cred că sunt mai multe grade. Pur și simplu am băut minimum 10 litri de apă pe zi. Ne-am dat cu creme de soare, deja ne-am ars pe față, pe membre, pe unde am fost descoperiți, cu toate că ne-au dat o cremă de protecție care are factor de protecție 110%. N-am mai văzut niciodată până acum, dar tot ne-am ars. (…) Cel mai des mijloc de transport găsit, aici, în Thailanda, de concurenți, sunt pick-up-urile acestea. Vreau să vă spun că 90% din transportul pe care l-am avut până acum a fost în pick-up, în bena din spate. (…) Aceste mijloace de transport au amortizoarele pe spate foarte dure. La orice dâmb, eu care stau în spate, sar câte jumătate de metru”, a spus în trecut unul dintre cameramani la Jurnal de călătorie – Asia Expess.

Despre Asia Express 2025

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi din Asia Express vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Citește și:

Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: „Nu știu voi, dar eu…'

Foto: Facebook Asia Express

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro