De ce Emil Rengle și Alejandro Fernandez se mută din România după participarea la Asia Express: „În următoarele câteva luni…”

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au acceptat cu brațele deschise provocarea de a forma o echipă în cadrul sezonului cu numărul 8 din cel mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Unde se mută temporar Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Într-un interviu acordat recent, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au dezvăluit că se mută temporar din România în interes profesional.

„Vara aceasta a fost plină de proiecte de dans, mai ales la festivaluri. Și am reușit să pun pe scenă mai multe show-uri pentru artiști internaționali la festivalurile care au avut loc la noi în țară. Urmează acum să fac același lucru în următoarea perioadă în Dubai. Deci în următoarele câteva luni o să fiu cu un picior aici, cu un picior acolo. Pentru că zilele de difuzare de ‘Asia Express’ bineînțeles că sunt deja blocate în calendar, pe canapea, cu popcorn și nachos”, a declarat Emil Rengle pentru Libertatea.

Coregraful are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său de cuplu, alături de care a participat la Asia Express.

„Să supraviețuiesc a fost cel mai greu. Dar cred că și aici mi-ar fi fost greu dacă nu l-aș fi avut pe Alejandro Fernandez. Alejandro este un om minunat și eu cred că va fi revelația emisiunii. De cât de bun este, cât de special este, cât de iubit este, cât de mult oferă… Și nu doar mie, ci și celor din jur. Și eu realmente cred că el a schimbat mult energia grupului, a emisiunii, prin faptul că a fost prezent și că e el cum e”, a adăugat Emil Rengle pentru sursa citată.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, motivul pentru care au acceptat să meargă la Asia Express

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au arătat din primele zile de competiție că formează o echipă puternică și că își doresc să câștige marele premiu. Au câștigat și două amulete și au trecut prin probe care le-au testat limitele. Recent, Alejandro Fernandez a dezvăluit motivul pentru care el și Emil Rengle au acceptat să facă parte din show-ul Asia Express 2025.

„Clar că am vrut provocările. De ce am mers la Asia Express? Păi, pentru că mi se pare amuzant să încerc să înțeleg regulile libere pe care nimeni nu mi le explică. Sunt complet confuz și, totuși, oamenii râd cu mine așa. Clar m-am mutat unde trebuie. Deci, limba mea e un haos, eu sunt un haos, Asia Express e un haos”, a mărturisit Alejandro Fernandez într-un videoclip de pe TikTok.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

Catinca Roman și fiica ei, Calina Dumitrescu, sunt primele care au părăsit competiția Asia Express 2025.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

