Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: „Ne sprijinim atunci când trebuie”

Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei, Smiley.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Josephine (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 23

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit pe Smiley

Gina Pistol a surprins cu mărturisirile făcute recent despre începutul relației cu Smiley. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei. 

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a spus Gina Pistol pentru unica.ro

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de solid și se completează reciproc.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ.”

De-a lungul celor nouă ani de relație, Gina Pistol și Smiley au trecut prin multe etape împreună, iar astăzi au o familie fericită și o fiică pe care o iubesc enorm, pe nume Josephine. 

„Relația evoluează, iubirea într-adevăr se schimbă. Devine mai închegată. Nu mai sunt fluturii aceia din primele șase luni de relație. Dar avem ceva ce nu ai în primele luni de relație. O stabilitate. Ne știm punctele slabe și punctele bune și știm să jonglăm cu ele și să ne sprijinim atunci când trebuie și să formăm un întreg.”

De ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fetiței lor, Josephine

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe 9 martie 2021, când s-a născut fetița lor, Josephine Ana Maria. Artistul și prezentatoarea TV nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiicei lor, alegând să îi protejeze intimitatea. Dar, uneori mai împărtășesc cu fanii diverse imagini care o arată într-un mod discret pe Josephine.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

Prezentatoarea a vorbit și despre cum reacționează fiica ei atunci când vede că ea sau Smiley sunt abordați de alte persoane sau copii pentru a face fotografii împreună.

„Nu este geloasă, dar am observat la ea, că eu stau foarte mult să o studiez, să văd cum reacționează, când vin copii spre Andrei să facă poze, ea se uită așa și acum începe să înțeleagă cine este tati. Sau când merg cu ea la Andrei la vreun concert și îl vede că urcă pe scenă și după aceea când se dă jos, este foarte mândră, zice că vrea la tati, este toată spre tati. Acum să vedem cum o să gestionăm noi totul pentru că nu vreau să creadă că este un copil mai altfel decât ceilalți, nu vreau să devină buricul Pământului, ci să fie modestă”, a mai spus prezentatoarea emisiunii MasterChef România pentru sursa citată.

Citește și:
Ilona Brezoianu și soțul ei, ședință foto superbă înainte de a deveni părinți. Cum a apărut actrița, care este însărcinată în ultimul trimestru: „Sunt foarte happy'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Tily Niculae, decizie neașteptată privind cariera ei profesională. Unde s-a angajat actrița: "E un nou început pentru noi"
People
Tily Niculae, decizie neașteptată privind cariera ei profesională. Unde s-a angajat actrița: "E un nou început pentru noi"
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Motivul pentru care mama lui a izbucnit în lacrimi: "Ce se întâmplă cu mine"
People
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Motivul pentru care mama lui a izbucnit în lacrimi: "Ce se întâmplă cu mine"
Emma Heming, declarații oneste despre mutarea lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență, într-o altă casă: "Nu e un subiect de dezbatere”
People
Emma Heming, declarații oneste despre mutarea lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență, într-o altă casă: "Nu e un subiect de dezbatere”
Cine este și cum arată partenera lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu
People
Cine este și cum arată partenera lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu
Lidia Buble, atacată pe stradă. Artista a oferit detalii despre agresiune: "A început să dea în mine cu o mătură"
People
Lidia Buble, atacată pe stradă. Artista a oferit detalii despre agresiune: "A început să dea în mine cu o mătură"
Catherine Zeta-Jones, în centrul unei controverse de proporții după un comentariu „dubios” despre un fan în vârstă de 12 ani
People
Catherine Zeta-Jones, în centrul unei controverse de proporții după un comentariu „dubios” despre un fan în vârstă de 12 ani
Libertatea
Maia Morgenstern, mesaj tranșant după criticile la adresa fiicei sale. Iubitul Cabiriei are aceeași vârstă ca actrița
Maia Morgenstern, mesaj tranșant după criticile la adresa fiicei sale. Iubitul Cabiriei are aceeași vârstă ca actrița
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Imagini cu Anca Serea și copiii ei în prima zi din noul an școlar. La ce școală privată merg și cine e marele absent din poze
Imagini cu Anca Serea și copiii ei în prima zi din noul an școlar. La ce școală privată merg și cine e marele absent din poze
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
catine.ro
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Ingredientul care nu trebuie să lipsească din clătitele tale toamna aceasta. Va schimba complet gustul desertului tău preferat
Ingredientul care nu trebuie să lipsească din clătitele tale toamna aceasta. Va schimba complet gustul desertului tău preferat
Mai multe din people
Flavia Mihășan, despre cum i s-a schimbat viața de când este într-o relație cu Andrei Ciobanu: "Încep să reconsider..."
Flavia Mihășan, despre cum i s-a schimbat viața de când este într-o relație cu Andrei Ciobanu: "Încep să reconsider..."
People

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu de vedete.

+ Mai multe
Delia, declarații emoționante despre dorința de a avea un copil. Ce a dezvăluit artista la TV: "Mi-ar plăcea să am unul"
Delia, declarații emoționante despre dorința de a avea un copil. Ce a dezvăluit artista la TV: "Mi-ar plăcea să am unul"
People

Delia a surprins cu noile sale declarații despre dorința de a avea un copil.

+ Mai multe
Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco, imagini emoționante cu copiii lor în prima zi de școală. Ce detaliu a atras atenția la uniforma lor
Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco, imagini emoționante cu copiii lor în prima zi de școală. Ce detaliu a atras atenția la uniforma lor
People

Copiii familiei regale din Monaco s-au întors la școală cu uniforme accesorizate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC