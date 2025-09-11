Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: „Ne sprijinim atunci când trebuie”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit pe Smiley

Gina Pistol a surprins cu mărturisirile făcute recent despre începutul relației cu Smiley. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a spus Gina Pistol pentru unica.ro.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de solid și se completează reciproc.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ.”

De-a lungul celor nouă ani de relație, Gina Pistol și Smiley au trecut prin multe etape împreună, iar astăzi au o familie fericită și o fiică pe care o iubesc enorm, pe nume Josephine.

„Relația evoluează, iubirea într-adevăr se schimbă. Devine mai închegată. Nu mai sunt fluturii aceia din primele șase luni de relație. Dar avem ceva ce nu ai în primele luni de relație. O stabilitate. Ne știm punctele slabe și punctele bune și știm să jonglăm cu ele și să ne sprijinim atunci când trebuie și să formăm un întreg.”

De ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fetiței lor, Josephine

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe 9 martie 2021, când s-a născut fetița lor, Josephine Ana Maria. Artistul și prezentatoarea TV nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiicei lor, alegând să îi protejeze intimitatea. Dar, uneori mai împărtășesc cu fanii diverse imagini care o arată într-un mod discret pe Josephine.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

Prezentatoarea a vorbit și despre cum reacționează fiica ei atunci când vede că ea sau Smiley sunt abordați de alte persoane sau copii pentru a face fotografii împreună.

„Nu este geloasă, dar am observat la ea, că eu stau foarte mult să o studiez, să văd cum reacționează, când vin copii spre Andrei să facă poze, ea se uită așa și acum începe să înțeleagă cine este tati. Sau când merg cu ea la Andrei la vreun concert și îl vede că urcă pe scenă și după aceea când se dă jos, este foarte mândră, zice că vrea la tati, este toată spre tati. Acum să vedem cum o să gestionăm noi totul pentru că nu vreau să creadă că este un copil mai altfel decât ceilalți, nu vreau să devină buricul Pământului, ci să fie modestă”, a mai spus prezentatoarea emisiunii MasterChef România pentru sursa citată.

