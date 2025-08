Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan: „E o groapă, toată locația partea de jos…”

Adela Popescu și-a luat prin surprindere fanii cu vestea pe care le-a dat-o la începutul anului 2024. Vedeta și alte celebrități din showbiz-ul autohton – soțul ei, Radu Vâlcan, Gina Pistol, Smiley, Irina și Răzvan Fodor, precum și alte două familii – au achiziționat un hotel pe litoratul românesc, în Vama Veche, pe care l-au reamenajat și acum este deschis publicului larg.

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Fodor a vorbit despre motivul pentru care s-a asociat cu Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan și alte persoane din cercul lor.

Răzvan Fodor a mărturisit că scopul aceste asocieri nu a fost pentru a realiza un profit considerabil.

Hotelul se numește Zen Vama Veche și a fost renovat complet, astfel că dotările actuale satisfac chiar și pe cei mai pretențioși turiști. Conform descrierii de pe site, Zen Vama Veche dispune de 14 camere cu pat dublu sau twin, restaurant, piscină, terasă și parcare, oferind garanția unui sejur confortabil, în intimitate. Spațioase, camerele sunt dotate cu TV, mini frigider, climatizare centralizată și o zonă de relaxare (balcon sau terasă cu mobilier de exterior). Sunt amenajate într-un stil autentic, oferind oaspeților tot confortul necesar pentru o ședere plăcută. Fie că vorbim de camerele cu terasă care oferă un răgaz intim, sau de camerele de la etaj cu balcon care se bucură de liniște, acestea oferă un decor original și facilități pentru a satisface toate preferințele. Hotelul se află la mai puțin de 400 de metri de Plaja Vama Veche de centrul stațiunii, într-o zonă mai liniștită a stațiunii.

Dacă ai intenția de a te caza la hotelul deschis de vedetele noastre, trebuie să știi că există cerința de a petrece minim 3 nopți. În plus, nici costul unei nopți de cazare nu este chiar accesibil oricui. În luna august, o noapte de cazare, cu mic dejun inclus, costă 720-950 de lei, iar în septembrie 550-650 de lei, unele date fiind deja indisponibile, semn că hotelul este rezervat în totalitate.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au declarat încântați de hotelul pe care îl au în Vama Veche, dar și de faptul că afacerea a mers mai bine decât se așteptau.

„Am fost chiar pe profit”, a declarat Adela Popescu pentru Unica.ro . „Dincolo de profit, a fost o mișcare de suflet. Pentru că noi, petrecând foarte mult timp în Vama Veche, am zis: ‘Nu mai bine ne facem noi un loc unde să ne placă? De ce să nu stăm în locul nostru, de fapt?’. Asta a fost ideea. Este un loc în care și noi mergem destul de des. Am fost în vara aceasta destul de des și ne simțim foarte bine. Nu (a fost o investiție mare – n.red.). A fost o investiție pe măsura sufletului nostru. Adică avem un suflet mare pentru noi, pentru apropiați și totul a fost făcut din suflet”, a completat Radu Vâlcan.

Deși în această afacere sunt implicată mai multe persoane, celebrul cuplu mărturisește că nu au existat tensiuni sau probleme.

„De regulă apar tensiuni când sunt cam două părți. Dar noi suntem atât de mulți încât se dispersează și emoțiile și tensiunile. E mai greu să ne întâlnim, în schimb, pentru că suntem mulți și avem programe complicate. Dar a trecut primul an în care noi totuși am avut și întâlniri de business, am făcut niște Excel-uri, am investit niște bani și, cu toate astea, a trecut primul an foarte bine. Am pus foarte mult suflet și este un loc cu totul și cu totul special. Nu spun că este cel mai frumos, dar pentru cei cu spiritul nostru, cu siguranță acela este un loc potrivit pentru ei”, a spus Adela Popescu pentru sursa citată.