Iulia Vântur dezvăluie ce decizie a luat după mai bine de 10 ani petrecuți în India: „Nu credeam că voi spune asta”

Iulia Vântur a lăsat România în urmă și s-a mutat în India, pentru a începe o nouă viață și o relație cu superstarul Salman Khan.

Iulia Vântur, decizie importantă

La mai bine de zece ani de la decizia de a începe o etapă nouă peste hotare, Iulia Vântur se bucură de un echilibru între planul personal și cel profesional și și-a împărtășit recent obiectivele pentru anul 2026.

„În viața personală îmi doresc să aduc mai mult timp pentru relaxare, me time, fără deadline-uri și grabă. Îmi doresc să petrec mai mult timp și acasă. Ultimii ani au fost intenși, cu foarte multe proiecte și în afara Indiei. Nu credeam că voi spune asta, pentru că îmi place să călătoresc, însă cred că ar trebui să mai relaxez ritmul, cred că am făcut mai multe zboruri decât piloții. (zâmbește) Majoritatea, în scop profesional”, a mărturisit Iulia Vântur pentru VIVA!

Pe plan profesional, 2026 se anunță un an încărcat și plin de realizări pentru vedetă. Iulia Vântur va lansa filmul Echos of Us, care a primit deja numeroase premii la festivaluri internaționale, și continuă să lucreze la serialul documentar Beyond The Star, care urmărește parcursul personal și profesional al lui Salman Khan.

„2026 este anul în care lansez filmul Echos of Us pentru care am primit foarte multe premii la festivalurile internaționale de film. Serialul documentar Beyond The star, despre călătoria personală și profesională a lui Salman Khan, la care lucrăm de câțiva ani. Așadar, în 2026, multe dintre proiectele pentru care am muncit în ultimii ani vor ajunge la public. Lansez foarte curând o piesă de dragoste, alături de cea mai iubită voce a Indiei, o piesă care va fi și pe coloana sonoră a filmului meu”, a dezvăluit vedeta.

Pe lângă film și muzică, Iulia Vântur pregătește și alte lansări muzicale și proiecte cinematografice.

„Urmează alte două piese în filme bollywoodiene. Și încă două single-uri, deja aflate în pregătire. Îmi doresc să aduc sound-ul autentic românesc în India, să fac un camp cu producători români și indieni, să creăm un sound nou, care să mă reprezinte, în care să aduc împreună cele două lumi ale mele. În 2026, voi face ce-mi place cel mai mult, voi cânta pentru oameni, în concerte, peste tot în lume. Voi începe alte două filme și să sperăm că se va lansa tot anul acesta și filmul de acțiune pentru care tocmai am filmat la Londra. Am în plan multe proiecte frumoase. Știu că cineva, acolo sus, mă iubește și mă va duce exact acolo unde trebuie să fiu, să fac exact ce e bine. Pentru mine și pentru cei din jur”, a declarat Iulia Vântur pentru VIVA!

Iulia Vântur, despre cum a perceput-o presa din India

Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre cum a fost percepută de Iulia Vântur, în special în perioada în care a pășit pentru prima dată în industria de divertisment de acolo.

„Presa indiană nu știa cine sunt. Eu nu voiam să ies în evidență deloc. De-abia când am început să muncesc mai mult, să merg pe drumul ăsta, am acceptat să ies puțin la lumină. Era curiozitatea, eram un personaj nou în industria bollywoodiană. A fost curiozitate, apoi erau ușor intrigați, adică ce fac eu acolo? Sunt mulți cârcotași și acolo. Nu sunt atât de incisivi ca și aici. Ei înțeleg că oamenii au nevoie să își păstreze viața personală pentru ei înșiși, și atunci nu sunt atât de incisivi”, a explicat Iulia Vântur pentru Fanatik.

