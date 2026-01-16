Gina Pistol, copleșită de un gest făcut de fiica ei, Josephine: „Am plâns și de ziua mea”

Gina Pistol a dezvăluit ce anume o emoționează până la lacrimi când vine vorba de fiica ei, Josephine.

Gina Pistol
Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol, care a împlinit 4 ani, continuă să-și uimească părinții prin felul ei de a fi. Micuța se remarcă nu doar prin istețime, ci și prin sensibilitate, iar prezentatoarea emisiunii MasterChef a vorbit recent, într-un interviu, despre evoluția ei și despre momentele emoționante trăite împreună.

Gina Pistol, emoționată până la lacrimi de fiica ei

Gina Pistol a povestit că Josephine se adaptează treptat situațiilor noi, că este atentă la oamenii din jur și că grădinița a avut un rol important în dezvoltarea ei. Vedeta a subliniat că nu vrea să pună presiune pe copil și că preferă să-i lase libertatea de a învăța în ritmul propriu, concentrându-se mai ales pe latura creativă și pe inteligența emoțională.

În același timp, prezentatoarea a recunoscut că gesturile simple ale fiicei sale o emoționează profund și o fac adesea să plângă de fericire, descriindu-se ca fiind o persoană foarte sensibilă, care se lasă ușor copleșită de momentele frumoase.

„Îi place mult, și-a făcut prieteni la grădiniță. Este un copil care, când interacționează cu locuri noi sau oameni noi, are nevoie de un pic de timp pentru a se adapta, Stă și analizează locul și persoanele ca să se integreze. E puțin timidă, dar după jumătate de oră este alt copil. A învățat foarte multe la grădiniță, dar mie nu-mi place să pun presiune pe ea, aș vrea să învețe la timpul potrivit. Ea deja, la patru ani, știe literele, a învățat să-și scrie numele. Noi ce știam la vârsta aia? Deși îmi place treaba asta, parcă nu aș vrea să grăbesc niște etape. Mai are puțin și o să înceapă școala, și am văzut cât de multă presiune se pune pe copiii din ziua de astăzi. Eu aș vrea să-i dezvolt mai mult partea creativă. În plus, este inteligentă emoțional și aș vrea să-i încurajez și darul ăsta. Cred că am plâns zilele trecute. Felul în care Josephine îmi spune: ‘Mami, te iubesc’, și mă ia în brațe, mă topește. Când se uită așa frumos la mine, îmi dau lacrimile instantaneu. Mă și întreabă dacă m-am emoționat, iar eu rămân fără cuvinte. Eu oricum plâng destul de des și la suferințele oamenilor din jurul meu, și dacă văd ceva frumos. Am plâns și de ziua mea, când m-am întâlnit cu câțiva prieteni la masă și a venit un grup de colindători, să mă colinde. Am plâns…cu muci, de emoție. Eu sunt mai sensibilă”, a declarat Gina Pistol pentru revista VIVA!

Cu ce situație s-a confruntat vedeta

Gina Pistol a dezvăluit fanilor recent un moment sincer din viața ei de mamă. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care le arată urmăritorilor cum se pregătește să iasă într-o seară, însă planurile îi sunt date peste cap de Josephine, fiica ei, care nu își dorește ca mama să plece de lângă ea.

În timp ce Gina Pistol este ocupată cu pregătirile, pe fundal s-a auzit vocea micuței Josephine, vizibil afectată de gândul că mama ei nu va fi lângă ea la culcare.

„Postez o altă zi din viața mea și vă las o întrebare foarte importantă în clip, la care chiar am nevoie de răspunsuri. Printre plânsul lui Josephine și încercarea mea de a mă pregăti, mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru. Dacă aveți soluții pentru a dezvăța copilul să doarmă cu noi, le aștept cu interes… Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur?”, a spus Gina Pistol.

Fanii au reacționat rapid și i-au oferit numeroase sfaturi, încurajări și mesaje de susținere, mai ales din partea părinților care au trecut prin situații similare.

