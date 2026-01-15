Sean Penn, apariție rară alături de iubita sa, Valeria Nicov. Cum au fost surprinși cei doi

Sean Penn și iubita sa, Valeria Nicov, au fost surprinși săptămâna aceasta în timpul unei sesiuni de cumpărături în Santa Monica. Actorul în vârstă de 65 de ani, dublu laureat cu Oscar, a fost fotografiat ținându-se de mână cu modelul și actrița din Republica Moldova, în vârstă de 30 de ani.

Pentru această plimbare discretă, Penn a ales o ținută clasică, formată dintr-un sacou bleumarin, cămașă albă și pantaloni gri, în timp ce Valeria Nicov a optat pentru un look complet negru.

Detalii despre relația celor doi

Primele zvonuri conform cărora Sean Penn și Valeria Nicov formează un cuplu au apărut la începutul lunii septembrie 2024. La vremea respectivă, paparazzi i-au surprins în Madrid în ipostaze pasionale. O lună mai târziu, au fost văzuți din nou împreună, de această dată pe aeroportul din Los Angeles. În noiembrie 2024, Sean Penn și Valeria Nicov și-au făcut debutul în calitate de cuplu la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Marrakech, din Maroc, unde actorul a fost răsplătit cu un premiu pentru cariera sa.

În luna octombrie a anului trecut, Sean Penn și Valeria Nicov au fost prezenți la cea de-a 17-a ediție a Festivalului de Film Lumière. Actorul și iubita lui și-au făcut apariția la ceremonia de deschidere și au pășit împreună pe covorul roșu, ținându-se de mână.

Pentru eveniment, Sean Penn a ales să poarte un costum negru elegant, în timp ce Valeria a optat pentru o rochie cu un decolteu adânc.

Valeria Nicov a crescut în Chișinău și a studiat actoria atât la Academia Regală de Arte Dramatice (RADA), cât și la Cours Florent. În prezent, locuiește în Franța și este model și actriță. A pozat pentru brand-uri celebre, printre care Carolina Herrera, Dada Sport și Bonanza. A avut o apariție în serialul Emily in Paris, precum și în producțiile franceze Mike și Don’t Worry About the Kids.

Sean Penn a fost anterior căsătorit cu Madonna între 1985 și 1989 și cu Robin Wright între 1996 și 2010. El și Wright au împreună doi copii: o fiică, Dylan, și un fiu, Hopper. În trecut, actorul a avut relații și cu Olga Korotyayeva, precum și cu actrița Charlize Theron.

Acum ceva timp, Sean Penn a negat acuzațiile conform cărora ar fi lovit-o pe Madonna cu o bâtă de baseball în 1987. De asemenea, artista a respins aceste zvonuri în 2015, numindu-le „complet absurde, rău intenționate, iresponsabile și false”.

Sean Penn a divorțat de actrița Leila George

Relația dintre Sean Penn și Valeria Nicov vine la doi ani după ce actorul a divorțat de Leila George. Cei doi s-au despărțit după un an de căsătorie și aproximativ cinci ani de relație.

„Tehnic, am fost căsătoriți doar un an, dar timp de cinci ani am fost un tip foarte neglijent”, a recunoscut Sean Penn pentru Hollywood Authentic în aprilie 2022. „Mi-am permis să cred că locul meu în multe alte lucruri era atât de important, inclusiv locul meu în a fi complet deprimat și dependent de alcool și Ambien la ora 11 dimineața, urmărind știrile, urmărind epoca Trump, urmărind totul și deznădăjduind”.

