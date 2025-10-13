Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, împreună pe covorul roșu. Apariția actorului a stârnit semne de întrebare

Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, au fost prezenți la cea de-a 17-a ediție a Festivalului de Film Lumière. Actorul și iubita lui și-au făcut apariția la ceremonia de deschidere și au pășit împreună pe covorul roșu ținându-se de mână.

Sean Penn și Valeria Nicov, împreună pe covorul roșu

La Festivalul de Film Lumière de la Lyon, Sean Penn și Valeria Nicov au surprins cu apariția lor împreună pe covorul roșu. Actorul în vârstă de 65 de ani a ales să poarte un costum negru elegant, în timp ce modelul în vârstă de 30 de ani a optat pentru o rochie cu un decolteu adânc.

Foto: Profimedia

La un moment dat, după ce și-au ocupat locurile, Sean Penn a fost fotografiat în timp ce părea dezinteresat de ceea ce se întâmplă la eveniment.

Foto: Profimedia

Despre relația din Sean Penn și Valeria Nicov

Primele zvonuri conform cărora Sean Penn și Valeria Nicov formează un cuplu au apărut la începutul lunii septembrie 2024. La vremea respectivă, paparazzi i-au surprins în Madrid în ipostaze pasionale. O lună mai târziu, au fost văzuți din nou împreună, de acea dată pe aeroportul din Los Angeles. În noiembrie 2024, Sean Penn și Valeria Nicov și-au făcut debutul în calitate de cuplu la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Marrakech din Maroc, unde actorul a fost răsplătit cu un premiu pentru cariera sa.

În ceea ce o privește pe Valeria Nicov, ea a crescut în Chișinău. A studiat actoria atât la Academia Regală de Arte Dramatice RADA, cât și la Cours Florent. În prezent, locuiește în Franța și este model și actriță. A pozat pentru branduri celebre, printre care Carolina Herrera, Dada Sport și Bonanza. Ea a avut o apariție în serialul Emily in Paris, precum și în serialele franceze Mike și Don’t Worry About the Kids.

Sean Penn a fost anterior căsătorit cu Madonna între 1985 și 1989 și cu Robin Wright între 1996 și 2010. El și Wright au împreună doi copii: o fiică, Dylan, și un fiu, Hopper.

Acum ceva timp, Sean Penn a negat acuzațiile conform cărora ar fi lovit-o pe Madonna cu o bâtă de baseball în 1987. De asemenea, artista a respins aceste zvonuri în 2015, numindu-le „complet absurde, rău intenționate, iresponsabile și false.”

Actorul a divorțat de actrița Leila George

Relația dintre Sean Penn și Valeria Nicov vine la doi ani după ce actorul a divorțat de Leila George. Actorul și actrița s-au despărțit după un an de căsătorie și aproximativ cinci ani de relație.

„Tehnic, am fost căsătoriți doar un an, dar timp de cinci ani am fost un tip foarte neglijent”, a recunoscut Sean Penn pentru Hollywood Authentic în aprilie 2022. ‘Mi-am permis să cred că locul meu în multe alte lucruri era atât de important, inclusiv locul meu în a fi complet deprimat și dependent de alcool și Ambien la ora 11 dimineața, urmărind știrile, urmărind epoca Trump, urmărind totul și deznădăjduind.”

Foto: Profimedia

