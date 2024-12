Sean Penn și iubita sa, Valeria Nicov, au surprins cu apariția lor pe covorul roșu la Festivalul Internațional de Film de la Marrakech

Sean Penn și iubita sa, modelul Valeria Nicov, și-au făcut debutul în calitate de cuplu pe covorul roșu la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Marrakech, în Maroc.

Starul din „Mystic River” în vârstă de 64 de ani a arătat elegant într-un costum clasic și cravată, în timp ce Valeria Nicov, de 30 de ani, a purtat o rochie neagră fără bretele, cu un design drapat în partea din față.

Penn a fost onorat la festivalul de film pentru cariera sa de succes ca actor și regizor. Actorul premiat cu Oscar și iubita sa, mult mai tânără, sunt împreună din septembrie, când au fost văzuți sărutându-se pasional în timp ce se plimbau pe străzile Madridului.

În octombrie, Sean Penn și Valeria Nicov au fost surprinși din nou împreună la Aeroportul Internațional din Los Angeles, unde au fost văzuți sărutându-se. Cuplul, cunoscut pentru stilul lor de viață cosmopolit, a zburat ulterior la Paris, unde au fost fotografiați îmbrățișați pe străzi, conform imaginilor obținute de Daily Mail.

În timp ce se plimbau, actorul — care încearcă de ani de zile să renunțe la fumat — părea să aibă o scobitoare în gură. La vârsta de 40 de ani, a declarat că a renunțat la fumat pentru ziua sa de naștere, potrivit The Guardian.

Totuși, chiar și în acest an, și chiar între momentele de tandrețe cu iubita sa în timpul întâlnirii lor din septembrie, el a fost văzut din nou fumând. Penn a descris acea aniversare ca pe un „dezastru”, explicând că și-a impus să renunțe definitiv la fumat.

Această relație vine la doi ani după divorțul lui Penn de actrița australiană Leila George, în vârstă de 32 de ani. Cei doi s-au despărțit după un an de căsătorie și aproximativ cinci ani de relație.

„Tehnic, am fost căsătoriți doar un an, dar timp de cinci ani am fost un tip foarte neglijent,” a recunoscut actorul pentru Hollywood Authentic în aprilie 2022. ‘Mi-am permis să cred că locul meu în multe alte lucruri era atât de important, inclusiv locul meu în a fi complet deprimat și dependent de alcool și Ambien la ora 11 dimineața, urmărind știrile, urmărind epoca Trump, urmărind totul și deznădăjduind.”