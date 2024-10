Actori cu care toată lumea urăște să lucreze

Tuturor ne place să ne imaginăm că actorii și actrițele noastre preferate sunt oameni grozavi în viața reală. Sigur, s-ar putea să joace rolul unui ticălos pe ecran din când în când, dar asta e doar actorie, nu? Este ceea ce fac ei. Ei bine, odată cu faima, vin și drepturile, iar unii dintre cei mai buni actori de la Hollywood sunt de-a dreptul insuportabili.

Lindsay Lohan

După succesul său timpuriu ca vedetă Disney, Lindsay Lohan a devenit cunoscută pentru comportamentul său neprofesionist, inclusiv petreceri excesive, întârzieri și absențe, care au cauzat probleme semnificative pe platourile de filmare. În 2007, acțiunile ei pe platoul filmului „Georgia Rule” au costat producția 500.000 de dolari zilnic, ceea ce a dus la un ultimatum din partea producătorului. În ciuda multiplelor arestări și cure de reabilitare, problemele ei au continuat. În 2012, ea a fost descrisă drept un „coșmar” pe platoul serialului „Glee” din cauza întârzierilor. Un an mai târziu, co-starul Charlie Sheen a dezvăluit că Lohan a întârziat și pe platoul „Anger Management” și a luat brățări de pe platou, care au fost deduse din salariul ei. Revista New York Times a detaliat comportamentul ei haotic pe platoul filmului „The Canyons” în 2013.

Alec Baldwin

Alec Baldwin este cunoscut pentru natura sa directă, deseori ajungând în centrul atenției din cauza unor controverse, cum ar fi altercații cu paparazzi sau remarci ofensatoare. Deși își cere frecvent scuze publice, comportamentul său este în general acceptat datorită personalității sale consacrate. Totuși, această atitudine deschisă nu îl face întotdeauna ușor de lucrat cu el. De exemplu, ciocnirile dintre Baldwin și Shia LaBeouf au fost, se pare, un motiv pentru plecarea lui LaBeouf din spectacolul de pe Broadway Orphans în 2013. Pe platoul 30 Rock, colegul său Cheyenne Jackson a apreciat simțul umorului al lui Baldwin, dar a avertizat să nu îi stea în cale.

Steven Seagal

Steven Seagal este cunoscut pentru cariera sa de lungă durată în filme de acțiune cu buget redus, un drum pe care l-a început în anii ’90 și pe care l-a continuat timp de decenii. Cu toate acestea, Seagal are o reputație controversată. A fost acuzat de infracțiuni grave, inclusiv viol, agresiune sexuală și trafic de persoane, una dintre acuzații fiind făcută de modelul Playboy Jenny McCarthy în timpul unei audiții private pentru Under Siege 2. De asemenea, actorul John Leguizamo a povestit un incident în care Seagal, enervat de un râs, l-a împins violent într-un perete în timpul filmărilor pentru Executive Decision.

Edward Norton

Edward Norton a devenit mai relaxat în ultimii ani, însă reputația sa de perfecționist dificil, care își dorea un control creativ excesiv, a fost greu de depășit. Cunoscut pentru faptul că a reeditat American History X fără aprobarea regizorului, Norton a avut și conflicte cu studioul în legătură cu direcția filmului The Incredible Hulk din 2008. Deși el a dorit o portretizare mai nuanțată a lui Bruce Banner, Universal a insistat să păstreze stilul plin de acțiune al filmului, ceea ce a dus la diferențe creative semnificative. Drept urmare, Mark Ruffalo l-a înlocuit pe Norton în rolul lui Bruce Banner în filmele Marvel ulterioare.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow a fost adesea criticată pentru atitudinea sa distantă și arogantă, mai ales prin intermediul blogului său de stil de viață „Goop,” care a înstrăinat mulți oameni. Zvonuri despre obiceiurile sale ciudate, cum ar fi refuzul de a atinge apa de la duș a altor persoane și evitarea hârtiei igienice desfăcute, i-au consolidat imaginea negativă.

Pe platourile de filmare ale Iron Man 2 din 2010, s-a spus că a evitat-o în mod deliberat pe colega sa, Scarlett Johansson, și s-a supărat când aceasta a primit mai multă atenție în timpul promovării filmului. Totuși, reprezentanții lui Paltrow au negat aceste afirmații, lăsând neclar dacă aceste povești sunt adevărate sau doar bârfe.

Katherine Heigl

Katherine Heigl a fost adesea subiectul bârfelor din tabloide, mai ales după ce a criticat filmul Knocked Up din 2008 ca fiind „sexist,” deși a jucat în el. Ulterior, ea a clarificat în emisiunea The Howard Stern Show că i-a plăcut filmul, dar nu a fost mulțumită de propria interpretare. În același interviu, și-a cerut scuze pentru plângerile anterioare despre rolul ei din Grey’s Anatomy. Heigl a fost, de asemenea, acuzată că a fost dificilă pe platou, cu rapoarte de la producția Life As We Know It care susțin că a cauzat probleme legate de garderobă și scenariu. Cu toate acestea, regizorul filmului, Greg Berlanti, a lăudat-o și a spus că ar colabora cu ea din nou.

Bruce Willis

Kevin Smith a descris colaborarea cu Bruce Willis la filmul Cop Out din 2010 ca fiind „sufocantă”, menționând că Willis, pe care îl considera un erou, s-a dovedit a fi greu de lucrat cu el. Tensiunea dintre cei doi ar putea fi cauzată de stilurile lor diferite, Smith fiind cunoscut pentru comedii neconvenționale, iar Willis pentru filme de acțiune intense.

Totuși, dificultățile nu s-au limitat la acest caz. În 2003, Willis a dat în judecată producătorii filmului Tears of the Sun după ce a fost rănit pe platou, iar regizorul Antoine Fuqua l-a considerat, de asemenea, greu de suportat. La fel, Sylvester Stallone a avut probleme cu Willis în seria Expendables, înlocuindu-l cu Harrison Ford în Expendables 3 și insinuând pe Twitter că Willis era „lacom și leneș.”

Patrick Dempsey

Platoul serialului Grey’s Anatomy pare să fie un loc dificil de lucru, cu multă dramă între membrii distribuției. Pe lângă plângerile binecunoscute ale lui Katherine Heigl, Patrick Dempsey, care a jucat rolul Dr. Derek Shepherd, a avut și el probleme. Dempsey ar fi fost suspendat pentru că a avut un comportament de „divă” și a fost eliminat din serial la scurt timp după aceea. Zvonurile de la Page Six au sugerat că Dempsey a avut conflicte cu creatoarea serialului, Shonda Rhimes, deși Dempsey a negat ulterior orice tensiune, susținând că între el și echipă a existat doar bunăvoință. Detaliile exacte despre ce s-a întâmplat în culise rămân neclare.

Teri Hatcher

Serialul Desperate Housewives, care a fost foarte popular pe ABC între 2004 și 2012, s-a confruntat cu tensiuni semnificative în culise, în special în jurul actriței Teri Hatcher, care a interpretat-o pe Susan Mayer. Colegii săi de platou au considerat că Hatcher se comporta ca o divă, iar Nicollette Sheridan a numit-o chiar „cea mai rea femeie din lume”, potrivit creatorului serialului, Marc Cherry.

Deși serialul nu mai este difuzat, amploarea reală a problemelor pe care ceilalți actori le-au avut cu Hatcher rămâne neclară. După finalul serialului, Hatcher a declarat că nu va dezvălui niciodată „adevărata și complicata călătorie” pe care au avut-o, sugerând că unele lucruri e mai bine să rămână nespuse.

Tobey Maguire

Tobey Maguire, cunoscut în special pentru rolul său de Spider-Man în trilogia lui Sam Raimi și în „Spider-Man: No Way Home,” are o reputație de a fi dificil de lucrat. Comportamentul său problematic pe platourile de filmare și ieșirile publice au atras critici din partea colegilor de platou și i-au afectat imaginea publică. De asemenea, producătorii au avut probleme cu el, parțial din cauza problemelor legale legate de filmul său „Don’s Plum.” Maguire este menționat ca un personaj negativ în filmul din 2017 „Molly’s Game,” care prezintă jocuri de poker de mare risc organizate de Molly Bloom. În film, antagonistul, ‘Player X,’ se bazează pe Maguire, deși identitatea personajului nu este explicit menționată. Autobiografia lui Bloom îl numește direct pe Tobey Maguire.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, cunoscută pentru succesul său în muzică, actorie și producție, are o reputație de a fi dificilă de lucrat. În ciuda bazei sale de fani, ea este adesea descrisă ca fiind provocatoare sau imposibilă profesional. Lopez este cunoscută pentru atacurile sale asupra altor celebrități în timpul interviurilor, un exemplu notabil fiind comentariile dure adresate lui Cameron Diaz în timpul unui interviu pentru filmul „What to Expect When You’re Expecting.” Acest comportament nu este izolat, existând numeroase relatări despre cum a făcut viața mai grea colegilor de platou, membrilor echipei și chiar publicului, inclusiv un incident în care ar fi avut un recepționer de hotel concediat pentru că a cerut un autograf, o afirmație pe care Lopez a negat-o pe Twitter.

Sean Penn

Sean Penn, câștigător de două ori al premiului Oscar și actor apreciat cu o carieră inclusiv ca regizor, și-a dezvoltat o reputație negativă pe care o recunoaște deschis. În discursul său de acceptare a premiului Oscar pentru „Milk,” Penn a recunoscut că știe cât de greu este să fie apreciat. El a recunoscut deschis că poate fi dificil de lucrat și de interacționat personal. Penn a fost implicat în numeroase conflicte cu regizorii din cauza deciziilor creative și are o istorie de acuzații de abuz domestic și altercații violente, atât în SUA, cât și în străinătate. Deși unele dintre aceste incidente sunt contestate, detaliile rămân neclare.

Morgan Freeman

Morgan Freeman a fost acuzat de hărțuire sexuală și atingeri neadecvate de opt femei, acuzații ce au devenit publice în 2017. Comportamentul său problematic era cunoscut în industrie de ani de zile. Pe setul filmului „Now You See Me,” femeile erau avertizate despre comportamentul său inadecvat și se îmbrăcau conservator pentru a-l evita. Freeman este cunoscut și pentru dificultățile pe care le creează regizorilor; în timpul filmărilor pentru „The Shawshank Redemption,” a refuzat repetiții suplimentare și a cerut schimbarea unor scene importante, criticându-le ca fiind „absurde.”

