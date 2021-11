10 filme proaste în care au jucat actori grozavi

A devenit la ordinea zilei să vedem filme considerate proaste, dar care să aibă o distribuție grozavă. Fie că au acceptat un rol pentru a acumula o nouă experiență, a câștiga bani sau au un alt interes, din palmaresul actorilor faimoși nu lipsesc și peliculele criticate de public.

1. BloodRayne (2005)

Acțiunea filmului BloodRayne se desfășoară în secolul al XVIII-lea, iar Rayne face echipă cu un grup de ucigași de vampiri pentru a-l ucide pe bărbatul care i-a violat mama. În ciuda distribuției din care au făcut nume actori precum Kristanna Loken, Michael Madsen, Michelle Rodriguez, Billy Zane și Meat Loaf, pelicula a primit critici și nu a fost apreciată.

2. Super Mario Bros. (1993)

În filmul Super Mario Bros., Mario și Luigi sunt doi instalatori din Brooklyn care trebuie să călătorească într-o altă dimensiune pentru a salva o prințesă de regele Koopa, un dictator malefic, și de a-l împiedica să pună stăpânire pe lume. În film au jucat Bob Hoskins, John Leguizamo și Dennis Hopper. Hoskins chiar a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul său din filmul Mona Lisa din 1986, fiind unul dintre cele mai bune filme ale sale. A fost surprinzător ca ei să joace într-o peliculă atât de proastă, însă performanțele lor au salvat filmul de la eșec.

3. Cats (2019)

Din distribuția filmului Cats, care are la bază muzicalul lui Andrew Lloyd Webber, fac parte James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson, dar și Francesca Hayward, prim-balerină la Baletul Regal britanic. Dincolo de numele celebre, transformările neașteptate ale actorilor sau decorul impresionant, filmul a fost considerat extrem de slab și neinspirat.

4. Movie 43 (2013)

În ciuda distribuției incredibile, iar aici trebuie să îi menționăm pe Hugh Jackman, Emma Stone, Halle Berry, Kate Winslet, Gerard Butler, Naomi Watts, Jason Sudeikis, Anna Faris și Kristen Bell, Movie 43 a fost perceput mai degrabă ca un experiment bizar. În anul 2014 în cadrul Premiilor Zmeura de Aur, a primit titlul de „cel mai prost film.” De asemenea, și criticii au susținut că filmul este atât de prost, încât nu ar fi trebuit să fie făcut niciodată.

5. Tiptoes (2003)

În filmul Tiptoes, iubita lui Steve, Carol, află că este însărcinată, însă se gândește să nu păstreze copilul. Lucrurile se complică atunci când ea se îndrăgostește de Rolfe. Deși acest triunghi amoros ar fi trebuit să stârnească interesul publicului, interpretarea actorilor a fost văzută drept dezamăgitoare.

6. Garfield (2004)

În familia lui John Arbuckle apare un al doilea animal de companie, un câine pe nume Odie. El este răpit, iar găsirea și salvarea lui va depinde de Garfield, motanul lui John. Breckin Meyer și Jennifer Love Hewitt sunt protagoniștii acestei pelicule, iar criticii au considerat că personajele au fost construite superficial.

7. Street Fighter (1994)

Street Fighter are în distribuție un singur actor bun, și anume Raul Julia. În film el l-a interpretat pe dictatorul Bison. Scenariul peliculei nu a fost atât de inspirat pe cât s-ar fi așteptat fanii. Actorul este cunoscut pentru faptul că l-a jucat pe Gomez Addams în The Addams Family și a fost recompensat cu mai multe premii din partea industriei.

8. Dark Crimes (2016)

Dark Crimes are la bază articolul True Crimes – A Postmodern Murder Mystery din 2008 scris de David Grann. Filmul surprinde o investigație cu privire la cazul morții unui om de afaceri. Jim Carrey joacă rolul detectivului Tadek. Deși a fost lăudat pentru interpretările sale din alte filme, cum ar fi The Truman Show și Eternal Sunshine of the Spotless Mind, a fost criticat pentru rolul din Dark Crimes.

9. Money Plane (2020)

Un hoț profesionist are datorii de 40 de milioane de dolari, iar viața familiei sale trebuie salvată. E nevoit să jefuiască un cazino care e plin cu cei mai periculoși criminali din lume. Mai multe voci au susținut că scenariul ar fi putut fi mult mai inspirat și ar fi trebui să urmeze o altă perspectivă.

10. Jaws 4 (1987)

Văduva Ellen Brody crede că familia ei este în mod deliberat vizată de un alt rechin în căutarea răzbunării. Michael Caine joacă și el în acest film și mulți ar crede că ar fi putut salva de la eșec, însă sunt voci care susțin că a acceptat să joace pentru salariul pe care îl primea.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro