Actori carismatici care au avut o chimie dezamăgitoare pe marile ecrane

Până și actorii care sunt considerați carismatici mai au parte de eșecuri în carieră și nu pot transmite ceea ce își doresc pe marile ecrane. Astfel că, multe perechi de actori ajung să fie lipsite de chimie, iar exemplele de mai jos ne arată acest lucru. Fie că vorbim de un scenariu prost sau o dramă dincolo de platourile de filmare, rezultatul a fost același, iar fanii s-au declarat dezamăgiți.

Chris Pratt & Zoe Saldana în Guardians of the Galaxy

Foarte mulți i-au considerat unii dintre cei mai carismatici actori de la Hollywood, însă chimia dintre Chris Pratt și Zoe Saldana nu a fost transmisă și pe marile ecrane în filmul Guardians of the Galaxy. Personajele pe care le-au interpretat, Star-Lord/Peter Quill și Gamora, pot fi extrem de convingătoare, însă fanii au fost de părere că relația dintre ei a fost destul de forțată.

Will Ferrell & John C. Reilly în Holmes & Watson

Will Ferrell și John C. Reilly au jucat împreună în mai multe filme, cum ar fi Step Brothers și Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby. Chiar dacă publicul i-a apreciat, în mod surprinzător, și-au dezamăgit fanii cu prestația din comedia Holmes & Watson. Ferrell l-a jucat pe Sherlock Homez, iar Reilly l-a interpretat pe dr. Watson. Filmul avea potențial, având în vedere povestea de bază, și anume misterele clasice ale lui Arthur Conan Doyle. Criticii nu au apreciat deloc pelicula, iar motivul principal are legătură cu lipsa chimiei dintre protagoniști.

Chris Hemsworth & Tessa Thompson în Men In Black: International

O altă pereche a cărei prietenie strânsă nu a putut fi transpusă pe marile ecrane este cea formată din Chris Hemsworth și Tessa Thompson. Chiar dacă au cucerit publicul în Thor: Ragnarok, pelicula Men In Black: International nu i-a încântat pe fani și nu au primit aprecierile la care visau. Se pare că filmul a fost considerat un eșec din punct de vedere comercial.

Tom Hardy & Reese Witherspoon în This Means War

Despre Tom Hardy s-a spus că este unul dintre cei mai buni actori ai generației sale, iar Reese Witherspoon a cucerit pe toată lumea cu rolul iconic Elle Woods din Legally Blonde. Așa că, ar fi fost de la sine înțeles să facă o pereche excelentă în comedia romantică This Means War. Însă, această asociere nu a fost inspirată, iar scenariul slab a făcut ca relația lor să nu fie pusă în valoare, drept urmare criticii nu au avut cuvinte de laudă la adresa acestei pelicule.

Chris Pratt & Jennifer Lawrence în Passengers

Filmul Passengers surprinde o poveste de dragoste științifico-fantastică care se desfășoară în spațiu. Încă de la început pelicula a fost considerată ambițioasă. Cu toate astea, actorii păreau destul de incomozi și nu pentru că interpretarea ar fi fost nefericită, ci mai degrabă din cauza scenariului și a felului în care personajele lor erau construite. Actrița Jennifer Lawrence a dovedit mai târziu că era pregătită pentru drame serioase, iar Chris Pratt a fost distribuit în filme cu buget impresionant.

Scarlett Johansson & Mark Ruffalo în Avengers: Age Of Ultron

Scarlett Johansson și Mark Ruffalo au jucat în filmul The Avengers, iar în continuarea acestuia, Avengers: Age of Ultron, decizia de a exista o tensiune romantică între ei doi i-a dezamăgit pe fanii benzilor desenate. Rezultatul a constat într-o relație incomodă care a fost rapid uitată.

Daniel Craig & Monica Bellucci în Spectre

Fanii actriței Monica Bellucci au fost încântați atunci când au aflat că va juca în Spectre, alături de Daniel Craig. Însă, chiar dacă ea și Craig se numără printre cei mai faimoși actori, scurta lor întâlnire nu a fost atât de pasională pe cât se așteptau fanii și amândoi nu păreau atât de confortabili cu situația în care se aflau în film.

Joseph Gordon-Levitt & Emily Blunt în Looper

Personajele pe care Joseph Gordon-Levitt și Emily Blunt le-au jucat în Looper au fost interesante, însă asocierea dintre cei doi nu s-a dovedit a fi pe placul publicului. Cele două personaje nu par să fie fericite împreună. Chiar dacă amândoi au arătat că pot juca cu succes în tot felul de pelicule, iar acest film a fost excelent, fanii aveau alte așteptări.

Benedict Cumberbatch & Rachel McAdams în Doctor Strange

Benedict Cumberbatch și Rachel McAdams se bucură de un succes incredibil, iar fanii celor doi îi apreciază pentru carisma pe care au arătat-o cu atâtea ocazii. Chimia dintre ei în Doctor Strange nu a părut a fi un autentică. Lunga istorie a celor două personaje nu a reușit să contureze și o relație credibilă între ei.

Emily Blunt & Dwayne „The Rock” Johnson în Jungle Cruise

Deși Jungle Cruise este un film care a fost bine primit de către public, relația dintre personajele principale a spulberat așteptările multora. Dragostea dintre personajele interpretate de Emily Blunt și Dwayne „The Rock” Johnson este neconvigătoare pe tot parcursul filmului, în ciuda faptului că joacă un rol important în intriga peliculei.

