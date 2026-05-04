Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, așteaptă al treilea copil. Anunțul inedit privind sarcina

Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, au anunțat astăzi că așteaptă al treilea copil, iar Regele s-a declarat „încântat” de veste.

Reprezentanții Palatului Buckingham au transmis, de asemenea, că fiii cuplului, August, de 5 ani și Ernest, de 2 ani, sunt „foarte entuziasmați” să își întâmpine un nou frate sau o nouă soră.

Într-o fotografie publicată de Eugenie, Ernest, îmbrăcat într-un echipament al clubului Chelsea, și August, purtând un tricou gri cu mânecă lungă, apar ținând în mâini o imagine de la ecografie. Prințesa, în vârstă de 36 de ani, a scris în descrierea postării de pe Instagram: „Baby Brooksbank în 2026!”, urmat de mai multe emoji-uri cu inimioare roșii și unul cu un bebeluș.

„Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt foarte bucuroși să anunțe că așteaptă al treilea copil împreună, care urmează să se nască în această vară. August și Ernest sunt, de asemenea, foarte încântați să își întâmpine un nou frate sau o nouă soră în familie. Majestatea Sa Regele a fost informat și este încântat de această veste.”, precizează un comunicat al Palatului Buckingham.

Copilul, care nu va purta titlul de Alteță Regală, va fi al 15-lea în linia de succesiune la tron, în timp ce unchiul său, Ducele de Edinburgh, va coborî pe locul 16. De asemenea, va fi al 15-lea strănepot al Reginei Elisabeta a II-a și al treilea născut după decesul acesteia, în 2022.

Noul membru al familiei va fi al cincilea nepot al lui Andrew Mountbatten-Windsor, după nașterea fiicei Prințesei Beatrice, Athena Mapelli Mozzi, în ianuarie anul trecut.

Scandalul din jurul familiei

Anunțul Palatului Buckingham este interpretat ca un semn de sprijin pentru Eugenie, în ciuda problemelor legate de tatăl său. Andrew, fratele Regelui, a fost arestat în februarie sub suspiciunea de abuz în funcție publică, în contextul scandalului legat de relația sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor. Eugenie și sora ei, Beatrice, au lipsit de la tradiționala reuniune regală de Paște, cu acordul Regelui Charles, pe fondul controverselor legate de tatăl lor.

Cele două prințese, nepoatele Reginei Elisabeta a II-a, au fost de asemenea menționate în documentele legate de Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA. Unele emailuri sugerau că Sarah Ferguson și-a dus fiicele în Statele Unite pentru a-l vizita pe Epstein la scurt timp după eliberarea acestuia din închisoare, unde fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor. La acel moment, Eugenie avea 19 ani, iar Beatrice 20.

Ultima lor apariție publică alături de alți membri seniori ai familiei regale a fost la funeraliile Ducesei de Kent, în septembrie anul trecut.

Jack Brooksbank și-a sărbătorit recent împlinirea a 40 de ani, iar Eugenie a marcat momentul pe Instagram, postând fotografii cu soțul ei relaxându-se pe plajă, însoțite de mesajul „La mulți ani de 40 de ani dragostea mea”.

Cei doi s-au căsătorit în octombrie 2018, la Capela St. George de la Castelul Windsor, iar primul lor copil, August, s-a născut pe 9 februarie 2021. Al doilea fiu, Ernest, s-a născut pe 30 mai 2023.

Eugenie, cunoscută ca o mamă implicată, a vorbit de mai multe ori despre bucuria maternității. Totuși, cuplul a reușit să se bucure și de momente în doi, departe de copii. Cei doi își împart viața între o vilă din Portugalia și o reședință din complexul Kensington Palace și își alintă fiii cu poreclele Augie și Ernie.

