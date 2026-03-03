Prințesele Beatrice și Eugenie au fost interzise la Royal Ascot, după ce au ieșit la iveală legăturile tulburătoare ale părinților lor cu Jeffrey Epstein

Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie ar fi fost informate că nu pot participa la Royal Ascot, din cauza legăturilor controversate ale părinților lor cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Prințesele Beatrice și Eugenie, îndepărtate de familia regală

Atenția publică s-a intensificat asupra părinților lor, Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson, după ce fostul Prinț a fost arestat pe 19 februarie, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice.

Ca urmare a scandalului, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie ar fi fost informate că nu pot participa la ediția din iunie a Royal Ascot și nici nu se pot alătura familiei în tradiționala Procesiune Regală, potrivit publicației Daily Mail.

Prințesa Beatrice, în vârstă de 37 de ani, și prințesa Eugenie, de 35 de ani, ar fi fost „luate prin surprindere” de decizie, conform aceleiași surse.

Daily Mail mai relatează că Prințul William și Kate Middleton ar dori să păstreze o distanță față de verișoarele lor, iar interdicția ar face parte dintr-o decizie mai amplă de a le exclude pe Beatrice și Eugenie de la viitoare evenimente publice regale. William, în vârstă de 43 de ani, ar fi sfătuit alți membri ai familiei regale să nu apară în fotografii alături de cele două Prințese „pentru restul anului”.

Prințesa Eugenie a fost văzută la schi în Elveția cu doar câteva ore înainte de arestarea tatălui ei. Potrivit revistei Hello!, ea se afla în stațiunea elvețiană Gstaad împreună cu soțul ei, Jack Brooksbank, cei doi copii ai lor, bona și un grup de prieteni apropiați. Un martor a declarat pentru publicație: „Am fost surprins să o văd, pentru că mă așteptam să adopte un profil discret având în vedere tot ce se întâmplă.”

Între timp, și mama surorilor s-ar afla în Elveția, pe fondul intensificării atenției asupra legăturilor sale cu Epstein. Sarah Ferguson, în vârstă de 66 de ani, s-ar fi internat la clinica Paracelsus Recovery din Zurich, potrivit Daily Mail, unde costul unei nopți de cazare ar depăși 17.500 de dolari.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat

Fostul Prinț Andrew a fost arestat chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, fiind acuzat că ar fi transmis documente comerciale confidențiale către Epstein. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea primi o pedeapsă maximă de închisoare pe viață.

Surse juridice britanice au declarat pentru Page Six că Ferguson ar putea fi audiată de poliția Thames Valley, instituția care l-a arestat pe fostul ei soț, dacă va reveni în Regatul Unit. Deși nu există dovezi că Ferguson ar fi comis vreo infracțiune, un avocat de rang înalt a afirmat că poliția ar putea avea temei să o interogheze în calitate de posibil martor relevant în acest caz.

Ferguson, care a divorțat de Andrew în 1996, a pierdut titlul de Ducesă de York în octombrie 2025, pe fondul scandalului Epstein. O sursă a declarat la acel moment pentru Page Six că ea „îi va rămâne mereu alături lui Andrew” și „va avea întotdeauna o dragoste specială pentru el”.

Foto: Hepta

