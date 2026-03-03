Prințesele Beatrice și Eugenie au fost interzise la Royal Ascot, după ce au ieșit la iveală legăturile tulburătoare ale părinților lor cu Jeffrey Epstein

Prințesele Beatrice și Eugenie au fost excluse de la Royal Ascot, după ce au ieșit la iveală legăturile tulburătoare ale părinților lor cu Jeffrey Epstein.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE.ro
Prințesele Beatrice și Eugenie au fost interzise la Royal Ascot, după ce au ieșit la iveală legăturile tulburătoare ale părinților lor cu Jeffrey Epstein

Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie ar fi fost informate că nu pot participa la Royal Ascot, din cauza legăturilor controversate ale părinților lor cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Prințesele Beatrice și Eugenie, îndepărtate de familia regală

Atenția publică s-a intensificat asupra părinților lor, Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson, după ce fostul Prinț a fost arestat pe 19 februarie, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice.

Ca urmare a scandalului, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie ar fi fost informate că nu pot participa la ediția din iunie a Royal Ascot și nici nu se pot alătura familiei în tradiționala Procesiune Regală, potrivit publicației Daily Mail.

Prințesa Beatrice, în vârstă de 37 de ani, și prințesa Eugenie, de 35 de ani, ar fi fost „luate prin surprindere” de decizie, conform aceleiași surse.

Daily Mail mai relatează că Prințul William și Kate Middleton ar dori să păstreze o distanță față de verișoarele lor, iar interdicția ar face parte dintr-o decizie mai amplă de a le exclude pe Beatrice și Eugenie de la viitoare evenimente publice regale. William, în vârstă de 43 de ani, ar fi sfătuit alți membri ai familiei regale să nu apară în fotografii alături de cele două Prințese „pentru restul anului”.

Prințesa Eugenie a fost văzută la schi în Elveția cu doar câteva ore înainte de arestarea tatălui ei. Potrivit revistei Hello!, ea se afla în stațiunea elvețiană Gstaad împreună cu soțul ei, Jack Brooksbank, cei doi copii ai lor, bona și un grup de prieteni apropiați. Un martor a declarat pentru publicație: „Am fost surprins să o văd, pentru că mă așteptam să adopte un profil discret având în vedere tot ce se întâmplă.”

Între timp, și mama surorilor s-ar afla în Elveția, pe fondul intensificării atenției asupra legăturilor sale cu Epstein. Sarah Ferguson, în vârstă de 66 de ani, s-ar fi internat la clinica Paracelsus Recovery din Zurich, potrivit Daily Mail, unde costul unei nopți de cazare ar depăși 17.500 de dolari.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat

Fostul Prinț Andrew a fost arestat chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, fiind acuzat că ar fi transmis documente comerciale confidențiale către Epstein. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea primi o pedeapsă maximă de închisoare pe viață.

Surse juridice britanice au declarat pentru Page Six că Ferguson ar putea fi audiată de poliția Thames Valley, instituția care l-a arestat pe fostul ei soț, dacă va reveni în Regatul Unit. Deși nu există dovezi că Ferguson ar fi comis vreo infracțiune, un avocat de rang înalt a afirmat că poliția ar putea avea temei să o interogheze în calitate de posibil martor relevant în acest caz.

Ferguson, care a divorțat de Andrew în 1996, a pierdut titlul de Ducesă de York în octombrie 2025, pe fondul scandalului Epstein. O sursă a declarat la acel moment pentru Page Six că ea „îi va rămâne mereu alături lui Andrew” și „va avea întotdeauna o dragoste specială pentru el”.

Citește și:
Kate Middleton, foarte strictă în ceea ce privește pregătirea copiilor ei pentru rolurile regale. Ce reguli au de respectat

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
David Beckham, apariție surprinzătoare alături de fiica sa, Harper, pe fondul scandalului cu fiul lui cel mare, Brooklyn. Ce a dezvăluit fostul fotbalist
People
David Beckham, apariție surprinzătoare alături de fiica sa, Harper, pe fondul scandalului cu fiul lui cel mare, Brooklyn. Ce a dezvăluit fostul fotbalist
Virgil Ianțu, imagine de colecție din perioada în care activa în cadrul Corului Național de Cameră Madrigal: "Acolo am învățat ce înseamnă disciplina"
People
Virgil Ianțu, imagine de colecție din perioada în care activa în cadrul Corului Național de Cameră Madrigal: "Acolo am învățat ce înseamnă disciplina"
Andreea Bălan și Victor Cornea, decizie privind luna de miere. De ce nu vor pleca după nuntă: "Nu avem timp de..."
People
Andreea Bălan și Victor Cornea, decizie privind luna de miere. De ce nu vor pleca după nuntă: "Nu avem timp de..."
Justin Bieber a împlinit 32 de ani. Cum a sărbătorit alături de soția lui, Hailey
People
Justin Bieber a împlinit 32 de ani. Cum a sărbătorit alături de soția lui, Hailey
Daniela Nane, declarație neașteptată după despărțirea de Octavian Ene: "Abia îmi țineam plânsul, așa eram de supărată..."
People
Daniela Nane, declarație neașteptată după despărțirea de Octavian Ene: "Abia îmi țineam plânsul, așa eram de supărată..."
Noi detalii despre moartea lui Eric Dane. Cauza oficială a decesului a fost confirmată
People
Noi detalii despre moartea lui Eric Dane. Cauza oficială a decesului a fost confirmată
Libertatea
Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei sale. Tânăra din Fălticeni pentru care România a strâns 2,3 milioane de dolari avea 27 de ani
Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei sale. Tânăra din Fălticeni pentru care România a strâns 2,3 milioane de dolari avea 27 de ani
Imagini inedite din casa istorică a Iuliei Albu. A renovat-o complet și doar în reviste mai vezi așa ceva
Imagini inedite din casa istorică a Iuliei Albu. A renovat-o complet și doar în reviste mai vezi așa ceva
Părerea lui Mădălin Ionescu despre Ilie Năstase, după ce s-au întâlnit întâmplător într-un restaurant din București: „Nu regretă nimic”
Părerea lui Mădălin Ionescu despre Ilie Năstase, după ce s-au întâlnit întâmplător într-un restaurant din București: „Nu regretă nimic”
Andreea Tonciu rupe tăcerea după 10 ani de căsnicie cu Daniel Niculescu. „Are trei telefoane. Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat!”
Andreea Tonciu rupe tăcerea după 10 ani de căsnicie cu Daniel Niculescu. „Are trei telefoane. Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat!”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
catine.ro
Cauza morții lui Eric Dane. Ce diagnostic a primit actorul înainte să se stingă din viață la 53 de ani
Cauza morții lui Eric Dane. Ce diagnostic a primit actorul înainte să se stingă din viață la 53 de ani
Cu cine și-a petrecut Justin Bieber cea de-a 32-a aniversare. Artistul a făcut o declarație neașteptată
Cu cine și-a petrecut Justin Bieber cea de-a 32-a aniversare. Artistul a făcut o declarație neașteptată
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Lavinia Pîrva, despre diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Ștefan Bănică: "Important este că există conexiune"
Lavinia Pîrva, despre diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Ștefan Bănică: "Important este că există conexiune"
People

Lavinia Pîrva a spus cum privește diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Ștefan Bănică.

+ Mai multe
Michael Jackson, acuzat din nou de abuz sexual în timpul vieții lui. Ce dezvăluie procesul intentat împotriva moștenirii artistului
Michael Jackson, acuzat din nou de abuz sexual în timpul vieții lui. Ce dezvăluie procesul intentat împotriva moștenirii artistului
People

Patru frați susțin că au fost abuzați în copilărie de Michael Jackson și au intentat un proces împotriva moștenirii artistului, cerând despăgubiri.

+ Mai multe
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei: "Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii"
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei: "Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii"
People

Laura Cosoi a dezvăluit care sunt regulile care o ajută să mențină echilibrul în familia ei numeroasă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC