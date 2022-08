Cea mai eficientă dietă, în funcție de personalitatea ta

Antrenoarea Jen Widerstrom crede că regimul de alimentație trebuie să se plieze pe personalitatea ta și nu pe sfaturile nutriționiștilor sau cele ale antrenorilor de fitness. În cartea sa intitulată Diet Right for Your Personality Type (Cea mai eficientă dietă pentru tipul personalității tale), acest guru al exercițiilor fizice și al dietelor încalcă toate regulile și are un concept genial.

Înainte să citești cartea și să te scufunzi în ea, îți ofer câteva ponturi.

Persoana foarte organizată

Te regăsești? Îți place să pui la punct toate micile detalii din viața ta? Citești toate etichetele produselor pe care le cumperi și calculezi caloriile? Dacă atunci când începi o nouă dietă, o urmezi ca la carte și calculezi toate caloriile pe care le arzi, Widerstrom este de părere că aceasta nu este o soluție de lungă durată.

Cea mai eficientă dietă: Un plan al meselor zilnice foarte bine organizat. Dacă iubești să plănuiești totul înainte și să te ții de rutină, dieta ta trebuie să aibă în compoziție….țelină. Tu o vei face extraordinară cu o listă de cumpărături și rețete alese pentru fiecare masă a ta. Mesele tale ar trebui să conțină pește alb copt, asezonat cu legume la cuptor, pentru cină, de exemplu.

Rebela

Draga mea rebelă, tu esti mereu extrem de curioasă, optimistă, plină de energie, creativă și spontană. Urăști să intri în rutina zilnică.

Cea mai eficientă dietă: Plan al meselor zilnce? Listă de cumpărături? Nici gând! Tu ești mult mai capabilă decât să rămâi într-o rutină zilnică a porțiilor de mâncare bine cântărite, pentru că nimeni nu îți poate dicta ce ingrediente ar trebui să conțină masa ta. Doar programează-ți mesele o dată la 2-3 ore și focusează-te pe porții de mâncare echilibrate care să conțină proteine, carbohidrați, grăsimi, crudități și apă. Și.. nu uita să ții un echipament de sport la tine în mașină pentru că nu se știe niciodată când vine peste tine motivația de a face sport.

Femeia plină de energie

Te regăsești? Ești o iubitoare a distracției, spontană și energică, ești sufletul petrecerii. Așa cum ești obișnuită să sari foarte ușor de la un subiect la altul într-o conversație, te-ai obișnuit să faci același lucru și cu dietele. Tu nu ai niciodată un plan și începi să te plictisești înainte să vezi rezultatele.

Cea mai eficientă dietă: În schimbul propriilor restricții de a mânca după un plan, aceeași mâncare zilnic, ai putea să îți creezi 4 opțiuni pentru micul dejun, prânz și cină. De exemplu, Widerstrom recomandă friptură la grătar cu salată, dovlecei sote cu pui sau pui mexican. Când o masă spontană se apropie alege propria aventură pentru stomacul tău, este imposibil să te plictisești.

Eroina de zi cu zi

Mașina verișoarei tale s-a stricat și 5 minute mai târziu, te grăbești să mergi să o ajuți. Tu ești mereu gata să ajuți pe cineva și prietenii tăi te pot suna oricând. Dar pentru că tu te adaptezi foarte ușor și ești cooperantă, esti prinsă mereu în activități și ești nevoită să mănânci un burger sau un sandwich, pentru a putea să alergi.

Cea mai eficientă dietă: Fără prea multe snacksuri ambalate și shake-uri pentru tine. Alimentează-ți frigiderul cu ingrediente pe care să le poți prepara foarte ușor. Gândește-te: avocado, feliuțe de carne de curcan, clementine, roșii cherry. Bea un smoothie făcut în casă, dimineața, iar pentru prânz se potrivește de minune o salată.

Cea mai eficientă dietă pentru femeia care nu se abate de la reguli

Ești inteligentă, foarte calculată și știi ce îți place și ce nu îți place – dar când vine vorba să ai o masă echilibrată tu ești propriul tău dușman. Tu lași discuțiile cu tine însăți să apară în drumul tău și porți discuții interioare despre schimbările pe care ar trebui să le faci.

Cea mai eficientă dietă: În loc să urmezi un plan al meselor, trebuie să ai grijă ce fel de regim alimentar abordezi. Încearcă o dietă cu faze multiple (planul lui Widerstrom include mai multe faze ale dietei) pentru a reuși să te ții de ce ți-ai propus și vei reuși.

