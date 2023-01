Retinolul, ingredientul care face minuni pentru tenul tău

Singurul motiv pentru care tânjesc în fiecare an după zilele ploioase de toamnă are legătură cu rutina de îngrijire. Oricât de mult aș iubi vara, mă scoate din sărite faptul că nu pot folosi anumite ingrediente. Iarna, pielea mea arată infinit mai bine decât în sezonul cald, iar asta se datorează în proporție de 80% retinolului. Oricât de exagerat ar suna, îți promit că am ajuns la concluzia asta după ce am încercat aproape toate ingredientele disponibile pe piață – de la vitamina C și până la bakuchiol. Pentru mine, retinolul (un derivat al vitaminei A) chiar e un soi de substanță magică, care face ca aproape toate problemele pielii să se amelioreze sau chiar să dispară: riduri, linii fine, pori dilatați, pete, acnee. Evident, există și o capcană. Dacă nu e folosit corespunzător, îți poate face mai mult rău decât bine. Tocmai din această cauză vei găsi în magazinele de cosmetice doar produse cu o cantitate redusă de retinol. De exemplu, acidul retinoic (tretinoina, cunoscută sub denumirea farmaceutică Retin-A) este disponibil numai sub formă de unguent și se poate elibera doar cu prescripție medicală.

La fel de important este și momentul în care alegi să îl folosești. Introducerea acestui ingredient în rutina ta ar trebui să se facă doar toamna sau iarna, nicidecum în zilele de vară sau atunci când urmează să te expui la soare. Totodată, cel mai important lucru pe care ar trebui să îl știi despre retinol, sau retinoizi în general, este că necesită aplicarea unei creme cu factor de protecție în fiecare zi (sper că faci asta deja!).

Dacă ți-am stârnit interesul și ești curioasă să încerci acest ingredient, trebuie să nu uiți două cuvinte fundamentale: NU EXAGERA! În primul rând, dacă nu l-ai mai folosit până acum, alege într-o primă fază o concentrație mică, de 0,5 (cu timpul aceasta poate crește până la 1%). În al doilea rând, nu exagera nici cu cantitatea pe care o folosești. O baie în retinol nu o să ducă la dispariția problemelor tenului, ci din contră, le va agrava. Din proprie experiență îți spun că te poți confrunta cu iritații, arsuri, descuamarea pielii sau roșeață. Aplică-l pe pielea curată și uscată, o dată la trei zile și crește frecvența aplicărilor treptat, urmărind toleranța pielii.

Apoi, trebuie să fii extrem de atentă cu întreaga ta rutină de îngrijire. Retinolul funcționează foarte bine cu anumite ingrediente și absolut teribil cu altele. Ana-Maria Nedelcu, estetician Dermaspa, spune că îl poți combina în rutina de seară cu acidul hialuronic, peptidele, resveratrolul sau cu ceramidele. Însă trebuie să eviți să îl folosești în aceeași etapă de îngrijire cu acizii alfa/beta hidroxi, cu peroxidul de benzoil sau cu vitamina C.

Pentru rutina de dimineață, Ana-Maria îți recomandă să continui tot cu ingrediente hidratante precum ceramide, acid hialuronic, niacinamide, dar și vitamina C. În plus spune că „cea mai bună modalitate de a folosi acizi alături de retinol este de a îi alterna: o seară cu retinol, o altă seară cu un AHA sau BHA, în funcție de tipul de ten. Dacă pielea ta este foarte grasă și predispusă la acnee, poți folosi și un demachiant pe bază de AHA sau BHA înainte de retinol, pe care să îl clătești apoi cu apă din abundență”.

Dacă te-am pierdut în toți acești termeni foarte specifici și nu știi exact de unde să începi prietenia ta cu acest ingredient-minune, descoperă în magazine produsele de îngrijire pe bază de retinol!

