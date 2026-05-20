Chanel Cruise 2027: Matthieu Blazy revine la originile casei în Biarritz

Pentru prima sa colecție Cruise la Chanel, Matthieu Blazy a ales Biarritz, locul în care Gabrielle Chanel a redefinit, la începutul secolului trecut, ideea de eleganță feminină.

  de  Georgescu Daria
La mai bine de un secol după ce Gabrielle Chanel își deschidea prima casă de couture la Biarritz, Matthieu Blazy readuce Chanel exact în locul în care a început una dintre cele mai importante schimbări din istoria modei. Prezentată la Le Casino Municipal, colecția Cruise 2027 explorează ideile care au definit încă de la început spiritul casei: libertatea de mișcare, lejeritatea discretă și eleganța relaxată.

„Departe de Paris, Chanel a descoperit la Biarritz alte moduri de a trăi și de a privi lumea, alte idei despre mișcare și libertate”, spune Blazy despre locul care a inspirat întreaga colecție. În 1915, Coco Chanel se îndepărta de convențiile modei pariziene și începea să creeze haine pentru femei care voiau să se miște, să călătorească și să trăiască diferit. Exact această idee devine punctul central al colecției Cruise 2027.

Show-ul începe cu o reinterpretare a celebrei little black dress din 1926, refăcută pornind de la schițele originale din arhivă. Blazy păstrează simplitatea aproape radicală a rochiei, dar readuce în discuție funda amplă din desenul original, reinterpretată acum sub forma unui clutch. Designer-ul a numit piesa „the first revenge dress”, subliniind felul în care Chanel transforma haine inspirate din uniformele femeilor obișnuite în simboluri ale eleganței moderne.

De aici, colecția se dezvoltă între influențe marine, workwear francez și glamour-ul relaxat al vacanțelor de pe coasta atlantică. Dungile basce apar pe rochii foulard, tricotaje și costume lejere din tweed, în timp ce costumele de baie inspirate de anii ’20, jachetele din canvas spălat și siluetele fluide trimit constant la ideea unei garderobe construite pentru libertate și confort.

Una dintre cele mai reușite direcții ale colecției este echilibrul dintre partea mai spectaculoasă a show-ului și hainele care rămân extrem de purtabile. Rochiile acoperite în paiete iridescente evocă discret imaginea sirenelor, iar accesoriile adaugă colecției o energie mai relaxată și mai jucăușă, de la cercei în formă de scoici și genți oversized din paie până la căști de înot reinterpretate și pantofi reduși aproape la structura unui toc.

Cruise 2027 confirmă faptul că Matthieu Blazy începe să își definească tot mai clar propria direcție la Chanel. Colecția păstrează intact spiritul casei, dar îl traduce într-un limbaj mai lejer, mai viu și mai apropiat de felul în care moda este purtată astăzi.

Foto: Profimedia

